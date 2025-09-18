Трамп и Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США, передает УНН со ссылкой на ВВС и Sky News.
Детали
Партнерство Великобритании и США будет "все крепче и крепче", сказал Дональд Трамп, подписывая новое соглашение о технологическом процветании.
Соглашение "долго готовилось", добавил он.
Добавим
Президент США Дональд Трамп прибыл вертолетом в Чекерс, загородный дом британского премьер-министра. Там он встретился с премьером Британии Киром Стармером.