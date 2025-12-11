Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения на фоне продвижения торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в то время, как переговорщики обеих стран работают над согласованием торгового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Моди в четверг охарактеризовал разговор как "теплый и увлекательный". Он отметил, что они "рассмотрели прогресс в двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события". Моди также подчеркнул, что "Индия и США будут продолжать сотрудничать ради глобального мира, стабильности и процветания".

Индийский анонимный чиновник добавил в комментарии Bloomberg, что оба лидера подчеркнули важность поддержания импульса в торговых переговорах, а также обсудили сотрудничество в сферах критических технологий, обороны и безопасности.

