Toyota представляет компактный внедорожник Land Cruiser FJ: что известно

Автопроизводитель Toyota официально представил Land Cruiser FJ, компактный внедорожник, ориентированный на стиль жизни, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Как и Land Cruiser 250 для США (также известный как Prado на других рынках), новый FJ воплощает тот же дух надежности и приключений, но в более компактной и маневренной оболочке, пишет издание.

Как и американский Land Cruiser, Land Cruiser FJ будет доступен в двух модификациях, хотя Toyota пока не раскрывает детальных различий между ними, за исключением очевидных визуальных характеристик. Запуск модели в Японии запланирован на середину 2026 года, но прототип впервые будет представлен публике Japan Mobility Show 2025.

Эта новинка расширяет линейку Toyota Land Cruiser, которая теперь включает роскошную серию 300, утилитарную серию 70 и базовую серию 250.

Визуально Land Cruiser FJ воплощает классические черты Land Cruiser, переосмысливая их в соответствии с современными требованиями. Квадратный силуэт с круглыми фарами и короткими свесами — явная отсылка к любимому FJ Cruiser 2000-х годов. Прямоугольный кузов и скошенные края создают мощный, уверенный вид. Бамперы FJ модульные и съемные, что позволяет владельцам заменять только поврежденные элементы — это практично и позволяет персонализировать автомобиль. Широкие крылья и вертикальная стойка придают автомобилю ощущение устойчивости, а такие элементы дизайна, как панели MOLLE от Lunar Cruiser, позволяют крепить снаряжение и оборудование для кемпинга или путешествий по бездорожью.

Размеры FJ делают его таким же широким, как Toyota RAV4, но выше и немного длиннее, что подчеркивает его внедорожные качества, сохраняя при этом комфортные пропорции для городской езды, отмечает издание.

Внутри пятиместный салон имеет горизонтальную компоновку, что улучшает ситуационную осведомленность, особенно во время движения по неровной местности. Низко расположенная приборная панель и поясная линия улучшают обзор, а большие ручки и кнопки позволяют легко управлять автомобилем даже в перчатках.

Система Toyota Safety Sense входит в стандартную комплектацию и включает такие функции, как система безопасности Pre-Collision, которая еще больше повышает уверенность водителя. Салон, несмотря на «прочность», функционален и продуман, пишет издание.

Land Cruiser FJ построен на платформе IMV, той же, что используется в Toyota Hilux Champ, продающейся в Юго-Восточной Азии. Это обеспечивает ему прочную основу, на проверенной архитектуре грузовиков, что гарантирует долговечность и внедорожные качества. Toyota заявляет, что платформа была доработана для улучшения дорожного просвета, артикуляции колес и устойчивости, а распорки шасси под полом обеспечивают дополнительную жесткость.

В движение автомобиль приводится 2,7-литровым бензиновым двигателем 2TR-FE мощностью 161 лошадиная сила и крутящим моментом 225 Н·м, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT и подключаемым полным приводом (4WD). Такая компоновка обеспечивает простоту и удобство обслуживания. Короткая колесная база также улучшает маневренность, обеспечивая радиус разворота 5,5 метра, что делает его моторным даже в условиях ограниченного бездорожья.

Toyota провела обширные испытания FJ в сложных условиях, чтобы убедиться в его соответствии бренду Land Cruiser.

Помимо самого автомобиля, Toyota также анонсировала Land Hopper 2023 — компактный электрический скутер, который помещается в грузовой отсек FJ.

Toyota представит прототип Land Cruiser FJ на выставке Japan Mobility Show 2025, которая пройдет с 30 октября по 9 ноября в выставочном центре Tokyo Big Sight.

