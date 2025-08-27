Трамп заговорил о переговорах с РФ по ядерному разоружению: что ответил Пекин

Китай считает неразумными и нереалистичными призывы президента США Дональда Трампа включить страну в переговоры с Россией по ядерному разоружению. Об этом 27 августа заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает УНН.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание присоединить Китай к обсуждению вопроса о сокращении ядерных арсеналов, однако Пекин не оценил такое предложение.

Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, а ядерная политика и условия стратегической безопасности обеих стран совершенно разные. Просить Пекин присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией неразумно и нереалистично