Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии

Эксклюзив
12:21 • 270 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5562 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8808 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45761 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41211 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43400 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111642 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58813 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53955 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78441 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5580 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9806 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45769 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48529 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111645 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20647 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28851 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28415 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30725 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38181 просмотра
Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне из-за несогласованности времени. Однако он выразил надежду на встречу в недалеком будущем.

Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне, хотя ранее допускал возможность такой встречи. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Мы действительно не смогли согласовать время. Завтра к нам приезжает председатель Си, и это, очевидно, очень важно для всего мира, для всех нас

- отметил президент США.

В то же время Трамп не исключил возможности, что переговоры с Ким Чен Ыном могут состояться позже.

Дополнение

На борту Air Force One во время общения с журналистами он заявил, что надеется встретиться с лидером Северной Кореи "в недалеком будущем" и считает, что тот также заинтересован в диалоге.

Дональд Трамп также добавил, что хотя считает график Кима "очень плотным", они с ним "очень хорошо понимают друг друга".

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён приветствовал готовность президента США к саммиту с северокорейским лидером и выразил надежду, что Ким Чен Ын "увидит ваши искренние намерения".

Трамп надеется на встрече в четверг заключить сделку с китайским лидером Си Цзиньпином - СМИ29.10.25, 09:46 • 3348 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Самолет президента США
Bloomberg L.P.
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин