Эксклюзив
06:07 • 1172 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Первый электромобиль с полутвердотельным аккумулятором поступил в продажу

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Китайский MG4 с полутвердотельным аккумулятором поступил в продажу. Цены и характеристики будут объявлены в сентябре, поставки ожидаются до конца 2025 года.

Первый электромобиль с полутвердотельным аккумулятором поступил в продажу

Первый серийный электромобиль с полутвердотельным аккумулятором, новый MG4, только что поступил в продажу в Китае, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

После открытия предварительного заказа на новый MG4 в начале этого месяца, стартовая цена которого составляла около 10 000 долларов США (73 800 юаней), компания SAIC Motor объявила, что цены на версию с полутвердотельным аккумулятором будут объявлены в сентябре.

Уже можно познакомиться с новой версией. MG4, оснащенный полутвердотельным аккумулятором, вошел в последнюю партию автомобилей, допущенных к продаже Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) на этой неделе.

Согласно регулирующему документу, новый электромобиль будет оснащен тем же электродвигателем мощностью 120 кВт (161 л.с.), установленным впереди, что и другие модели.

Как и ожидалось, главное изменение коснется аккумуляторной батареи. В новой версии литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, используемая в других моделях MG4, заменена на литий-ионную на основе марганца. Аккумулятор произведен компанией Suzhou Qingtao Power Technology Co, мировым лидером в производстве твердотельных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Другие дополнительные функции включают камеру с обзором 360 градусов, передние и задние радары, переднюю эмблему, тонированную крышу и тонированное стекло.

Хотя автомобиль уже поступил в продажу, цены, запас хода, емкость аккумуляторной батареи и другие характеристики будут известны ближе к началу продаж.

Сейчас новый MG4 доступен в четырех комплектациях: Comfort, Ease, Freedom и Smart. Доступны два варианта аккумуляторных батарей: емкостью 42,8 кВт·ч и 53,9 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 437 км и 530 км соответственно.

Цены начинаются от 73 800 юаней (10 000 долларов США) за базовую комплектацию Comfort и достигают 105 800 юаней (15 000 долларов США) за версию Smart.

При длине 4395 мм, ширине 1842 мм и высоте 1551 мм, а также колесной базе 2750 мм, новый MG4 немного больше популярного электромобиля BYD Dolphin EV.

Ожидается, что внутри версия с полутвердотельной батареей будет иметь ту же компоновку, включая 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и множество интеллектуальных технологий.

SAIC MG заявляет, что новый MG4 станет первым серийным электромобилем, который будет представлен по всему миру с полутвердотельной батареей. Цены и дополнительная информация будут объявлены в сентябре, а поставки начнутся до конца 2025 года.

Юлия Шрамко

