Трамп і Стармер підписали нову угоду про технологічне партнерство

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Британії Кір Стармер підписали нову угоду про технологічне партнерство між Великою Британією та США, передає УНН із посиланням на ВВС та Sky News.

Деталі

Партнерство Великої Британії та США буде "все міцнішим і міцнішим", сказав Дональд Трамп, підписуючи нову угоду про технологічне процвітання.

Угода "довго готувалася", додав він.

Додамо

Президент США Дональд Трамп прибув гелікоптером до Чекерса, заміського будинку британського прем'єр-міністра. Там він зустрівся з прем’єром Британії Кіром Стармером.