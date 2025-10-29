Трамп заявил, что не встретится с Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне, хотя ранее допускал возможность такой встречи. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Мы действительно не смогли согласовать время. Завтра к нам приезжает председатель Си, и это, очевидно, очень важно для всего мира, для всех нас - отметил президент США.

В то же время Трамп не исключил возможности, что переговоры с Ким Чен Ыном могут состояться позже.

Дополнение

На борту Air Force One во время общения с журналистами он заявил, что надеется встретиться с лидером Северной Кореи "в недалеком будущем" и считает, что тот также заинтересован в диалоге.

Дональд Трамп также добавил, что хотя считает график Кима "очень плотным", они с ним "очень хорошо понимают друг друга".

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён приветствовал готовность президента США к саммиту с северокорейским лидером и выразил надежду, что Ким Чен Ын "увидит ваши искренние намерения".

