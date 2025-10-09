$41.320.03
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів

Київ • УНН

Toyota планує випустити перший електромобіль з твердотільним акумулятором у 2027-2028 роках, обіцяючи збільшення запасу ходу та швидшу зарядку. Компанія співпрацює з Sumitomo Metal Mining Co. для масового виробництва катодних матеріалів.

Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів

Автовиробник Toyota робить ставку на "святий Грааль" електромобільних технологій - повністю твердотільні акумулятори. Її перший електромобіль може з'явитися вже 2027 року, обіцяючи більший запас ходу, швидшу зарядку та інші переваги, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Після оголошення в середу про нове партнерство із Sumitomo Metal Mining Co. з масового виробництва катодних матеріалів для нової технології акумуляторів, Toyota заявила, що прагне "досягти першого у світі практичного застосування повністю твердотільних акумуляторів в електромобілях".

Toyota заявила, що її нові акумулятори можуть значно збільшити запас ходу, час зарядки та вихідну потужність, потенційно перетворивши майбутнє автомобілів.

Порівняно з існуючими рідинними акумуляторами, що використовують електролітні розчини, твердотільні акумулятори Toyota використовують катод, анод та твердий електроліт. За заявою Toyota, технологія акумуляторів наступного покоління "відкриває потенціал для зменшення габаритів, підвищення вихідної потужності та збільшення терміну служби".

Перший електромобіль з напівтвердотілим акумулятором надійшов у продаж14.08.25, 08:39 • 3701 перегляд

Toyota планує випустити свій перший електромобіль із твердотільним акумулятором у 2027-му чи 2028 році. Нова угода щодо розробки наближає компанію до виведення нової технології акумуляторів на масовий ринок.

Обидві компанії розробляють катодні матеріали для твердотільних акумуляторів електромобілів з 2021 року, приділяючи особливу увагу вирішенню деяких складних завдань, пов'язаних з їх масовим виробництвом.

Використовуючи запатентовану технологію синтезу порошків Sumitomo Metal Mining, Toyota заявила, що розробила "високоміцний катодний матеріал" для твердотільних акумуляторів.

Sumitomo вже багато років постачає катодні матеріали для електромобілів, але зараз працює над впровадженням нової технології, просуваючи її до масового виробництва.

Нова угода була укладена після того, як у вересні минулого року Toyota отримала сертифікат METI на виробництво нових акумуляторів у Японії.

Toyota співпрацює з кількома партнерами в Японії, включно з нафтовим гігантом Idemitsu Kosan, для виведення на ринок нових акумуляторів для електромобілів.

Раніше цього року Idemitsu оголосила про плани будівництва великого заводу з виробництва сульфіду літію - сировини, яка використовується в акумуляторах для електромобілів. Після запуску завод зможе виробляти 1000 тонн сульфіду літію на рік. Компанія також планує розпочати масове виробництво повністю твердотільних акумуляторів у 2027 році.

Нові акумулятори є частиною планів Японії щодо налагодження внутрішнього ланцюжка поставок та зниження залежності від Китаю та Південної Кореї. Toyota входить до кількох японських компаній, які в сукупності інвестують 7 мільярдів доларів (1 трильйон ієн) у виробництво акумуляторів усередині країни.

Доповнення

Інші компанії, включаючи Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та Honda, також роблять ставку на нову технологію.

У лютому Mercedes заявила, що вивела на дороги "перший автомобіль з літій-металевим акумулятором". Лише минулого місяця Mercedes проїхала на EQS, оснащеному твердотільними акумуляторами, майже 1205 км.

Технічний керівник Mercedes Маркус Шефер вже називає нову технологію акумуляторів для електромобілів переломним моментом в історії електромобілів. Компанія планує запустити серійне виробництво твердотільних акумуляторів до кінця десятиліття.

Тим часом CATL і BYD, які вже домінують на світовому ринку акумуляторів, планують представити нову технологію приблизно до 2027 року.

SAIC MG представила новий MG4 у серпні, назвавши його "першим у світі серійним електромобілем з напівтвердотільними акумуляторами".

Юлія Шрамко

