Трамп и Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США, передает УНН со ссылкой на ВВС и Sky News.

Детали

Партнерство Великобритании и США будет "все крепче и крепче", сказал Дональд Трамп, подписывая новое соглашение о технологическом процветании.

Соглашение "долго готовилось", добавил он.

Добавим

Президент США Дональд Трамп прибыл вертолетом в Чекерс, загородный дом британского премьер-министра. Там он встретился с премьером Британии Киром Стармером.