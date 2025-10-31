Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
УНН пропонує п'ять рецептів супів, які ідеально підходять для осіннього сезону. Серед них: суп з червоної сочевиці та гарбуза, рамен з імбирними фрикадельками, курячий суп з імбиром та овочами, місо-локшина з кімчі та овочеве кокосове рагу по-філіппінськи.
Осінь - це ідеальний час для тарілки гарячого супу. Коли за вікном холоднішає, саме час дістати улюблену каструлю й приготувати щось ароматне, поживне й затишне. Супи з сезонних овочів, бобових і круп не лише зігріють, а й наповнять енергією на цілий день.
УНН пропонує увазі читачів п’ять найкращих рецептів супів, які легко приготувати вдома: від класичних вершкових варіантів до білкових, ситних страв, що чудово підійдуть і на обід, і на вечерю.
Суп з червоної сочевиці та гарбуза з лимоном
Інгредієнти:
- 2 столові ложки оливкової олії, плюс ще для подачі;
- 1 велика жовта цибулина, нарізана;
- 4 зубчики часнику, дрібно нарізані;
- 2 чайні ложки дрібно нарізаного імбиру (зі шматочка розміром 2,5 см);
- 2 чайні ложки хариси;
- 1 чайна ложка меленої кінзи;
- 1 чайна ложка меленого кмину;
- 1 чайна ложка меленої куркуми;
- 1 чайна ложка кошерної солі;
- ¼ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;
- 2 літри овочевого бульйону;
- 2 склянки нарізаного кубиками мускатного гарбуза;
- 1 ½ склянки сушеної червоної сочевиці;
- 3 середні моркви, нарізані;
- 2 столові ложки свіжого лимонного соку (з 1 лимона);
- Подрібнений смажений мигдаль та подрібнена петрушка для подачі;
- Підсмажена піта та натуральний йогурт для подачі.
Приготування
Розігрійте олію у великій каструлі або чугунці на середньо-сильному вогні. Додайте цибулю та часник; готуйте, часто помішуючи, до готовності та початку підрум'янення, 6-8 хвилин. Додайте імбир, хариссу, спеції, сіль та перець. Готуйте, постійно помішуючи, до появи аромату, приблизно 2 хвилини.
Додайте бульйон, кабачок, сочевицю та моркву; доведіть до кипіння. Зменште вогонь до середньо-слабкого та варіть на повільному вогні, поки сочевиця не стане м’якою, приблизно 20 хвилин. Розділіть суміш на 2 частини та перекладіть її в блендер. Зніміть центральну частину кришки блендера, щоб виходила пара. Закрийте кришку блендера кришкою та накрийте її чистим рушником. Подрібнювати до однорідної маси приблизно 1 хвилину. (Ви також можете використовувати занурювальний блендер.) Поверніть суп у каструлю та додайте лимонний сік.
Збризнути кожну порцію олією та посипте зверху мигдалем і петрушкою. Подавайте з підсмаженою пітою та йогуртом для вмочування.
Рамен з імбирними фрикадельками, зеленню та зеленою цибулею
- 1 ½ фунта свинячого фаршу;
- 2 великі яйця;
- ¾ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;
- 4 зелена цибуля, тонко нарізана, розділена, плюс ще трохи для подачі;
- 1 столова ложка тертого свіжого імбиру (з шматка довжиною 3 дюйми), розділена;
- 3 столові ложки соєвого соусу, розділені;
- 3 столові ложки кунжутної олії, розділені;
- 2 столові ложки ріпакової олії;
- 1 літр овочевого бульйону;
- 2 столові ложки мірину;
- ¼ склянки білого місо;
- 85 г локшини швидкого приготування або 3 упаковки (280 г) свіжої - локшини рамен;
- 6 голови бебі бок-чой, обрізані та розрізані навпіл;
- норі, нарізані смужками, для подачі.
Приготування
Змішайте свинину, яйця, перець, половину нарізаної зеленої цибулі, половину імбиру, 1½ столові ложки соєвого соусу та 1½ столові ложки кунжутної олії в середній мисці. Сформуйте з суміші кульки діаметром 1½ дюйма. Розігрійте ріпакову олію у великій каструлі або жаровні на середньо-сильному вогні. Готуйте фрикадельки двома партіями, часто перевертаючи, до золотистого кольору та майже повної готовності, приблизно 8 хвилин. Перекладіть на тарілку; відкладіть.
Розігрійте решту 1½ столових ложок кунжутної олії в каструлі на середньому вогні. Додайте решту нарізаної зеленої цибулі та імбир. Готуйте, часто помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте бульйон, 4 склянки води, мірін та решту 1½ столових ложок соєвого соусу; доведіть до кипіння.
У невеликій мисці збийте ополоник теплого бульйону з місо до однорідної маси; перемішайте в суп. Додайте локшину та фрикадельки та доведіть до кипіння. Варіть, поки локшина не стане м’якою, а фрикадельки повністю не приготуються, приблизно 2 хвилини. Додайте бок-чой і тушкуйте, поки він не зів’яне, приблизно 2 хвилини. Зверху посипте кожну порцію норі та зеленою цибулею.
