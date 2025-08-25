"Ми говорили про обмеження ядерної зброї": Трамп про зустріч з путіним на Алясці
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про обговорення обмеження ядерної зброї та інших питань безпеки з Путіним на Алясці. Він назвав поїздку Путіна на Аляску важливою заявою про його бажання завершити війну.
Президент США Дональд Трамп наголосив, що поїздка президента рф володимира путіна на Аляску стала важливим кроком для у переговорах щодо обмеження ядерної зброї та інших ключових питань безпеки. Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті 25 серпня, передає УНН.
Той факт, що він (путін - ред.) поїхав на Аляску, до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче це завершити
Трамп підкреслив, що "йому нелегко було поїхати на Аляску", втім це, за словами голови Білого дому, дало змогу обговорити низку нагальних питань.
Це був дуже успішний день для інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерні…про безліч різних речей. Ми говорили про обмеження ядерної збро
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.