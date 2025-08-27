Трамп заговорил о переговорах с РФ по ядерному разоружению: что ответил Пекин
Китай считает неразумными и нереалистичными призывы президента США Дональда Трампа включить страну в переговоры с Россией по ядерному разоружению. Об этом 27 августа заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание присоединить Китай к обсуждению вопроса о сокращении ядерных арсеналов, однако Пекин не оценил такое предложение.
Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, а ядерная политика и условия стратегической безопасности обеих стран совершенно разные. Просить Пекин присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией неразумно и нереалистично
По его словам, Пекин придерживается стратегии самообороны и поддерживает свой ядерный потенциал на минимально необходимом уровне для национальной безопасности. Представитель МИД КНР добавил, что Китай якобы воздерживается от участия в гонке вооружений с какой-либо страной.
Ядерный потенциал и ядерная политика Китая вносят важный вклад в дело мира во всем мире
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске вопрос ядерного разоружения.
Американский лидер объяснял, что денуклеаризация была одним из ключевых направлений в переговорах.
Трамп уверял, будто Путин готов к сокращению ядерного арсенала. Он выражал надежду, что Китай тоже будет к этому готов.