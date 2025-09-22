Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім

$41.250.00
48.420.36
ukenru
17:45 • 3194 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 14144 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 21047 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 31265 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 47677 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 47394 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26434 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 45637 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24235 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34624 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
44%
752мм
Популярнi новини
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 19473 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 15559 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29658 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 19565 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo14:33 • 3944 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29989 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 31271 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 47680 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 47396 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 45638 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29957 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 15740 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 35432 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 86151 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 108778 перегляди
Актуальне
МіГ-31
MIM-104 Patriot
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент США Дональд Трамп поінформований про пропозицію російського диктатора володимира путіна щодо дотримання обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Трамп особисто висловиться з цього приводу, заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім

Президент США Дональд Трамп поінформований про пропозицію російського диктатора володимира путіна щодо дотримання обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і прокоментує це рішення. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Щодо росії: президент поінформований про цю пропозицію. Президент особисто висловиться з цього приводу 

- заявила Лівітт.

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії ще протягом року дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.

Павло Башинський

Новини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки