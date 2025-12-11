Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения на фоне продвижения торговых переговоров

$42.280.10
17:00 • 2108 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 10408 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 13856 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 19246 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 15317 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 17828 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15716 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16180 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16600 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 38406 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 6744 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 18988 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18361 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 31528 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 17376 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 19248 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 31779 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 38407 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 49912 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 51094 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18528 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27196 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32763 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28636 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37376 просмотра
Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения на фоне продвижения торговых переговоров

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Американский президент Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели разговор о прогрессе в двусторонних отношениях. Лидеры обсудили торговые переговоры и сотрудничество в технологиях, обороне и безопасности.

Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения на фоне продвижения торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в то время, как переговорщики обеих стран работают над согласованием торгового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Моди в четверг охарактеризовал разговор как "теплый и увлекательный". Он отметил, что они "рассмотрели прогресс в двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события". Моди также подчеркнул, что "Индия и США будут продолжать сотрудничать ради глобального мира, стабильности и процветания".

Трамп сообщил об успешных переговорах с Моди и анонсировал визит в Индию06.11.25, 22:36 • 7461 просмотр

Индийский анонимный чиновник добавил в комментарии Bloomberg, что оба лидера подчеркнули важность поддержания импульса в торговых переговорах, а также обсудили сотрудничество в сферах критических технологий, обороны и безопасности.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти11.11.25, 00:22 • 13907 просмотров

Степан Гафтко

