17:00 • 2050 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
14:13 • 10320 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 13774 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
13:44 • 19108 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 15252 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17803 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
11:58 • 15696 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16178 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16597 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
11 грудня, 08:43 • 38348 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
13:44 • 19128 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 31677 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 08:43 • 38357 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 49860 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 51046 перегляди
Трамп і Моді обговорили двосторонні відносини на тлі просування торговельних переговорів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Американський президент Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели розмову щодо прогресу у двосторонніх відносинах. Лідери обговорили торговельні переговори та співпрацю в технологіях, обороні та безпеці.

Трамп і Моді обговорили двосторонні відносини на тлі просування торговельних переговорів

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в той час, як перемовники обох країн працюють над узгодженням торговельної угоди. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Моді у четвер охарактеризував розмову як "теплу та захопливу". Він зазначив, що вони "розглянули прогрес у двосторонніх відносинах та обговорили регіональні та міжнародні події". Моді також підкреслив, що "Індія та США продовжуватимуть співпрацювати заради глобального миру, стабільності та процвітання".

Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії06.11.25, 22:36 • 7461 перегляд

Індійський анонімний чиновник додав у коментарі Bloomberg, що обидва лідери наголосили на важливості підтримки імпульсу в торговельних переговорах, а також обговорили співпрацю у сферах критичних технологій, оборони та безпеки.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти11.11.25, 00:22 • 13907 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Bloomberg
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки