Трамп дозволив смертну кару в кримінальних справах у Вашингтоні
Київ • УНН
25 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за злочини у Вашингтоні. Цей крок, на думку Трампа, є ефективним превентивним засобом проти злочинності.
У четвер, 25 вересня президент Сполучених Штатыв Америки Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за злочини у столиці Вашингтоні. Про це інформує УНН з посилання на трансляцію Білого дому, указ опублікований на сайті адміністрації.
Деталі
Раніше Трамп, виступаючи за відновлення смертної кари за вбивства у столиці, аргументував, що такий підхід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є "надзвичайно ефективним превентивним засобом".
Відновлення смертної кари є пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її роботи відповідно до Указу 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки)
Зазначається, що генеральний прокурор і прокурор Сполучених Штатів по округу Колумбія повинні повністю забезпечувати дотримання федерального законодавства щодо смертної кари в окрузі Колумбія, домагаючись винесення смертного вироку у всіх відповідних випадках, коли після всебічного вивчення доказів та іншої інформації, що стосується справи, застосовні фактори виправдовують винесення смертного вироку.
