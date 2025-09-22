Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп поінформований про пропозицію російського диктатора володимира путіна щодо дотримання обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Трамп особисто висловиться з цього приводу, заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Президент США Дональд Трамп поінформований про пропозицію російського диктатора володимира путіна щодо дотримання обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і прокоментує це рішення. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.
Щодо росії: президент поінформований про цю пропозицію. Президент особисто висловиться з цього приводу
Доповнення
російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії ще протягом року дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.