"Мы говорили об ограничении ядерного оружия": Трамп о встрече с путиным на Аляске

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 7892 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 73996 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 53986 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 54564 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 171288 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 167880 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 66154 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 65471 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 65390 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51259 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
52%
748мм
Популярные новости
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25 августа, 10:23 • 9110 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 57639 просмотра
Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследованиеPhoto25 августа, 12:04 • 7346 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 65858 просмотра
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским17:08 • 4886 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 66477 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 74021 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 171321 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 167911 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 130192 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Турция
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo14:33 • 3292 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 66477 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 54272 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 90679 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 72422 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
Выборы
Гривна

"Мы говорили об ограничении ядерного оружия": Трамп о встрече с путиным на Аляске

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении ограничения ядерного оружия и других вопросов безопасности с путиным на Аляске. Он назвал поездку путина на Аляску важным заявлением о его желании завершить войну.

"Мы говорили об ограничении ядерного оружия": Трамп о встрече с путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поездка президента рф владимира путина на Аляску стала важным шагом в переговорах по ограничению ядерного оружия и другим ключевым вопросам безопасности. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 25 августа, передает УНН.

Тот факт, что он (путин - ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить

- сказал президент США, намекая на то, что путин предпочел бы закончить войну.

Трамп подчеркнул, что "ему нелегко было поехать на Аляску", однако это, по словам главы Белого дома, позволило обсудить ряд насущных вопросов.

Это был очень успешный день для других вещей. Мы также говорили о ракетах, ядерных… о множестве разных вещей. Мы говорили об ограничении ядерного оружия

- сказал президент США.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Крылатая ракета
Футбол
Аляска
Овальный кабинет
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты