16:16 • 318 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 6818 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 12973 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 7598 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 13886 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13079 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 14659 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20741 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 48064 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28798 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17 октября, 07:12 • 14140 просмотра
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17 октября, 07:12 • 10079 просмотра
Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось17 октября, 07:36 • 8756 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго17 октября, 07:42 • 28454 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13723 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 48064 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 74742 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 103327 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 70729 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 94840 просмотра
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Германия
Венгрия
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13814 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 51500 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 99685 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 76178 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 77325 просмотра
Financial Times

Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Источники CNN сообщили, что Трамп не исключил возможность отправки крылатых ракет Tomahawk Украине во время разговора с Путиным. Однако он не обязался предоставить это оружие на встрече с Зеленским, ожидая от него планов использования.

Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным

CNN узнал больше о том, что обсуждали президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин во время своего почти 2,5-часового разговора 16 октября, пишет УНН.

Источники, знакомые с их разговором, сообщили CNN, что Трамп не исключил во время разговора возможность отправки США крылатых ракет Tomahawk Украине

- говорится в публикации.

Но, как пишет издание, также не ожидается, что Трамп обязуется предоставить потенциально революционное оружие американского производства на своей встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме позже сегодня, о чем сообщили два источника, хотя они и предупредили, что все всегда может измениться, как только президент США останется наедине в комнате с украинской стороной.

Трамп взвешивает варианты: президент США, как публично, так и частно, в последние недели выглядел более охотно разрешающим Украине получить дальнобойные ракеты, сообщили американские чиновники. Администрация Трампа, как сообщается, разработала планы по предоставлению оружия Украине, сказали чиновники, на случай, если Трамп отдаст приказ, который, как они подчеркивают, он может отдать в любое время, если сочтет это правильным.

По словам чиновников, Трамп воздерживался, надеясь получить от Зеленского лучшее представление о том, как он планирует их использовать.

"Tomahawk" в противодействии РФ: Трампу подготовлена презентация - как высокоточные ракеты помогут обороне Украины17.10.25, 18:31 • 900 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина