Трамп и Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 1924 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 7474 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 16313 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12225 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12450 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21331 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14085 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 41974 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42702 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32966 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптикиPhoto18 сентября, 03:59
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21
Трамп и Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве

Киев • УНН

 490 просмотра

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве. Трамп заявил, что партнерство Великобритании и США будет "все крепче и крепче".

Трамп и Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США, передает УНН со ссылкой на ВВС и Sky News.

Детали

Партнерство Великобритании и США будет "все крепче и крепче", сказал Дональд Трамп, подписывая новое соглашение о технологическом процветании.

Соглашение "долго готовилось", добавил он.

Добавим

Президент США Дональд Трамп прибыл вертолетом в Чекерс, загородный дом британского премьер-министра. Там он встретился с премьером Британии Киром Стармером.

Антонина Туманова

Новости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты