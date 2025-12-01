$42.270.07
17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Трамп призвал Израиль к диалогу с Сирией после пограничного инцидента - Bloomberg

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль продолжать диалог с Сирией после инцидента на границе, обострившего отношения. Это произошло после ранения израильских солдат во время операции вблизи сирийской границы.

Трамп призвал Израиль к диалогу с Сирией после пограничного инцидента - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль продолжать диалог с Сирией после инцидента на границе между двумя странами, который обострил двусторонние отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Речь идет об инциденте, произошедшем 28 ноября: несколько израильских солдат были ранены во время операции вблизи деревни Байт-Джана, расположенной примерно в 5 км от израильско-сирийской границы. Они пытались задержать боевиков, принадлежащих к группировке "Джама Исламия".

Министерство иностранных дел Сирии осудило израильские удары как "военное преступление", заявив, что вторжение включало нападения на жителей и имущество.

Организация Объединенных Наций раскритиковала действия Израиля, назвав его "серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, что еще больше дестабилизирует и без того нестабильную ситуацию".

Очень важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией и чтобы ничто не мешало превращению Сирии в процветающее государство. Новый президент Сирии Ахмед Аль-Шараа усердно работает над тем, чтобы происходили хорошие изменения и чтобы Сирия и Израиль имели длительные и процветающие отношения

 - заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что военные США нанесли удары по югу Сирии, где, по их данным, хранилось оружие боевиков "Исламского государства".

Евгений Устименко

