Высокопоставленного чиновника Минобороны разоблачили на взятке в 1,3 млн долларов за строительство жилья для военных

САП сообщила о подозрении врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны, которого разоблачили на вымогательстве и получении 1,3 млн долларов неправомерной выгоды за содействие победе в конкурсе на застройку земли в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По поручению заместителя генерального прокурора – руководителя САП прокурор сообщил о подозрении временно исполняющему обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины (имеет свидетельство адвоката), которого разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за строительство жилья для военнослужащих и членов их семей на земельном участке, отведенном Центральному территориальному управлению. Действия служащего квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что врио начальника управления, используя служебное положение, за денежное вознаграждение в размере 1,3 млн долларов должен был обеспечить победу в конкурсе на застройку земельного участка в Святошинском районе столицы заранее определенного участника.

Привлекая к совершению этого преступления других лиц и определившись с будущим обществом-победителем, служащий начал проведение конкурса. Для исключения возможности разоблачения средства должны были передаваться тремя траншами через банковские сейфовые ячейки:

100 тыс. долларов – для начала конкурса;

400 тыс. долларов – для подписания договора на строительство;

800 тыс. долларов – после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса директор общества попросил уменьшить общую сумму неправомерной выгоды до 1 млн гривен и согласился сразу предоставить первую часть оговоренных средств. Пособники служащего Минобороны Украины разоблачены в начале июня этого года сразу после получения ими части средств. На сегодня САП и НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении исполнителю преступления – начальнику одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины - добавляют в САП.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что на Житомирщине выявлен ряд злоупотреблений - зафиксировано 33 млн грн убытков, сообщено 28 подозрений. Среди подозреваемых - руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местной власти.