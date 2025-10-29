Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час свого турне Азією
Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться з Кім Чен Ином під час свого азійського турне через неузгодженість часу. Проте він висловив сподівання на зустріч у недалекому майбутньому.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне, хоча раніше припускав можливість такої зустрічі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Ми дійсно не змогли узгодити час. Завтра до нас приїжджає президент Сі, і це, очевидно, дуже важливо для всього світу, для всіх нас
Водночас Трамп не заперечив можливості, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися пізніше.
На борту Air Force One під час спілкування з журналістами він заявив, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї "у недалекому майбутньому" і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.
Дональд Трамп також додав, що хоча вважає графік Кіма "дуже щільним", вони з ним "дуже добре розуміють один одного".
Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон привітав готовність президента США до саміту з північнокорейським лідером та висловив сподівання, що Кім Чен Ин "побачить ваші щирі наміри".
