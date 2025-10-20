Toyota представила двомісний електромобіль FT-Me для підлітків: серійне виробництво до 2027 року
Київ • УНН
Toyota презентувала новий двомісний електромобіль FT-Me довжиною 2,5 метра, розроблений для підлітків від 14 років. Модель належить до категорії квадроциклів і має ручне керування, серійне виробництво очікується у 2027 році.
Про це повідомляє АutoВlog, пише УНН.
Деталі
Японська компанія Toyota представила концепт FT-Me – електричного мікрокара, орієнтованого на молодих водіїв, сім’ї та кур’єрські служби. Новинка відзначається мінімальними розмірами, сучасним дизайном і повною електричною тягою.
Автомобіль належить до категорії легких квадроциклів, що дозволяє ним керувати вже з 14 років у більшості європейських країн. Його довжина становить 2,5 метра, а салон розрахований на двох пасажирів.
Особливістю FT-Me є ручне керування, завдяки чому модель може бути зручною навіть для людей із порушеннями опорно-рухового апарату – без потреби у додаткових адаптаціях.
Проєкт фінансує уряд Великої Британії, який підтримує перехід до екологічного транспорту напередодні заборони продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння, запланованої на 2035 рік.
Розробку FT-Me Toyota здійснює у партнерстві з консорціумом ELM Mobility, до якого входять Savcor та University of Derby. У межах співпраці планується провести випробування автомобіля в реальних умовах на території Великої Британії.
Серед основних завдань тестової програми – удосконалення системи зарядки від сонячних батарей, використання модульних компонентів для спрощення переробки та розширення застосування FT-Me для служб доставки.
За даними розробників, кузов електрокара виготовлений із перероблених матеріалів, що дозволило знизити викиди CO₂ при виробництві на 90% у порівнянні з традиційними авто. Крім того, сонячна панель на даху здатна збільшити запас ходу на 20–30 км, а прозорий купол забезпечує панорамний огляд на 360°.
