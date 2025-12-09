Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений

$42.060.13
19:50 • 5606 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 12126 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 14453 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 20263 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 21970 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 27925 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 34341 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 32461 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18183 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 33533 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Никаких санкций, действовать через Россию
Никаких санкций, действовать через Россию
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 34341 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 32461 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 33533 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 42562 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Кир Стармер
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 42562 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Европа "движется в плохом направлении", выражая нежелание США видеть такие значительные изменения. Он назвал "отвратительным" штраф ЕС на соцсеть X.

Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа "движется в плохом направлении", при этом Вашингтон не хотел бы, чтобы она "так сильно менялась". Об этом он заявил во время круглого стола с фермерами в Белом доме, сообщает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о штрафе, наложенном ЕС на соцсеть X, глава Белого дома отметил, что его удивила эта новость.

Это отвратительно, не думаю, что это правильно. Европе следует быть очень осторожной. … Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась

- сказал Трамп.

Контекст

Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X за нарушение закона о цифровых услугах. Причиной стали обманчивый дизайн "синей галочки", непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Впоследствии владелец соцсети Х Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать".

Соцсеть Х Маска заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа07.12.25, 17:13 • 7272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Европейская комиссия
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск
Европа
Соединённые Штаты