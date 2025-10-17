Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
Киев • УНН
Источники CNN сообщили, что Трамп не исключил возможность отправки крылатых ракет Tomahawk Украине во время разговора с Путиным. Однако он не обязался предоставить это оружие на встрече с Зеленским, ожидая от него планов использования.
CNN узнал больше о том, что обсуждали президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин во время своего почти 2,5-часового разговора 16 октября, пишет УНН.
Источники, знакомые с их разговором, сообщили CNN, что Трамп не исключил во время разговора возможность отправки США крылатых ракет Tomahawk Украине
Но, как пишет издание, также не ожидается, что Трамп обязуется предоставить потенциально революционное оружие американского производства на своей встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме позже сегодня, о чем сообщили два источника, хотя они и предупредили, что все всегда может измениться, как только президент США останется наедине в комнате с украинской стороной.
Трамп взвешивает варианты: президент США, как публично, так и частно, в последние недели выглядел более охотно разрешающим Украине получить дальнобойные ракеты, сообщили американские чиновники. Администрация Трампа, как сообщается, разработала планы по предоставлению оружия Украине, сказали чиновники, на случай, если Трамп отдаст приказ, который, как они подчеркивают, он может отдать в любое время, если сочтет это правильным.
По словам чиновников, Трамп воздерживался, надеясь получить от Зеленского лучшее представление о том, как он планирует их использовать.
