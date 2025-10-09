Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей

Автопроизводитель Toyota делает ставку на «святой Грааль» электромобильных технологий — полностью твердотельные аккумуляторы. Ее первый электромобиль может появиться уже в 2027 году, обещая больший запас хода, более быструю зарядку и другие преимущества, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

После объявления в среду о новом партнерстве с Sumitomo Metal Mining Co. по массовому производству катодных материалов для новой технологии аккумуляторов, Toyota заявила, что стремится «достичь первого в мире практического применения полностью твердотельных аккумуляторов в электромобилях».

Toyota заявила, что ее новые аккумуляторы могут значительно увеличить запас хода, время зарядки и выходную мощность, потенциально преобразуя будущее автомобилей.

По сравнению с существующими жидкостными аккумуляторами, использующими электролитные растворы, твердотельные аккумуляторы Toyota используют катод, анод и твердый электролит. По заявлению Toyota, технология аккумуляторов следующего поколения «открывает потенциал для уменьшения габаритов, повышения выходной мощности и увеличения срока службы».

Первый электромобиль с полутвердотельным аккумулятором поступил в продажу

Toyota планирует выпустить свой первый электромобиль с твердотельным аккумулятором в 2027 или 2028 году. Новое соглашение по разработке приближает компанию к выводу новой технологии аккумуляторов на массовый рынок.

Обе компании разрабатывают катодные материалы для твердотельных аккумуляторов электромобилей с 2021 года, уделяя особое внимание решению некоторых сложных задач, связанных с их массовым производством.

Используя запатентованную технологию синтеза порошков Sumitomo Metal Mining, Toyota заявила, что разработала «высокопрочный катодный материал» для твердотельных аккумуляторов.

Sumitomo уже много лет поставляет катодные материалы для электромобилей, но сейчас работает над внедрением новой технологии, продвигая ее к массовому производству.

Новое соглашение было заключено после того, как в сентябре прошлого года Toyota получила сертификат METI на производство новых аккумуляторов в Японии.

Toyota сотрудничает с несколькими партнерами в Японии, включая нефтяного гиганта Idemitsu Kosan, для вывода на рынок новых аккумуляторов для электромобилей.

Ранее в этом году Idemitsu объявила о планах строительства крупного завода по производству сульфида лития — сырья, которое используется в аккумуляторах для электромобилей. После запуска завод сможет производить 1000 тонн сульфида лития в год. Компания также планирует начать массовое производство полностью твердотельных аккумуляторов в 2027 году.

Новые аккумуляторы являются частью планов Японии по налаживанию внутренней цепочки поставок и снижению зависимости от Китая и Южной Кореи. Toyota входит в число нескольких японских компаний, которые в совокупности инвестируют 7 миллиардов долларов (1 триллион иен) в производство аккумуляторов внутри страны.

Дополнение

Другие компании, включая Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Honda, также делают ставку на новую технологию.

В феврале Mercedes заявила, что вывела на дороги «первый автомобиль с литий-металлическим аккумулятором». Только в прошлом месяце Mercedes проехала на EQS, оснащенном твердотельными аккумуляторами, почти 1205 км.

Технический руководитель Mercedes Маркус Шефер уже называет новую технологию аккумуляторов для электромобилей переломным моментом в истории электромобилей. Компания планирует запустить серийное производство твердотельных аккумуляторов к концу десятилетия.

Тем временем CATL и BYD, которые уже доминируют на мировом рынке аккумуляторов, планируют представить новую технологию примерно к 2027 году.

SAIC MG представила новый MG4 в августе, назвав его «первым в мире серийным электромобилем с полутвердотельными аккумуляторами».