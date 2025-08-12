$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 21143 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 22014 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 41622 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 27973 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 31213 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 70559 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 68495 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 68703 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 32097 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 22051 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14 • 21127 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 68446 просмотра
Facebook

Высокопоставленного чиновника Минобороны разоблачили на взятке в 1,3 млн долларов за строительство жилья для военных

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Врио начальника Центрального теруправления Минобороны разоблачили на вымогательстве 1,3 млн долларов. Средства предназначались за содействие победе в конкурсе на застройку участка в Святошинском районе Киева.

Высокопоставленного чиновника Минобороны разоблачили на взятке в 1,3 млн долларов за строительство жилья для военных

САП сообщила о подозрении врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны, которого разоблачили на вымогательстве и получении 1,3 млн долларов неправомерной выгоды за содействие победе в конкурсе на застройку земли в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По поручению заместителя генерального прокурора – руководителя САП прокурор сообщил о подозрении временно исполняющему обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины (имеет свидетельство адвоката), которого разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за строительство жилья для военнослужащих и членов их семей на земельном участке, отведенном Центральному территориальному управлению. Действия служащего квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины

- говорится в сообщении. 

Правоохранители установили, что врио начальника управления, используя служебное положение, за денежное вознаграждение в размере 1,3 млн долларов должен был обеспечить победу в конкурсе на застройку земельного участка в Святошинском районе столицы заранее определенного участника.

Привлекая к совершению этого преступления других лиц и определившись с будущим обществом-победителем, служащий начал проведение конкурса. Для исключения возможности разоблачения средства должны были передаваться тремя траншами через банковские сейфовые ячейки:

  • 100 тыс. долларов – для начала конкурса;
    • 400 тыс. долларов – для подписания договора на строительство;
      • 800 тыс. долларов – после завершения первой очереди строительства.

        После объявления о начале конкурса директор общества попросил уменьшить общую сумму неправомерной выгоды до 1 млн гривен и согласился сразу предоставить первую часть оговоренных средств. Пособники служащего Минобороны Украины разоблачены в начале июня этого года сразу после получения ими части средств. На сегодня САП и НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении исполнителю преступления – начальнику одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины

        - добавляют в САП. 

        Напомним

        Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что на Житомирщине выявлен ряд злоупотреблений - зафиксировано 33 млн грн убытков, сообщено 28 подозрений. Среди подозреваемых - руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местной власти.

        Павел Башинский

