Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі в 1,3 млн доларів за будівництво житла для військових

САП повідомила про підозру т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони, якого викрили на вимаганні та отриманні 1,3 млн доларів неправомірної вигоди за сприяння перемозі у конкурсі на забудову землі у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурор повідомив про підозру тимчасово виконувачу обов’язків начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України (має свідоцтво адвоката), якого викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, відведеній Центральному територіальному управлінню. Дії службовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника управління, використовуючи службове становище, за грошову винагороду в розмірі 1,3 млн доларів мав забезпечити перемогу в конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі столиці наперед визначеного учасника.

Залучивши до вчинення цього злочину інших осіб та визначившись із майбутнім товариством-переможцем, службовець розпочав проведення конкурсу. Задля унеможливлення викриття кошти мали передаватись трьома траншами через банківські сейфові скриньки:

100 тис. доларів – для початку конкурсу;

400 тис. доларів – для підписання договору на будівництво;

800 тис. доларів – після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу директор товариства попросив зменшити загальну суму неправомірної вигоди до 1 млн гривень та погодився одразу надати першу частину обумовлених коштів. Пособників службовця Міноборони України викрито на початку червня цього року одразу після одержання ними частини коштів. На сьогодні САП та НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру виконавцю злочину – начальнику одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України - додають у САП.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що на Житомирщині виявлено низку зловживань - зафіксовано 33 млн грн збитків, повідомлено 28 підозр. Серед підозрюваних - керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади.