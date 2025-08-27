$41.400.03
07:59 • 10667 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 22632 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 21353 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 93316 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 64343 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 136876 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 149031 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149898 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58712 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 154043 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Трамп заговорив про переговори з рф щодо ядерного роззброєння: що відповів Пекін

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Китай вважає нерозумними заклики Трампа включити країну до переговорів з росією щодо ядерного роззброєння. Пекін дотримується стратегії самооборони та підтримує свій ядерний потенціал на мінімально необхідному рівні.

Трамп заговорив про переговори з рф щодо ядерного роззброєння: що відповів Пекін

Китай вважає нерозумними та нереалістичними заклики президента США Дональда Трампа включити країну до переговорів із росією щодо ядерного роззброєння. Про це 27 серпня заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, повідомляє УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп раніше виявив бажання приєднати Китай до обговорення питання щодо скорочення ядерних арсеналів, проте Пекін не оцінив таку пропозицію.

Ядерні сили Китаю та США знаходяться на абсолютно різних рівнях, а ядерна політика та умови стратегічної безпеки обох країн є абсолютно різними. Просити Пекін приєднатися до тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння між Китаєм, США та росією нерозумно та нереалістично

- відповів Го Цзякунь.

За його словами, Пекін дотримується стратегії самооборони та підтримує свій ядерний потенціал на мінімально необхідному рівні для національної безпеки. Представник МЗС КНР додав, що Китай нібито утримується від участі у перегонах озброєнь із будь-якою країною.

Ядерний потенціал і ядерна політика Китаю роблять важливий внесок у справу миру в усьому світі

- підсумував він.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював із російським диктатором володимиром путіним на Алясці питання ядерного роззброєння.

Американський лідер пояснював, що денуклеаризація була одним із ключових напрямів у переговорах.

Трамп запевняв, ніби путін готовий до скорочення ядерного арсеналу. Він висловлював надію, що Китай теж буде до цього готовий.

Лілія Подоляк

