Ексклюзив
15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
"Ми говорили про обмеження ядерної зброї": Трамп про зустріч з путіним на Алясці

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про обговорення обмеження ядерної зброї та інших питань безпеки з Путіним на Алясці. Він назвав поїздку Путіна на Аляску важливою заявою про його бажання завершити війну.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що поїздка президента рф володимира путіна на Аляску стала важливим кроком для у переговорах щодо обмеження ядерної зброї та інших ключових питань безпеки. Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті 25 серпня, передає УНН.

Той факт, що він (путін - ред.) поїхав на Аляску, до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче це завершити

- сказав президент США, натякаючи на те, що путін волів би закінчити війну.

Трамп підкреслив, що "йому нелегко було поїхати на Аляску", втім це, за словами голови Білого дому, дало змогу обговорити низку нагальних питань.

Це був дуже успішний день для інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерні…про безліч різних речей. Ми говорили про обмеження ядерної збро

- сказав президент США.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Крилата ракета
Футбол
Аляска
Овальний кабінет
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки