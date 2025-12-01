Трамп закликав Ізраїль до діалогу з Сирією після прикордонного інциденту - Bloomberg

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 3860 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 9728 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 11803 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 13698 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 17037 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19310 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20676 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 37945 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19689 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 37719 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
97%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 29898 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 19933 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 18680 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України14:10 • 4760 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 10100 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 10110 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 18692 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 29914 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 37945 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 37719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 19949 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 23744 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 80967 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 57560 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 73845 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Трамп закликав Ізраїль до діалогу з Сирією після прикордонного інциденту - Bloomberg

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль продовжувати діалог із Сирією після інциденту на кордоні, що загострив відносини. Це сталося після поранення ізраїльських солдатів під час операції поблизу сирійського кордону.

Трамп закликав Ізраїль до діалогу з Сирією після прикордонного інциденту - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль продовжувати діалог із Сирією після інциденту на кордоні між двома країнами, який загострив двосторонні відносини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Йдеться про інцидент, що стався 28 листопада: кілька ізраїльських солдатів були поранені під час операції поблизу села Байт-Джана, розташованого приблизно за 5 км від ізраїльсько-сирійського кордону. Вони намагались затримати бойовиків, що належать до угруповання "Джама Ісламія".

Міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські удари як "воєнний злочин", заявивши, що вторгнення включало напади на жителів і майно.

Організація Об'єднаних Націй розкритикувала дії Ізраїлю, назвавши його "серйозним і неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сирії, що ще більше дестабілізує і без того нестабільну ситуацію".

Дуже важливо, щоб Ізраїль підтримував міцний і щирий діалог із Сирією і щоб ніщо не заважало перетворенню Сирії на процвітаючу державу. Новий президент Сирії Ахмед Аль-Шараа старанно працює над тим, щоб відбувалися хороші зміни і щоб Сирія та Ізраїль мали тривалі та процвітаючі відносини

 - заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що військові США завдали ударів по півдню Сирії, де, за їхніми даними, зберігалася зброя бойовиків "Ісламської держави".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Село
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки