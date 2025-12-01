Президент США Дональд Трамп призвал Израиль продолжать диалог с Сирией после инцидента на границе между двумя странами, который обострил двусторонние отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет об инциденте, произошедшем 28 ноября: несколько израильских солдат были ранены во время операции вблизи деревни Байт-Джана, расположенной примерно в 5 км от израильско-сирийской границы. Они пытались задержать боевиков, принадлежащих к группировке "Джама Исламия".

Министерство иностранных дел Сирии осудило израильские удары как "военное преступление", заявив, что вторжение включало нападения на жителей и имущество.

Организация Объединенных Наций раскритиковала действия Израиля, назвав его "серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, что еще больше дестабилизирует и без того нестабильную ситуацию".

Очень важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией и чтобы ничто не мешало превращению Сирии в процветающее государство. Новый президент Сирии Ахмед Аль-Шараа усердно работает над тем, чтобы происходили хорошие изменения и чтобы Сирия и Израиль имели длительные и процветающие отношения