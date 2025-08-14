Первый электромобиль с полутвердотельным аккумулятором поступил в продажу

Первый серийный электромобиль с полутвердотельным аккумулятором, новый MG4, только что поступил в продажу в Китае, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

После открытия предварительного заказа на новый MG4 в начале этого месяца, стартовая цена которого составляла около 10 000 долларов США (73 800 юаней), компания SAIC Motor объявила, что цены на версию с полутвердотельным аккумулятором будут объявлены в сентябре.

Уже можно познакомиться с новой версией. MG4, оснащенный полутвердотельным аккумулятором, вошел в последнюю партию автомобилей, допущенных к продаже Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) на этой неделе.

Согласно регулирующему документу, новый электромобиль будет оснащен тем же электродвигателем мощностью 120 кВт (161 л.с.), установленным впереди, что и другие модели.

Как и ожидалось, главное изменение коснется аккумуляторной батареи. В новой версии литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, используемая в других моделях MG4, заменена на литий-ионную на основе марганца. Аккумулятор произведен компанией Suzhou Qingtao Power Technology Co, мировым лидером в производстве твердотельных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Другие дополнительные функции включают камеру с обзором 360 градусов, передние и задние радары, переднюю эмблему, тонированную крышу и тонированное стекло.

Хотя автомобиль уже поступил в продажу, цены, запас хода, емкость аккумуляторной батареи и другие характеристики будут известны ближе к началу продаж.

Сейчас новый MG4 доступен в четырех комплектациях: Comfort, Ease, Freedom и Smart. Доступны два варианта аккумуляторных батарей: емкостью 42,8 кВт·ч и 53,9 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 437 км и 530 км соответственно.

Цены начинаются от 73 800 юаней (10 000 долларов США) за базовую комплектацию Comfort и достигают 105 800 юаней (15 000 долларов США) за версию Smart.

При длине 4395 мм, ширине 1842 мм и высоте 1551 мм, а также колесной базе 2750 мм, новый MG4 немного больше популярного электромобиля BYD Dolphin EV.

Ожидается, что внутри версия с полутвердотельной батареей будет иметь ту же компоновку, включая 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и множество интеллектуальных технологий.

SAIC MG заявляет, что новый MG4 станет первым серийным электромобилем, который будет представлен по всему миру с полутвердотельной батареей. Цены и дополнительная информация будут объявлены в сентябре, а поставки начнутся до конца 2025 года.

