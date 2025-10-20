Toyota представила двухместный электромобиль FT-Me для подростков: серийное производство к 2027 году
Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me длиной 2,5 метра, разработанный для подростков от 14 лет. Модель относится к категории квадроциклов и имеет ручное управление, серийное производство ожидается в 2027 году.
Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me, разработанный специально для подростков от 14 лет. Компактная модель длиной всего 2,5 метра относится к категории квадроциклов и станет доступной в серийном производстве уже в 2027 году. Об этом сообщает АutoВlog, пишет УНН.
Японская компания Toyota представила концепт FT-Me – электрического микрокара, ориентированного на молодых водителей, семьи и курьерские службы. Новинка отличается минимальными размерами, современным дизайном и полной электрической тягой.
Автомобиль относится к категории легких квадроциклов, что позволяет им управлять уже с 14 лет в большинстве европейских стран. Его длина составляет 2,5 метра, а салон рассчитан на двух пассажиров.
Особенностью FT-Me является ручное управление, благодаря чему модель может быть удобной даже для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – без необходимости в дополнительных адаптациях.
Проект финансирует правительство Великобритании, которое поддерживает переход к экологическому транспорту в преддверии запрета продажи авто с двигателями внутреннего сгорания, запланированного на 2035 год.
Разработку FT-Me Toyota осуществляет в партнерстве с консорциумом ELM Mobility, в который входят Savcor и University of Derby. В рамках сотрудничества планируется провести испытания автомобиля в реальных условиях на территории Великобритании.
Среди основных задач тестовой программы – усовершенствование системы зарядки от солнечных батарей, использование модульных компонентов для упрощения переработки и расширение применения FT-Me для служб доставки.
По данным разработчиков, кузов электрокара изготовлен из переработанных материалов, что позволило снизить выбросы CO₂ при производстве на 90% по сравнению с традиционными авто. Кроме того, солнечная панель на крыше способна увеличить запас хода на 20–30 км, а прозрачный купол обеспечивает панорамный обзор на 360°.
