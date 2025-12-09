Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа "рухається в поганому напрямку", при цьому Вашингтон не хотів би, щоб вона "так сильно змінювалася". Про це він заявив під час круглого столу з фермерами в Білому домі, повідомляє УНН.

Відповідаючи на питання щодо штрафу, накладеного ЄС на соцмережу X, глава Білого дому зазначив, що його здивувала ця новина.

Це огидно, не думаю, що це правильно. Європі слід бути дуже обережною. … Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася