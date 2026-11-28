Президент США Дональд Трамп поддержал усилия премьер-министра Ирака Али аз-Зейди по борьбе с контрабандой нефти, искоренению коррупции и установлению исключительного государственного контроля над вооружениями на всей территории страны. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, пишет УНН.

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Трамп также выразил поддержку стремлению иракского премьера построить единый, процветающий и сильный Ирак, способный самостоятельно принимать политические решения.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между федеральным правительством Ирака и властями автономного Иракского Курдистана.

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Аз-Зейди объявил о намерении передать под федеральный контроль 2 пограничных перехода на границах с Сирией и Ираном, которыми ранее управляла курдская администрация, а также ряд нефтяных месторождений.

Верховный суд Ирака подтвердил право федерального правительства размещать свои силы безопасности на всех международных границах страны. Впоследствии оба пограничных перехода закрыли, что власти Иракского Курдистана назвали нарушением Конституции.

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В то же время Вашингтон обвиняет Иран в использовании иракской экономики для обхода международных санкций, в частности при содействии проиранской вооруженной группировки "Катаиб Хезболла".

20 ноября иракские правительственные войска также вошли в город Джурф-ас-Сахар, который с 2014 года находился под контролем этой группировки и, по сообщениям, использовался для незаконных операций с нефтью.

Трамп не видит серьёзной поддержки Ирана со стороны России и Китая и считает, что они даже помогают США