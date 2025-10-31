Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову

Осінь - це ідеальний час для тарілки гарячого супу. Коли за вікном холоднішає, саме час дістати улюблену каструлю й приготувати щось ароматне, поживне й затишне. Супи з сезонних овочів, бобових і круп не лише зігріють, а й наповнять енергією на цілий день.

УНН пропонує увазі читачів п’ять найкращих рецептів супів, які легко приготувати вдома: від класичних вершкових варіантів до білкових, ситних страв, що чудово підійдуть і на обід, і на вечерю.

Суп з червоної сочевиці та гарбуза з лимоном

Інгредієнти:

2 столові ложки оливкової олії, плюс ще для подачі;

1 велика жовта цибулина, нарізана;

4 зубчики часнику, дрібно нарізані;

2 чайні ложки дрібно нарізаного імбиру (зі шматочка розміром 2,5 см);

2 чайні ложки хариси;

1 чайна ложка меленої кінзи;

1 чайна ложка меленого кмину;

1 чайна ложка меленої куркуми;

1 чайна ложка кошерної солі;

¼ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;

2 літри овочевого бульйону;

2 склянки нарізаного кубиками мускатного гарбуза;

1 ½ склянки сушеної червоної сочевиці;

3 середні моркви, нарізані;

2 столові ложки свіжого лимонного соку (з 1 лимона);

Подрібнений смажений мигдаль та подрібнена петрушка для подачі;

Підсмажена піта та натуральний йогурт для подачі.

Приготування

Розігрійте олію у великій каструлі або чугунці на середньо-сильному вогні. Додайте цибулю та часник; готуйте, часто помішуючи, до готовності та початку підрум'янення, 6-8 хвилин. Додайте імбир, хариссу, спеції, сіль та перець. Готуйте, постійно помішуючи, до появи аромату, приблизно 2 хвилини.

Додайте бульйон, кабачок, сочевицю та моркву; доведіть до кипіння. Зменште вогонь до середньо-слабкого та варіть на повільному вогні, поки сочевиця не стане м’якою, приблизно 20 хвилин. Розділіть суміш на 2 частини та перекладіть її в блендер. Зніміть центральну частину кришки блендера, щоб виходила пара. Закрийте кришку блендера кришкою та накрийте її чистим рушником. Подрібнювати до однорідної маси приблизно 1 хвилину. (Ви також можете використовувати занурювальний блендер.) Поверніть суп у каструлю та додайте лимонний сік.

Збризнути кожну порцію олією та посипте зверху мигдалем і петрушкою. Подавайте з підсмаженою пітою та йогуртом для вмочування.

Рамен з імбирними фрикадельками, зеленню та зеленою цибулею

1 ½ фунта свинячого фаршу;

2 великі яйця;

¾ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;

4 зелена цибуля, тонко нарізана, розділена, плюс ще трохи для подачі;

1 столова ложка тертого свіжого імбиру (з шматка довжиною 3 дюйми), розділена;

3 столові ложки соєвого соусу, розділені;

3 столові ложки кунжутної олії, розділені;

2 столові ложки ріпакової олії;

1 літр овочевого бульйону;

2 столові ложки мірину;

¼ склянки білого місо;

85 г локшини швидкого приготування або 3 упаковки (280 г) свіжої - локшини рамен;

6 голови бебі бок-чой, обрізані та розрізані навпіл;

норі, нарізані смужками, для подачі.

Приготування

Змішайте свинину, яйця, перець, половину нарізаної зеленої цибулі, половину імбиру, 1½ столові ложки соєвого соусу та 1½ столові ложки кунжутної олії в середній мисці. Сформуйте з суміші кульки діаметром 1½ дюйма. Розігрійте ріпакову олію у великій каструлі або жаровні на середньо-сильному вогні. Готуйте фрикадельки двома партіями, часто перевертаючи, до золотистого кольору та майже повної готовності, приблизно 8 хвилин. Перекладіть на тарілку; відкладіть.

Розігрійте решту 1½ столових ложок кунжутної олії в каструлі на середньому вогні. Додайте решту нарізаної зеленої цибулі та імбир. Готуйте, часто помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте бульйон, 4 склянки води, мірін та решту 1½ столових ложок соєвого соусу; доведіть до кипіння.

У невеликій мисці збийте ополоник теплого бульйону з місо до однорідної маси; перемішайте в суп. Додайте локшину та фрикадельки та доведіть до кипіння. Варіть, поки локшина не стане м’якою, а фрикадельки повністю не приготуються, приблизно 2 хвилини. Додайте бок-чой і тушкуйте, поки він не зів’яне, приблизно 2 хвилини. Зверху посипте кожну порцію норі та зеленою цибулею.

