Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час свого турне Азією

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 2230 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11061 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11059 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48504 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42483 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43963 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113208 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37633 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51152 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30760 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22563 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11533 перегляди
Публікації
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 11079 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11276 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48515 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51190 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22595 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30790 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28960 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31234 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38666 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Гриби
Forbes

Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час свого турне Азією

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться з Кім Чен Ином під час свого азійського турне через неузгодженість часу. Проте він висловив сподівання на зустріч у недалекому майбутньому.

Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час свого турне Азією

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне, хоча раніше припускав можливість такої зустрічі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ми дійсно не змогли узгодити час. Завтра до нас приїжджає президент Сі, і це, очевидно, дуже важливо для всього світу, для всіх нас

- зазначив президент США.

Водночас Трамп не заперечив можливості, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися пізніше.

Доповнення

На борту Air Force One під час спілкування з журналістами він заявив, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї "у недалекому майбутньому" і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.

Дональд Трамп також додав, що хоча вважає графік Кіма "дуже щільним", вони з ним "дуже добре розуміють один одного".

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон привітав готовність президента США до саміту з північнокорейським лідером та висловив сподівання, що Кім Чен Ин "побачить ваші щирі наміри".

Трамп сподівається на зустрічі у четвер укласти угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном - ЗМІ29.10.25, 09:46 • 3448 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Air Force One
Bloomberg
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін