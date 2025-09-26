Трамп разрешил смертную казнь по уголовным делам в Вашингтоне

В четверг, 25 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применять смертную казнь за преступления в столице Вашингтоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома, указ опубликован на сайте администрации.

Детали

Ранее Трамп, выступая за восстановление смертной казни за убийства в столице, аргументировал, что такой подход может сдерживать людей от преступлений, поскольку смертная казнь является "чрезвычайно эффективным превентивным средством".

Восстановление смертной казни является приоритетом для моей администрации с первого дня ее работы в соответствии с Указом 14164 от 20 января 2025 года (Восстановление смертной казни и защита общественной безопасности) - говорится в указе.

Отмечается, что генеральный прокурор и прокурор Соединенных Штатов по округу Колумбия должны полностью обеспечивать соблюдение федерального законодательства о смертной казни в округе Колумбия, добиваясь вынесения смертного приговора во всех соответствующих случаях, когда после всестороннего изучения доказательств и другой информации, касающейся дела, применимые факторы оправдывают вынесение смертного приговора.