Курячий суп з імбиром та овочами

2 столові ложки оливкової олії;

1 невелика цибулина, нарізана;

3 столові ложки тертого свіжого імбиру (зі шматка довжиною 12 см);

3 зубчики часнику, дрібно нарізані (приблизно 1 ст. л.);

2 контейнери по 32 унції курячого бульйону з низьким вмістом натрію (8 склянок);

2 середніх пастернаку, очищених та нарізаних (приблизно 2 склянки);

1 середня ріпа, очищена та нарізана (приблизно 1½ склянки);

2 середні моркви, очищені та нарізані (приблизно 2 склянки);

2 реберця селери, тонко нарізані (приблизно 1 склянка);

3/4 чайної ложки кошерної солі;

4 склянки подрібненої вареної курки (з курки-гриль вагою 2 1/2 фунта);

½ склянки замороженого горошку;

6 зелених цибуль, обрізаних і тонко нарізаних (приблизно 1 склянка), розділених.

Приготування

Розігрійте олію у великій каструлі або в каструлі-давальниці на середньому вогні. Додайте цибулю, часник та імбир і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 1-2 хвилини.

Додайте бульйон. Додайте пастернак, моркву, селеру, ріпу та ½ чайної ложки солі. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки овочі не стануть м’якими, 15-20 хвилин.

Додайте курку, горошок та 3/4 склянки зеленої цибулі; готуйте, поки не прогріється, 3-4 хвилини.

Розлийте суп по окремих тарілках; прикрасьте рештою 1/4 склянки зеленої цибулі.

Суп з місо-локшиною та кімчі

8 склянок курячого бульйону або відвару;

3 столові ложки білої місо-пасти;

¼ склянки соєвого соусу;

1 пучок зеленої цибулі, дуже тонко нарізаної, деякі зелені частини збережіть для подачі;

14-унційна упаковка надзвичайно твердого тофу, нарізаного кубиками по - ½ дюйма;

225 г локшини удон або соба;

2 склянки вареної подрібненої курки;

від 4 до 6 великі яєчні жовтки;

1 склянка кімчі.

Приготування

Доведіть курячий бульйон до кипіння у великій каструлі з кришкою на сильному вогні.

У невеликій мисці збийте місо та 1 столову ложку соєвого соусу. (Це потрібно зробити для того, щоб місо легко змішалося з бульйоном, інакше утворяться великі грудочки.) Додайте це в каструлю разом з рештою 3 столовими ложками соєвого соусу, зеленою цибулею та тофу.

Знову доведіть до кипіння та додайте локшину. Варіть, поки вона ледь не стане м’якою, 2-3 хвилини. Додайте курку та варіть, поки локшина не стане аль денте, а курка не стане гарячою, ще 2-3 хвилини.

Розлийте суп по тарілках, поки він дуже гарячий, потім покладіть у кожну тарілку по яєчному жовтку. Перемішайте, щоб жовток змішався з супом, і зверху посипте кімчі та ще зеленою цибулею.

Овочеве кокосове рагу по-філіппінськи

4 середні цибулі-шалот, обрізані;

2 ст. л. оливкової олії;

1 шматочок свіжого імбиру довжиною 5 см , очищений та дрібно нарізаний (близько 2 ст. л.);

1 велика солодка картопля, очищена та нарізана кубиками по 2,5 см (приблизно 3 склянки);

2 банки несолодкого кокосового молока по 13,66 унцій;

2 середніх кабачки, нарізані півмісяцями товщиною 1,2 см (близько 100 г);

1 упаковка (8 унцій) зеленої квасолі (французької зеленої квасолі), нарізаної на шматочки по 2 дюйми (приблизно 2 склянки);

1/2 чайної ложки кошерної солі;

1/4 склянки подрібненої свіжої м'яти, плюс ще для прикраси;

2 ст. л. свіжого соку лайма (з 2 лаймів).

Приготування

Тонко наріжте зелену цибулю, відокремлюючи білі та світло-зелені частини від темно-зелених.

Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні. Додайте імбир та білу й світло-зелену частини зеленої цибулі; готуйте, періодично помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте картоплю; готуйте, періодично помішуючи, доки вона не почне розм’якшуватися, приблизно 5 хвилин. Влийте кокосове молоко, використовуючи дерев’яну ложку, щоб зішкребти будь-які підрум’янені шматочки з дна каструлі.

Збільште вогонь до середньо-сильного та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Додайте кабачки, квасолю та сіль. Зменште вогонь до середнього та накрийте кришкою; готуйте, періодично помішуючи, до готовності овочів, приблизно 12 хвилин.

Зніміть з вогню. Додайте м’яту, сік лайма та темно-зелені частини цибулі. Прикрасьте м’ятою.

