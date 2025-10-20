$41.730.10
12:10 • 7148 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 18967 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 44730 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 24564 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 27525 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10142 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25231 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26013 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64790 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 109072 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Toyota представила двомісний електромобіль FT-Me для підлітків: серійне виробництво до 2027 року

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Toyota презентувала новий двомісний електромобіль FT-Me довжиною 2,5 метра, розроблений для підлітків від 14 років. Модель належить до категорії квадроциклів і має ручне керування, серійне виробництво очікується у 2027 році.

Toyota представила двомісний електромобіль FT-Me для підлітків: серійне виробництво до 2027 року

Toyota презентувала новий двомісний електромобіль FT-Me, розроблений спеціально для підлітків від 14 років. Компактна модель завдовжки лише 2,5 метра належить до категорії квадроциклів і стане доступною у серійному виробництві вже у 2027 році. Про це повідомляє АutoВlog, пише УНН.

Деталі

Японська компанія Toyota представила концепт FT-Me – електричного мікрокара, орієнтованого на молодих водіїв, сім’ї та кур’єрські служби. Новинка відзначається мінімальними розмірами, сучасним дизайном і повною електричною тягою.

Автомобіль належить до категорії легких квадроциклів, що дозволяє ним керувати вже з 14 років у більшості європейських країн. Його довжина становить 2,5 метра, а салон розрахований на двох пасажирів.

Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів17.10.25, 13:41 • 2890 переглядiв

Особливістю FT-Me є ручне керування, завдяки чому модель може бути зручною навіть для людей із порушеннями опорно-рухового апарату – без потреби у додаткових адаптаціях.

Проєкт фінансує уряд Великої Британії, який підтримує перехід до екологічного транспорту напередодні заборони продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння, запланованої на 2035 рік.

Розробку FT-Me Toyota здійснює у партнерстві з консорціумом ELM Mobility, до якого входять Savcor та University of Derby. У межах співпраці планується провести випробування автомобіля в реальних умовах на території Великої Британії.

BMW iX3: попит перевищує очікування, виробництво розширюється на Мексику20.10.25, 09:32 • 3104 перегляди

Серед основних завдань тестової програми – удосконалення системи зарядки від сонячних батарей, використання модульних компонентів для спрощення переробки та розширення застосування FT-Me для служб доставки.

За даними розробників, кузов електрокара виготовлений із перероблених матеріалів, що дозволило знизити викиди CO₂ при виробництві на 90% у порівнянні з традиційними авто. Крім того, сонячна панель на даху здатна збільшити запас ходу на 20–30 км, а прозорий купол забезпечує панорамний огляд на 360°.

Легендарний Volkswagen Touareg припиняють випускати: відома дата зупинки конвеєра16.10.25, 15:21 • 5514 переглядiв

Степан Гафтко

