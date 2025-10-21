Toyota представляет компактный внедорожник Land Cruiser FJ: что известно

$41.760.03
48.660.10
ukenru
10:33 • 6206 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11899 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12382 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 14033 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14359 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13935 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26802 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20212 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17101 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28497 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярные новости
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17406 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26806 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35578 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92779 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64102 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19411 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21319 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77664 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72373 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92249 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Toyota представляет компактный внедорожник Land Cruiser FJ: что известно

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Toyota официально представила Land Cruiser FJ, компактный внедорожник, ориентированный на стиль жизни. Запуск модели в Японии запланирован на середину 2026 года, прототип будет представлен публике Japan Mobility Show 2025.

Toyota представляет компактный внедорожник Land Cruiser FJ: что известно

Автопроизводитель Toyota официально представил Land Cruiser FJ, компактный внедорожник, ориентированный на стиль жизни, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Как и Land Cruiser 250 для США (также известный как Prado на других рынках), новый FJ воплощает тот же дух надежности и приключений, но в более компактной и маневренной оболочке, пишет издание.

Как и американский Land Cruiser, Land Cruiser FJ будет доступен в двух модификациях, хотя Toyota пока не раскрывает детальных различий между ними, за исключением очевидных визуальных характеристик. Запуск модели в Японии запланирован на середину 2026 года, но прототип впервые будет представлен публике Japan Mobility Show 2025.

Эта новинка расширяет линейку Toyota Land Cruiser, которая теперь включает роскошную серию 300, утилитарную серию 70 и базовую серию 250.

Визуально Land Cruiser FJ воплощает классические черты Land Cruiser, переосмысливая их в соответствии с современными требованиями. Квадратный силуэт с круглыми фарами и короткими свесами — явная отсылка к любимому FJ Cruiser 2000-х годов. Прямоугольный кузов и скошенные края создают мощный, уверенный вид. Бамперы FJ модульные и съемные, что позволяет владельцам заменять только поврежденные элементы — это практично и позволяет персонализировать автомобиль. Широкие крылья и вертикальная стойка придают автомобилю ощущение устойчивости, а такие элементы дизайна, как панели MOLLE от Lunar Cruiser, позволяют крепить снаряжение и оборудование для кемпинга или путешествий по бездорожью.

Размеры FJ делают его таким же широким, как Toyota RAV4, но выше и немного длиннее, что подчеркивает его внедорожные качества, сохраняя при этом комфортные пропорции для городской езды, отмечает издание.

Внутри пятиместный салон имеет горизонтальную компоновку, что улучшает ситуационную осведомленность, особенно во время движения по неровной местности. Низко расположенная приборная панель и поясная линия улучшают обзор, а большие ручки и кнопки позволяют легко управлять автомобилем даже в перчатках.

Система Toyota Safety Sense входит в стандартную комплектацию и включает такие функции, как система безопасности Pre-Collision, которая еще больше повышает уверенность водителя. Салон, несмотря на «прочность», функционален и продуман, пишет издание.

Land Cruiser FJ построен на платформе IMV, той же, что используется в Toyota Hilux Champ, продающейся в Юго-Восточной Азии. Это обеспечивает ему прочную основу, на проверенной архитектуре грузовиков, что гарантирует долговечность и внедорожные качества. Toyota заявляет, что платформа была доработана для улучшения дорожного просвета, артикуляции колес и устойчивости, а распорки шасси под полом обеспечивают дополнительную жесткость.

В движение автомобиль приводится 2,7-литровым бензиновым двигателем 2TR-FE мощностью 161 лошадиная сила и крутящим моментом 225 Н·м, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT и подключаемым полным приводом (4WD). Такая компоновка обеспечивает простоту и удобство обслуживания. Короткая колесная база также улучшает маневренность, обеспечивая радиус разворота 5,5 метра, что делает его моторным даже в условиях ограниченного бездорожья.

Toyota провела обширные испытания FJ в сложных условиях, чтобы убедиться в его соответствии бренду Land Cruiser.

Помимо самого автомобиля, Toyota также анонсировала Land Hopper 2023 — компактный электрический скутер, который помещается в грузовой отсек FJ.

Toyota представит прототип Land Cruiser FJ на выставке Japan Mobility Show 2025, которая пройдет с 30 октября по 9 ноября в выставочном центре Tokyo Big Sight.

Toyota представила двухместный электромобиль FT-Me для подростков: серийное производство к 2027 году20.10.25, 16:54 • 2864 просмотра

Юлия Шрамко

Авто
Бренд
Toyota
Токио
Япония
Соединённые Штаты