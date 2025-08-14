$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 12479 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 28155 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 33746 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 35489 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 39301 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74305 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76909 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 147267 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66298 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 123246 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Перший електромобіль з напівтвердотілим акумулятором надійшов у продаж

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Китайський MG4 з напівтвердотілим акумулятором надійшов у продаж. Ціни та характеристики будуть оголошені у вересні, поставки очікуються до кінця 2025 року.

Перший електромобіль з напівтвердотілим акумулятором надійшов у продаж

Перший серійний електромобіль з напівтвердотілим акумулятором, новий MG4, щойно надійшов у продаж у Китаї, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Після відкриття попереднього замовлення на новий MG4 на початку цього місяця, стартова ціна якого становила близько 10 000 доларів США (73 800 юанів), компанія SAIC Motor оголосила, що ціни на версію з напівтвердотілим акумулятором будуть оголошені у вересні.

Уже можна познайомитись із новою версією. MG4, оснащений напівтвердотілим акумулятором, увійшов до останньої партії автомобілів, допущених до продажу Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) цього тижня.

Згідно з регулюючим документом, новий електромобіль буде оснащений тим же електродвигуном потужністю 120 кВт (161 к.с.), встановленим попереду, що й інші моделі.

Як і очікувалося, головна зміна торкнеться акумуляторної батареї. У новій версії літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея, яка використовується в інших моделях MG4, замінена на літій-іонну на основі марганцю. Акумулятор вироблений компанією Suzhou Qingtao Power Technology Co, світовим лідером у виробництві твердотільних літій-іонних акумуляторів для електромобілів.

Інші додаткові функції включають камеру з оглядом 360 градусів, передні та задні радари, передню емблему, тонований дах та тоноване скло.

Хоча автомобіль вже надійшов у продаж, ціни, запас ходу, ємність акумуляторної батареї та інші характеристики будуть відомі ближче до початку продажу.

Наразі новий MG4 доступний у чотирьох комплектаціях: Comfort, Ease, Freedom та Smart. Доступні два варіанти акумуляторних батарей: ємністю 42,8 кВт·год та 53,9 кВт·год, що забезпечують запас ходу 437 км та 530 км відповідно.

Ціни починаються від 73 800 юанів (10 000 доларів США) за базову комплектацію Comfort і сягають 105 800 юанів (15 000 доларів США) за версію Smart.

При довжині 4395 мм, ширині 1842 мм і висоті 1551 мм, а також колісній базі 2750 мм, новий MG4 трохи більший за популярний електромобіль BYD Dolphin EV.

Очікується, що всередині версія з напівтвердотільною батареєю матиме те саме компонування, включаючи 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та безліч інтелектуальних технологій.

SAIC MG заявляє, що новий MG4 стане першим серійним електромобілем, який буде представлений по всьому світу із напівтвердотільною батареєю. Ціни та додаткова інформація будуть оголошені у вересні, а постачання розпочнеться до кінця 2025 року.

