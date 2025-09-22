$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 16296 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 22341 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 33176 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 49392 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 48465 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26704 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 46536 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24355 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34694 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп прокомментирует предложение путина по Договору о сокращении вооружений - Белый дом

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Президент США Дональд Трамп проинформирован о предложении российского диктатора владимира путина относительно соблюдения ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Трамп лично выскажется по этому поводу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о предложении российского диктатора владимира путина относительно соблюдения ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и прокомментирует это решение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Что касается россии: президент проинформирован об этом предложении. Президент лично выскажется по этому поводу 

- заявила Ливитт.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

путин во время оперативного совещания с членами Совбеза рф заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.

Павел Башинский

