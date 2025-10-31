Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
14:27 • 4124 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 11899 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21294 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12814 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25152 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15107 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19178 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24804 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14470 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24258 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 36718 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 11985 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 31936 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28670 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20404 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1390 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 21290 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 25148 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20640 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1390 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 7580 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 27823 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 60289 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 64541 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
Золото

Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів супів, які ідеально підходять для осіннього сезону. Серед них: суп з червоної сочевиці та гарбуза, рамен з імбирними фрикадельками, курячий суп з імбиром та овочами, місо-локшина з кімчі та овочеве кокосове рагу по-філіппінськи.

Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову

Осінь - це ідеальний час для тарілки гарячого супу. Коли за вікном холоднішає, саме час дістати улюблену каструлю й приготувати щось ароматне, поживне й затишне. Супи з сезонних овочів, бобових і круп не лише зігріють, а й наповнять енергією на цілий день.

УНН пропонує увазі читачів п’ять найкращих рецептів супів, які легко приготувати вдома: від класичних вершкових варіантів до білкових, ситних страв, що чудово підійдуть і на обід, і на вечерю.

Суп з червоної сочевиці та гарбуза з лимоном

Інгредієнти:

  • 2 столові ложки оливкової олії, плюс ще для подачі;
    • 1 велика жовта цибулина, нарізана;
      • 4 зубчики часнику, дрібно нарізані;
        • 2 чайні ложки дрібно нарізаного імбиру (зі шматочка розміром 2,5 см);
          • 2 чайні ложки хариси;
            • 1 чайна ложка меленої кінзи;
              • 1 чайна ложка меленого кмину;
                • 1 чайна ложка меленої куркуми;
                  • 1 чайна ложка кошерної солі;
                    • ¼ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;
                      • 2 літри овочевого бульйону;
                        • 2 склянки нарізаного кубиками мускатного гарбуза;
                          • 1 ½ склянки сушеної червоної сочевиці;
                            • 3 середні моркви, нарізані;
                              • 2 столові ложки свіжого лимонного соку (з 1 лимона);
                                • Подрібнений смажений мигдаль та подрібнена петрушка для подачі;
                                  • Підсмажена піта та натуральний йогурт для подачі.

                                    5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята27.10.25, 18:54 • 65208 переглядiв

                                    Приготування

                                    Розігрійте олію у великій каструлі або чугунці на середньо-сильному вогні. Додайте цибулю та часник; готуйте, часто помішуючи, до готовності та початку підрум'янення, 6-8 хвилин. Додайте імбир, хариссу, спеції, сіль та перець. Готуйте, постійно помішуючи, до появи аромату, приблизно 2 хвилини.

                                    Додайте бульйон, кабачок, сочевицю та моркву; доведіть до кипіння. Зменште вогонь до середньо-слабкого та варіть на повільному вогні, поки сочевиця не стане м’якою, приблизно 20 хвилин. Розділіть суміш на 2 частини та перекладіть її в блендер. Зніміть центральну частину кришки блендера, щоб виходила пара. Закрийте кришку блендера кришкою та накрийте її чистим рушником. Подрібнювати до однорідної маси приблизно 1 хвилину. (Ви також можете використовувати занурювальний блендер.) Поверніть суп у каструлю та додайте лимонний сік.

                                    Збризнути кожну порцію олією та посипте зверху мигдалем і петрушкою. Подавайте з підсмаженою пітою та йогуртом для вмочування.

                                    Рамен з імбирними фрикадельками, зеленню та зеленою цибулею

                                    • 1 ½ фунта свинячого фаршу;
                                      • 2 великі яйця;
                                        • ¾ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;
                                          • 4 зелена цибуля, тонко нарізана, розділена, плюс ще трохи для подачі;
                                            • 1 столова ложка тертого свіжого імбиру (з шматка довжиною 3 дюйми), розділена;
                                              • 3 столові ложки соєвого соусу, розділені;
                                                • 3 столові ложки кунжутної олії, розділені;
                                                  • 2 столові ложки ріпакової олії;
                                                    • 1 літр овочевого бульйону;
                                                      • 2 столові ложки мірину;
                                                        • ¼ склянки білого місо;
                                                          • 85 г локшини швидкого приготування або 3 упаковки (280 г) свіжої - локшини рамен;
                                                            • 6 голови бебі бок-чой, обрізані та розрізані навпіл;
                                                              • норі, нарізані смужками, для подачі.

                                                                Приготування

                                                                Змішайте свинину, яйця, перець, половину нарізаної зеленої цибулі, половину імбиру, 1½ столові ложки соєвого соусу та 1½ столові ложки кунжутної олії в середній мисці. Сформуйте з суміші кульки діаметром 1½ дюйма. Розігрійте ріпакову олію у великій каструлі або жаровні на середньо-сильному вогні. Готуйте фрикадельки двома партіями, часто перевертаючи, до золотистого кольору та майже повної готовності, приблизно 8 хвилин. Перекладіть на тарілку; відкладіть.

