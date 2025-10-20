$41.730.10
12:10 • 6650 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 18357 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 44058 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 24167 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 27203 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10042 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25156 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25988 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64742 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108777 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Toyota представила двухместный электромобиль FT-Me для подростков: серийное производство к 2027 году

Киев • УНН

 160 просмотра

Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me длиной 2,5 метра, разработанный для подростков от 14 лет. Модель относится к категории квадроциклов и имеет ручное управление, серийное производство ожидается в 2027 году.

Toyota представила двухместный электромобиль FT-Me для подростков: серийное производство к 2027 году

Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me, разработанный специально для подростков от 14 лет. Компактная модель длиной всего 2,5 метра относится к категории квадроциклов и станет доступной в серийном производстве уже в 2027 году. Об этом сообщает АutoВlog, пишет УНН.

Детали

Японская компания Toyota представила концепт FT-Me – электрического микрокара, ориентированного на молодых водителей, семьи и курьерские службы. Новинка отличается минимальными размерами, современным дизайном и полной электрической тягой.

Автомобиль относится к категории легких квадроциклов, что позволяет им управлять уже с 14 лет в большинстве европейских стран. Его длина составляет 2,5 метра, а салон рассчитан на двух пассажиров.

Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов17.10.25, 13:41 • 2886 просмотров

Особенностью FT-Me является ручное управление, благодаря чему модель может быть удобной даже для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – без необходимости в дополнительных адаптациях.

Проект финансирует правительство Великобритании, которое поддерживает переход к экологическому транспорту в преддверии запрета продажи авто с двигателями внутреннего сгорания, запланированного на 2035 год.

Разработку FT-Me Toyota осуществляет в партнерстве с консорциумом ELM Mobility, в который входят Savcor и University of Derby. В рамках сотрудничества планируется провести испытания автомобиля в реальных условиях на территории Великобритании.

BMW iX3: спрос превышает ожидания, производство расширяется на Мексику20.10.25, 09:32 • 3084 просмотра

Среди основных задач тестовой программы – усовершенствование системы зарядки от солнечных батарей, использование модульных компонентов для упрощения переработки и расширение применения FT-Me для служб доставки.

По данным разработчиков, кузов электрокара изготовлен из переработанных материалов, что позволило снизить выбросы CO₂ при производстве на 90% по сравнению с традиционными авто. Кроме того, солнечная панель на крыше способна увеличить запас хода на 20–30 км, а прозрачный купол обеспечивает панорамный обзор на 360°.

Легендарный Volkswagen Touareg прекращают выпускать: известна дата остановки конвейера16.10.25, 15:21 • 5512 просмотров

Степан Гафтко

