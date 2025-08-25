"Мы говорили об ограничении ядерного оружия": Трамп о встрече с путиным на Аляске
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении ограничения ядерного оружия и других вопросов безопасности с путиным на Аляске. Он назвал поездку путина на Аляску важным заявлением о его желании завершить войну.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поездка президента рф владимира путина на Аляску стала важным шагом в переговорах по ограничению ядерного оружия и другим ключевым вопросам безопасности. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 25 августа, передает УНН.
Тот факт, что он (путин - ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить
Трамп подчеркнул, что "ему нелегко было поехать на Аляску", однако это, по словам главы Белого дома, позволило обсудить ряд насущных вопросов.
Это был очень успешный день для других вещей. Мы также говорили о ракетах, ядерных… о множестве разных вещей. Мы говорили об ограничении ядерного оружия
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.