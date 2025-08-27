$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 23218 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 21633 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 93600 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 64571 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 137226 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 149131 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149958 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58720 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154057 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Трамп заговорил о переговорах с РФ по ядерному разоружению: что ответил Пекин

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Китай считает неразумными призывы Трампа включить страну в переговоры с Россией по ядерному разоружению. Пекин придерживается стратегии самообороны и поддерживает свой ядерный потенциал на минимально необходимом уровне.

Трамп заговорил о переговорах с РФ по ядерному разоружению: что ответил Пекин

Китай считает неразумными и нереалистичными призывы президента США Дональда Трампа включить страну в переговоры с Россией по ядерному разоружению. Об этом 27 августа заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание присоединить Китай к обсуждению вопроса о сокращении ядерных арсеналов, однако Пекин не оценил такое предложение.

Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, а ядерная политика и условия стратегической безопасности обеих стран совершенно разные. Просить Пекин присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией неразумно и нереалистично

- ответил Го Цзякунь.

По его словам, Пекин придерживается стратегии самообороны и поддерживает свой ядерный потенциал на минимально необходимом уровне для национальной безопасности. Представитель МИД КНР добавил, что Китай якобы воздерживается от участия в гонке вооружений с какой-либо страной.

Ядерный потенциал и ядерная политика Китая вносят важный вклад в дело мира во всем мире

- подытожил он.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске вопрос ядерного разоружения.

Американский лидер объяснял, что денуклеаризация была одним из ключевых направлений в переговорах.

Трамп уверял, будто Путин готов к сокращению ядерного арсенала. Он выражал надежду, что Китай тоже будет к этому готов.

Лилия Подоляк

