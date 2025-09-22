Трамп прокомментирует предложение путина по Договору о сокращении вооружений - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп проинформирован о предложении российского диктатора владимира путина относительно соблюдения ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Трамп лично выскажется по этому поводу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Что касается россии: президент проинформирован об этом предложении. Президент лично выскажется по этому поводу
Дополнение
Российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
путин во время оперативного совещания с членами Совбеза рф заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.