"Мы говорили об ограничении ядерного оружия": Трамп о встрече с путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поездка президента рф владимира путина на Аляску стала важным шагом в переговорах по ограничению ядерного оружия и другим ключевым вопросам безопасности. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 25 августа, передает УНН.

- сказал президент США, намекая на то, что путин предпочел бы закончить войну.

Тот факт, что он (путин - ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить

Трамп подчеркнул, что "ему нелегко было поехать на Аляску", однако это, по словам главы Белого дома, позволило обсудить ряд насущных вопросов.

Это был очень успешный день для других вещей. Мы также говорили о ракетах, ядерных… о множестве разных вещей. Мы говорили об ограничении ядерного оружия