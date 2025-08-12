Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі в 1,3 млн доларів за будівництво житла для військових

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
15:14 • 18835 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 19329 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 38408 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 26133 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 28214 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 57384 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 55500 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 56599 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 26515 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 18959 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
44%
754мм
Популярнi новини
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 55431 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 44078 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 57870 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 54859 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 20092 перегляди
Публікації
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 18835 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 38408 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 57385 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 55501 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 56599 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 6656 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 55692 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 37250 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 193619 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 135726 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
Facebook

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі в 1,3 млн доларів за будівництво житла для військових

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Т.в.о. начальника Центрального теруправління Міноборони викрили на вимаганні 1,3 млн доларів. Кошти призначалися за сприяння перемозі в конкурсі на забудову ділянки у Святошинському районі Києва.

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі в 1,3 млн доларів за будівництво житла для військових

САП повідомила про підозру т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони, якого викрили на вимаганні та отриманні 1,3 млн доларів неправомірної вигоди за сприяння перемозі у конкурсі на забудову землі у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурор повідомив про підозру тимчасово виконувачу обов’язків начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України (має свідоцтво адвоката), якого викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, відведеній Центральному територіальному управлінню. Дії службовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України

- йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника управління, використовуючи службове становище, за грошову винагороду в розмірі 1,3 млн доларів мав забезпечити перемогу в конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі столиці наперед визначеного учасника.

Залучивши до вчинення цього злочину інших осіб та визначившись із майбутнім товариством-переможцем, службовець розпочав проведення конкурсу. Задля унеможливлення викриття кошти мали передаватись трьома траншами через банківські сейфові скриньки:

  • 100 тис. доларів – для початку конкурсу;
    • 400 тис. доларів – для підписання договору на будівництво;
      • 800 тис. доларів – після завершення першої черги будівництва.

        Після оголошення про початок конкурсу директор товариства попросив зменшити загальну суму неправомірної вигоди до 1 млн гривень та погодився одразу надати першу частину обумовлених коштів. Пособників службовця Міноборони України викрито на початку червня цього року одразу після одержання ними частини коштів. На сьогодні САП та НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру виконавцю злочину – начальнику одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України

        - додають у САП. 

        Нагадаємо

        Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що на Житомирщині виявлено низку зловживань - зафіксовано 33 млн грн збитків, повідомлено 28 підозр. Серед підозрюваних - керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади.

        Павло Башинський

        Кримінал та НПФінанси
        Руслан Кравченко
        Національне антикорупційне бюро України
        Міністерство оборони України
        Київ