Курячий суп з імбиром та овочами
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 невелика цибулина, нарізана;
- 3 столові ложки тертого свіжого імбиру (зі шматка довжиною 12 см);
- 3 зубчики часнику, дрібно нарізані (приблизно 1 ст. л.);
- 2 контейнери по 32 унції курячого бульйону з низьким вмістом натрію (8 склянок);
- 2 середніх пастернаку, очищених та нарізаних (приблизно 2 склянки);
- 1 середня ріпа, очищена та нарізана (приблизно 1½ склянки);
- 2 середні моркви, очищені та нарізані (приблизно 2 склянки);
- 2 реберця селери, тонко нарізані (приблизно 1 склянка);
- 3/4 чайної ложки кошерної солі;
- 4 склянки подрібненої вареної курки (з курки-гриль вагою 2 1/2 фунта);
- ½ склянки замороженого горошку;
- 6 зелених цибуль, обрізаних і тонко нарізаних (приблизно 1 склянка), розділених.
Приготування
Розігрійте олію у великій каструлі або в каструлі-давальниці на середньому вогні. Додайте цибулю, часник та імбир і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 1-2 хвилини.
Додайте бульйон. Додайте пастернак, моркву, селеру, ріпу та ½ чайної ложки солі. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки овочі не стануть м’якими, 15-20 хвилин.
Додайте курку, горошок та 3/4 склянки зеленої цибулі; готуйте, поки не прогріється, 3-4 хвилини.
Розлийте суп по окремих тарілках; прикрасьте рештою 1/4 склянки зеленої цибулі.
Суп з місо-локшиною та кімчі
- 8 склянок курячого бульйону або відвару;
- 3 столові ложки білої місо-пасти;
- ¼ склянки соєвого соусу;
- 1 пучок зеленої цибулі, дуже тонко нарізаної, деякі зелені частини збережіть для подачі;
- 14-унційна упаковка надзвичайно твердого тофу, нарізаного кубиками по - ½ дюйма;
- 225 г локшини удон або соба;
- 2 склянки вареної подрібненої курки;
- від 4 до 6 великі яєчні жовтки;
- 1 склянка кімчі.
Приготування
Доведіть курячий бульйон до кипіння у великій каструлі з кришкою на сильному вогні.
У невеликій мисці збийте місо та 1 столову ложку соєвого соусу. (Це потрібно зробити для того, щоб місо легко змішалося з бульйоном, інакше утворяться великі грудочки.) Додайте це в каструлю разом з рештою 3 столовими ложками соєвого соусу, зеленою цибулею та тофу.
Знову доведіть до кипіння та додайте локшину. Варіть, поки вона ледь не стане м’якою, 2-3 хвилини. Додайте курку та варіть, поки локшина не стане аль денте, а курка не стане гарячою, ще 2-3 хвилини.
Розлийте суп по тарілках, поки він дуже гарячий, потім покладіть у кожну тарілку по яєчному жовтку. Перемішайте, щоб жовток змішався з супом, і зверху посипте кімчі та ще зеленою цибулею.
Овочеве кокосове рагу по-філіппінськи
- 4 середні цибулі-шалот, обрізані;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 шматочок свіжого імбиру довжиною 5 см , очищений та дрібно нарізаний (близько 2 ст. л.);
- 1 велика солодка картопля, очищена та нарізана кубиками по 2,5 см (приблизно 3 склянки);
- 2 банки несолодкого кокосового молока по 13,66 унцій;
- 2 середніх кабачки, нарізані півмісяцями товщиною 1,2 см (близько 100 г);
- 1 упаковка (8 унцій) зеленої квасолі (французької зеленої квасолі), нарізаної на шматочки по 2 дюйми (приблизно 2 склянки);
- 1/2 чайної ложки кошерної солі;
- 1/4 склянки подрібненої свіжої м'яти, плюс ще для прикраси;
- 2 ст. л. свіжого соку лайма (з 2 лаймів).
Приготування
Тонко наріжте зелену цибулю, відокремлюючи білі та світло-зелені частини від темно-зелених.
Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні. Додайте імбир та білу й світло-зелену частини зеленої цибулі; готуйте, періодично помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте картоплю; готуйте, періодично помішуючи, доки вона не почне розм’якшуватися, приблизно 5 хвилин. Влийте кокосове молоко, використовуючи дерев’яну ложку, щоб зішкребти будь-які підрум’янені шматочки з дна каструлі.
Збільште вогонь до середньо-сильного та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Додайте кабачки, квасолю та сіль. Зменште вогонь до середнього та накрийте кришкою; готуйте, періодично помішуючи, до готовності овочів, приблизно 12 хвилин.
Зніміть з вогню. Додайте м’яту, сік лайма та темно-зелені частини цибулі. Прикрасьте м’ятою.
