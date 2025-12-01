Трамп закликав Ізраїль до діалогу з Сирією після прикордонного інциденту - Bloomberg
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль продовжувати діалог із Сирією після інциденту на кордоні, що загострив відносини. Це сталося після поранення ізраїльських солдатів під час операції поблизу сирійського кордону.
Деталі
Йдеться про інцидент, що стався 28 листопада: кілька ізраїльських солдатів були поранені під час операції поблизу села Байт-Джана, розташованого приблизно за 5 км від ізраїльсько-сирійського кордону. Вони намагались затримати бойовиків, що належать до угруповання "Джама Ісламія".
Міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські удари як "воєнний злочин", заявивши, що вторгнення включало напади на жителів і майно.
Організація Об'єднаних Націй розкритикувала дії Ізраїлю, назвавши його "серйозним і неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сирії, що ще більше дестабілізує і без того нестабільну ситуацію".
Дуже важливо, щоб Ізраїль підтримував міцний і щирий діалог із Сирією і щоб ніщо не заважало перетворенню Сирії на процвітаючу державу. Новий президент Сирії Ахмед Аль-Шараа старанно працює над тим, щоб відбувалися хороші зміни і щоб Сирія та Ізраїль мали тривалі та процвітаючі відносини
