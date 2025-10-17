Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
Джерела CNN повідомили, що Трамп не виключив можливість відправки крилатих ракет Tomahawk Україні під час розмови з Путіним. Однак, він не зобов'язався надати цю зброю на зустрічі із Зеленським, очікуючи від нього планів використання.
CNN дізналося більше про те, що обговорювали президент США Дональд Трамп та глава кремля володимир путін під час своєї майже 2,5-годинної розмови 16 жовтня, пише УНН.
Джерела, знайомі з їхньою розмовою, повідомили CNN, що Трамп не виключив під час розмови можливість відправки США крилатих ракет Tomahawk Україні
Але, як пише видання, також не очікується, що Трамп зобов'яжеться надати потенційно революційну зброю американського виробництва на своїй зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі пізніше сьогодні, про що повідомили два джерела, хоча вони і попередили, що все завжди може змінитися, щойно президент США залишиться наодинці в кімнаті з українською стороною.
Трамп зважує варіанти: президент США, як публічно, так і приватно, останніми тижнями виглядав більш охочим дозволити Україні отримати далекобійні ракети, повідомили американські чиновники. Адміністрація Трампа, як повідомляється, розробила плани щодо надання зброї Україні, сказали чиновники, на випадок, якщо Трамп віддасть наказ, який, як вони наголошують, він може віддати будь-коли, якщо вважатиме це правильним.
За словами чиновників, Трамп утримувався, сподіваючись отримати від Зеленського краще уявлення про те, як він планує їх використовувати.
