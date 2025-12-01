Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль продовжувати діалог із Сирією після інциденту на кордоні між двома країнами, який загострив двосторонні відносини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про інцидент, що стався 28 листопада: кілька ізраїльських солдатів були поранені під час операції поблизу села Байт-Джана, розташованого приблизно за 5 км від ізраїльсько-сирійського кордону. Вони намагались затримати бойовиків, що належать до угруповання "Джама Ісламія".

Міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські удари як "воєнний злочин", заявивши, що вторгнення включало напади на жителів і майно.

Організація Об'єднаних Націй розкритикувала дії Ізраїлю, назвавши його "серйозним і неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сирії, що ще більше дестабілізує і без того нестабільну ситуацію".

Дуже важливо, щоб Ізраїль підтримував міцний і щирий діалог із Сирією і щоб ніщо не заважало перетворенню Сирії на процвітаючу державу. Новий президент Сирії Ахмед Аль-Шараа старанно працює над тим, щоб відбувалися хороші зміни і щоб Сирія та Ізраїль мали тривалі та процвітаючі відносини