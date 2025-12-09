Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Европа "движется в плохом направлении", выражая нежелание США видеть такие значительные изменения. Он назвал "отвратительным" штраф ЕС на соцсеть X.
Детали
Отвечая на вопрос о штрафе, наложенном ЕС на соцсеть X, глава Белого дома отметил, что его удивила эта новость.
Это отвратительно, не думаю, что это правильно. Европе следует быть очень осторожной. … Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась
Контекст
Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X за нарушение закона о цифровых услугах. Причиной стали обманчивый дизайн "синей галочки", непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставить исследователям доступ к публичным данным.
Впоследствии владелец соцсети Х Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать".
