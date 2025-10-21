$41.760.03
Toyota представляє компактний позашляховик Land Cruiser FJ: що відомо

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Toyota офіційно представила Land Cruiser FJ, компактний позашляховик, орієнтований на стиль життя. Запуск моделі в Японії заплановано на середину 2026 року, прототип буде представлений публіці Japan Mobility Show 2025.

Toyota представляє компактний позашляховик Land Cruiser FJ: що відомо

Автовиробник Toyota офіційно представив Land Cruiser FJ, компактний позашляховик, орієнтований на стиль життя, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Як і Land Cruiser 250 для США (також відомий як Prado на інших ринках), новий FJ втілює той самий дух надійності та пригод, але у більш компактній та маневреній оболонці, пише видання.

Як і американський Land Cruiser, Land Cruiser FJ буде доступний у двох модифікаціях, хоча Toyota поки не розкриває детальних відмінностей між ними, за винятком очевидних візуальних характеристик. Запуск моделі в Японії заплановано на середину 2026 року, але прототип вперше буде представлений публіці Japan Mobility Show 2025.

Ця новинка розширює лінійку Toyota Land Cruiser, яка тепер включає розкішну серію 300, утилітарну серію 70 та базову серію 250.

Візуально Land Cruiser FJ втілює класичні риси Land Cruiser, переосмислюючи їх відповідно до сучасних вимог. Квадратний силует з круглими фарами та короткими звисами - явне посилання до улюбленого FJ Cruiser 2000-х років. Прямокутний кузов та скошені краї створюють потужний, впевнений вигляд. Бампери FJ модульні та знімні, що дозволяє власникам замінювати лише пошкоджені елементи - це практично та дозволяє персоналізувати автомобіль. Широкі крила та вертикальна стійка надають автомобілю відчуття стійкості, а такі елементи дизайну як панелі MOLLE від Lunar Cruiser дозволяють кріпити спорядження та обладнання для кемпінгу або подорожей по бездоріжжю.

Розміри FJ роблять його таким же широким, як Toyota RAV4, але вищим і трохи довшим, що підкреслює його позашляхові якості, зберігаючи при цьому комфортні пропорції для міської їзди, зауважує видання.

Усередині п'ятимісний салон має горизонтальне компонування, що покращує ситуаційну обізнаність, особливо під час руху нерівною місцевістю. Низько розташована панель приладів і поясна лінія покращують огляд, а великі ручки і кнопки дозволяють легко керувати автомобілем навіть у рукавичках.

Система Toyota Safety Sense входить до стандартної комплектації та включає такі функції, як система безпеки Pre-Collision, яка ще більше підвищує впевненість водія. Салон, попри "міцність", функціональний та продуманий, пише видання.

Land Cruiser FJ побудований на платформі IMV, тій же, що використовується в Toyota Hilux Champ, що продається у Південно-Східній Азії. Це забезпечує йому міцну основу, на перевіреній архітектурі вантажівок, що гарантує довговічність та позашляхові якості. Toyota заявляє, що платформа була допрацьована для покращення дорожнього просвіту, артикуляції коліс та стійкості, а розпірки шасі під підлогою забезпечують додаткову жорсткість.

У рух автомобіль вводиться 2,7-літровим бензиновим двигуном 2TR-FE потужністю 161 кінська сила і крутним моментом 225 Н·м, що працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач Super ECT і повним приводом, що підключається (4WD). Таке компонування забезпечує простоту та зручність обслуговування. Коротка колісна база також покращує маневреність, забезпечуючи радіус розвороту 5,5 метра, що робить його моторним навіть за умов обмеженого бездоріжжя.

Toyota провела великі випробування FJ у складних умовах, щоб переконатися у його відповідності бренду Land Cruiser. 

Окрім самого автомобіля, Toyota також анонсувала Land Hopper 2023 - компактний електричний скутер, який поміщається у вантажний відсік FJ. 

Toyota представить прототип Land Cruiser FJ на виставці Japan Mobility Show 2025, яка проходитиме з 30 жовтня по 9 листопада у виставковому центрі Tokyo Big Sight.

Юлія Шрамко

Авто
Бренд
Toyota
Токіо
Японія
Сполучені Штати Америки