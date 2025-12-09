Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Європа "рухається в поганому напрямку", висловлюючи небажання США бачити такі значні зміни. Він назвав "огидним" штраф ЄС на соцмережу X.
Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа "рухається в поганому напрямку", при цьому Вашингтон не хотів би, щоб вона "так сильно змінювалася". Про це він заявив під час круглого столу з фермерами в Білому домі, повідомляє УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання щодо штрафу, накладеного ЄС на соцмережу X, глава Білого дому зазначив, що його здивувала ця новина.
Це огидно, не думаю, що це правильно. Європі слід бути дуже обережною. … Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася
Контекст
Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на соцмережу X за порушення закону про цифрові послуги. Причиною стали оманливий дизайн "синьої галочки", непрозорість рекламного репозиторію та відмова надати дослідникам доступ до публічних даних.
Згодом власник соцмережі Х Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати".
Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу07.12.25, 17:13 • 7274 перегляди