Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения на фоне продвижения торговых переговоров
Киев • УНН
Американский президент Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели разговор о прогрессе в двусторонних отношениях. Лидеры обсудили торговые переговоры и сотрудничество в технологиях, обороне и безопасности.
Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в то время, как переговорщики обеих стран работают над согласованием торгового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Моди в четверг охарактеризовал разговор как "теплый и увлекательный". Он отметил, что они "рассмотрели прогресс в двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события". Моди также подчеркнул, что "Индия и США будут продолжать сотрудничать ради глобального мира, стабильности и процветания".
Индийский анонимный чиновник добавил в комментарии Bloomberg, что оба лидера подчеркнули важность поддержания импульса в торговых переговорах, а также обсудили сотрудничество в сферах критических технологий, обороны и безопасности.
