Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель
Київ • УНН
Toyota RAV4, випущена минулого десятиліття, досі домінує на ринку США та є популярною в Європі. Нова гібридна модель на платформі TNGA-K замінить її до 2026 року.
Нова Corolla Cross, що належить до сегмента C-SUV, поки на шляху до здобуття популярності. Водночас Toyota RAV4 залишатиметься доступним для широкого кола покупців та все ще утримує високі позиції у сегменті позашляховиків. Але є також новини про те, що Toyota RAV4 наприкінці року змінять абсолютно новою гібридною моделлю.
Передає УНН із посиланням на Autoblog і Motor1.
Деталі
У 2026 році Toyota RAV4 має бути оновлена. У той же час, поточна модель RAV4, яка надійшла у продаж ще в минулому десятилітті, як і раніше, показує класні результати. Наприклад продовжує домінувати на ринку США, а у Європі є одним із найпопулярніших позашляховиків в Іспанії. І слід зазначити, що у іншому модельному ряду, новий Corolla Cross поки не набрав обертів, визнають автооглядачі.
Як зазначає Autoblog, Toyota RAV4 ще до початку 2026 року може бути замінена абсолютно новою гібридною моделлю.
Оновленню буде зосереджено на технологічних інноваціях, а основою нового покоління стане платформа TNGA-K. Обіцяють точне та комфортне водіння, міцність конструкції та динамічні характеристики, які здатні задовольнити суворы оцінки та особливі очікування.
Нагадаємо
У вересні 2025 року стало відомо, що автовиробник Toyota відкликає 591 тисячу автомобілів у США, включаючи моделі, через можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей.