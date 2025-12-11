Трамп і Моді обговорили двосторонні відносини на тлі просування торговельних переговорів
Київ • УНН
Американський президент Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели розмову щодо прогресу у двосторонніх відносинах. Лідери обговорили торговельні переговори та співпрацю в технологіях, обороні та безпеці.
Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в той час, як перемовники обох країн працюють над узгодженням торговельної угоди. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Моді у четвер охарактеризував розмову як "теплу та захопливу". Він зазначив, що вони "розглянули прогрес у двосторонніх відносинах та обговорили регіональні та міжнародні події". Моді також підкреслив, що "Індія та США продовжуватимуть співпрацювати заради глобального миру, стабільності та процвітання".
Індійський анонімний чиновник додав у коментарі Bloomberg, що обидва лідери наголосили на важливості підтримки імпульсу в торговельних переговорах, а також обговорили співпрацю у сферах критичних технологій, оборони та безпеки.
