Toyota RAV4 продолжает доминировать на рынке, но скоро ее заменит новая гибридная модель

Новая Corolla Cross, относящаяся к сегменту C-SUV, пока на пути к обретению популярности. В то же время Toyota RAV4 будет оставаться доступной для широкого круга покупателей и все еще удерживает высокие позиции в сегменте внедорожников. Но есть также новости о том, что Toyota RAV4 в конце года сменят абсолютно новой гибридной моделью.

В 2026 году Toyota RAV4 должна быть обновлена. В то же время, текущая модель RAV4, которая поступила в продажу еще в прошлом десятилетии, по-прежнему показывает классные результаты. Например продолжает доминировать на рынке США, а в Европе является одним из самых популярных внедорожников в Испании. И следует отметить, что в другом модельном ряду, новый Corolla Cross пока не набрал оборотов, признают автообозреватели.

Как отмечает Autoblog, Toyota RAV4 еще до начала 2026 года может быть заменена абсолютно новой гибридной моделью.

Обновление будет сосредоточено на технологических инновациях, а основой нового поколения станет платформа TNGA-K. Обещают точное и комфортное вождение, прочность конструкции и динамические характеристики, которые способны удовлетворить строгие оценки и особые ожидания.

В сентябре 2025 года стало известно, что автопроизводитель Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США, включая модели, из-за возможного сбоя в работе 12,3-дюймовых цифровых приборных панелей.