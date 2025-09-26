Трамп разрешил смертную казнь по уголовным делам в Вашингтоне
Киев • УНН
25 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применять смертную казнь за преступления в Вашингтоне. Этот шаг, по мнению Трампа, является эффективным превентивным средством против преступности.
В четверг, 25 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применять смертную казнь за преступления в столице Вашингтоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома, указ опубликован на сайте администрации.
Детали
Ранее Трамп, выступая за восстановление смертной казни за убийства в столице, аргументировал, что такой подход может сдерживать людей от преступлений, поскольку смертная казнь является "чрезвычайно эффективным превентивным средством".
Восстановление смертной казни является приоритетом для моей администрации с первого дня ее работы в соответствии с Указом 14164 от 20 января 2025 года (Восстановление смертной казни и защита общественной безопасности)
Отмечается, что генеральный прокурор и прокурор Соединенных Штатов по округу Колумбия должны полностью обеспечивать соблюдение федерального законодательства о смертной казни в округе Колумбия, добиваясь вынесения смертного приговора во всех соответствующих случаях, когда после всестороннего изучения доказательств и другой информации, касающейся дела, применимые факторы оправдывают вынесение смертного приговора.
