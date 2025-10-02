Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 5490 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10613 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4922 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11555 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20114 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27412 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29042 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26751 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45826 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20999 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.1м/с
82%
756мм
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 29713 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38087 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 17630 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22147 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20027 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 13140 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20084 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22198 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38136 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 45826 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 3850 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 53804 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 61874 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 43977 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 46481 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Toyota RAV4, випущена минулого десятиліття, досі домінує на ринку США та є популярною в Європі. Нова гібридна модель на платформі TNGA-K замінить її до 2026 року.

Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель

Нова Corolla Cross, що належить до сегмента C-SUV, поки на шляху до здобуття популярності. Водночас Toyota RAV4 залишатиметься доступним для широкого кола покупців та все ще утримує високі позиції у сегменті позашляховиків. Але є також новини про те, що Toyota RAV4 наприкінці року змінять абсолютно новою гібридною моделлю. 

Передає УНН із посиланням на Autoblog і Motor1.

Деталі

У 2026 році Toyota RAV4 має бути оновлена. У той же час, поточна модель RAV4, яка надійшла у продаж ще в минулому десятилітті, як і раніше, показує класні результати. Наприклад продовжує домінувати на ринку США, а у Європі є одним із найпопулярніших позашляховиків в Іспанії. І слід зазначити, що у іншому модельному ряду, новий Corolla Cross поки не набрав обертів, визнають автооглядачі. 

Як зазначає Autoblog, Toyota RAV4 ще до початку 2026 року може бути замінена абсолютно новою гібридною моделлю. 

Оновленню буде зосереджено на технологічних інноваціях, а основою нового покоління стане платформа TNGA-K. Обіцяють точне та комфортне водіння, міцність конструкції та динамічні характеристики, які здатні задовольнити суворы оцінки та особливі очікування.

Нагадаємо

У вересні 2025 року стало відомо, що автовиробник Toyota відкликає 591 тисячу автомобілів у США, включаючи моделі, через можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей.

Ігор Тележніков

Авто
Toyota
Іспанія
Сполучені Штати Америки