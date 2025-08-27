Трамп заговорив про переговори з рф щодо ядерного роззброєння: що відповів Пекін

Китай вважає нерозумними та нереалістичними заклики президента США Дональда Трампа включити країну до переговорів із росією щодо ядерного роззброєння. Про це 27 серпня заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, повідомляє УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп раніше виявив бажання приєднати Китай до обговорення питання щодо скорочення ядерних арсеналів, проте Пекін не оцінив таку пропозицію.

Ядерні сили Китаю та США знаходяться на абсолютно різних рівнях, а ядерна політика та умови стратегічної безпеки обох країн є абсолютно різними. Просити Пекін приєднатися до тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння між Китаєм, США та росією нерозумно та нереалістично - відповів Го Цзякунь.

За його словами, Пекін дотримується стратегії самооборони та підтримує свій ядерний потенціал на мінімально необхідному рівні для національної безпеки. Представник МЗС КНР додав, що Китай нібито утримується від участі у перегонах озброєнь із будь-якою країною.

Ядерний потенціал і ядерна політика Китаю роблять важливий внесок у справу миру в усьому світі - підсумував він.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював із російським диктатором володимиром путіним на Алясці питання ядерного роззброєння.

Американський лідер пояснював, що денуклеаризація була одним із ключових напрямів у переговорах.

Трамп запевняв, ніби путін готовий до скорочення ядерного арсеналу. Він висловлював надію, що Китай теж буде до цього готовий.