Президент США Дональд Трамп підтримав зусилля прем'єр-міністра Іраку Алі аз-Зейді щодо боротьби з контрабандою нафти, викорінення корупції та встановлення виняткового державного контролю над озброєнням на всій території країни. Про це американський лідер написав у соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

Трамп також висловив підтримку прагненню іракського прем'єра побудувати єдиний, процвітаючий та сильний Ірак, здатний самостійно ухвалювати політичні рішення.

Заява пролунала на тлі загострення відносин між федеральним урядом Іраку та владою автономного Іракського Курдистану.

Багдад посилює контроль над нафтовими ресурсами

Аз-Зейді оголосив про намір передати під федеральний контроль 2 прикордонні переходи на кордонах із Сирією та Іраном, якими раніше управляла курдська адміністрація, а також низку нафтових родовищ.

Верховний суд Іраку підтвердив право федерального уряду розміщувати свої сили безпеки на всіх міжнародних кордонах країни. Згодом обидва прикордонні переходи закрили, що влада Іракського Курдистану назвала порушенням Конституції.

рф веде переговори зі США щодо постачання дизельного пального

Водночас Вашингтон звинувачує Іран у використанні іракської економіки для обходу міжнародних санкцій, зокрема за сприяння проіранського збройного угруповання "Катаїб Хезболла".

20 листопада іракські урядові війська також увійшли до міста Джурф-ас-Сахар, яке з 2014 року перебувало під контролем цього угруповання та, за повідомленнями, використовувалося для незаконних операцій із нафтою.

Трамп не бачить серйозної підтримки Ірану з боку росії та Китаю і вважає, що вони навіть допомагають США