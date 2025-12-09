Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 5782 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 12296 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 14597 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 20414 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 22068 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 28006 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 34473 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 32549 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18190 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 33604 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підрив дамби біля Привілля на Донеччині: у ЗСУ спростували причетність і звинуватили росіян в ударі8 грудня, 13:39 • 3858 перегляди
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 8 грудня, 13:43 • 11303 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо8 грудня, 14:17 • 15985 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 12751 перегляди
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла8 грудня, 15:59 • 9390 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 34473 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 32549 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 33604 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 42660 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 77547 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 12753 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 42660 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 57420 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 67634 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 68352 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Європа "рухається в поганому напрямку", висловлюючи небажання США бачити такі значні зміни. Він назвав "огидним" штраф ЄС на соцмережу X.

Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа "рухається в поганому напрямку", при цьому Вашингтон не хотів би, щоб вона "так сильно змінювалася". Про це він заявив під час круглого столу з фермерами в Білому домі, повідомляє УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання щодо штрафу, накладеного ЄС на соцмережу X, глава Білого дому зазначив, що його здивувала ця новина.

Це огидно, не думаю, що це правильно. Європі слід бути дуже обережною. … Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася

- сказав Трамп.

Контекст

Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на соцмережу X за порушення закону про цифрові послуги. Причиною стали оманливий дизайн "синьої галочки", непрозорість рекламного репозиторію та відмова надати дослідникам доступ до публічних даних.

Згодом власник соцмережі Х Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати".

Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу07.12.25, 17:13 • 7274 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Європейська комісія
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Європа
Сполучені Штати Америки