                                                                Розігрійте решту 1½ столових ложок кунжутної олії в каструлі на середньому вогні. Додайте решту нарізаної зеленої цибулі та імбир. Готуйте, часто помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте бульйон, 4 склянки води, мірін та решту 1½ столових ложок соєвого соусу; доведіть до кипіння.

                                                                У невеликій мисці збийте ополоник теплого бульйону з місо до однорідної маси; перемішайте в суп. Додайте локшину та фрикадельки та доведіть до кипіння. Варіть, поки локшина не стане м’якою, а фрикадельки повністю не приготуються, приблизно 2 хвилини. Додайте бок-чой і тушкуйте, поки він не зів’яне, приблизно 2 хвилини. Зверху посипте кожну порцію норі та зеленою цибулею.

                                                                Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь29.10.25, 13:14 • 70426 переглядiв

                                                                Курячий суп з імбиром та овочами

                                                                • 2 столові ложки оливкової олії;
                                                                  • 1 невелика цибулина, нарізана;
                                                                    • 3 столові ложки тертого свіжого імбиру (зі шматка довжиною 12 см);
                                                                      • 3 зубчики часнику, дрібно нарізані (приблизно 1 ст. л.);
                                                                        • 2 контейнери по 32 унції курячого бульйону з низьким вмістом натрію (8 склянок);
                                                                          • 2 середніх пастернаку, очищених та нарізаних (приблизно 2 склянки);
                                                                            • 1 середня ріпа, очищена та нарізана (приблизно 1½ склянки);
                                                                              • 2 середні моркви, очищені та нарізані (приблизно 2 склянки);
                                                                                • 2 реберця селери, тонко нарізані (приблизно 1 склянка);
                                                                                  • 3/4 чайної ложки кошерної солі;
                                                                                    • 4 склянки подрібненої вареної курки (з курки-гриль вагою 2 1/2 фунта);
                                                                                      • ½ склянки замороженого горошку;
                                                                                        • 6 зелених цибуль, обрізаних і тонко нарізаних (приблизно 1 склянка), розділених.

                                                                                          Приготування

                                                                                          Розігрійте олію у великій каструлі або в каструлі-давальниці на середньому вогні. Додайте цибулю, часник та імбир і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 1-2 хвилини.

                                                                                          Додайте бульйон. Додайте пастернак, моркву, селеру, ріпу та ½ чайної ложки солі. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки овочі не стануть м’якими, 15-20 хвилин.

                                                                                          Додайте курку, горошок та 3/4 склянки зеленої цибулі; готуйте, поки не прогріється, 3-4 хвилини.

                                                                                          Розлийте суп по окремих тарілках; прикрасьте рештою 1/4 склянки зеленої цибулі.

                                                                                          Суп з місо-локшиною та кімчі

                                                                                          • 8 склянок курячого бульйону або відвару;
                                                                                            • 3 столові ложки білої місо-пасти;
                                                                                              • ¼ склянки соєвого соусу;
                                                                                                • 1 пучок зеленої цибулі, дуже тонко нарізаної, деякі зелені частини збережіть для подачі;
                                                                                                  • 14-унційна упаковка надзвичайно твердого тофу, нарізаного кубиками по - ½ дюйма;
                                                                                                    • 225 г локшини удон або соба;
                                                                                                      • 2 склянки вареної подрібненої курки;
                                                                                                        • від 4 до 6 великі яєчні жовтки;
                                                                                                          • 1 склянка кімчі.

                                                                                                            Приготування

                                                                                                            Доведіть курячий бульйон до кипіння у великій каструлі з кришкою на сильному вогні.

                                                                                                            У невеликій мисці збийте місо та 1 столову ложку соєвого соусу. (Це потрібно зробити для того, щоб місо легко змішалося з бульйоном, інакше утворяться великі грудочки.) Додайте це в каструлю разом з рештою 3 столовими ложками соєвого соусу, зеленою цибулею та тофу.

                                                                                                            Знову доведіть до кипіння та додайте локшину. Варіть, поки вона ледь не стане м’якою, 2-3 хвилини. Додайте курку та варіть, поки локшина не стане аль денте, а курка не стане гарячою, ще 2-3 хвилини.

                                                                                                            Розлийте суп по тарілках, поки він дуже гарячий, потім покладіть у кожну тарілку по яєчному жовтку. Перемішайте, щоб жовток змішався з супом, і зверху посипте кімчі та ще зеленою цибулею.

                                                                                                            Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду24.10.25, 14:32 • 50657 переглядiв

                                                                                                            Овочеве кокосове рагу по-філіппінськи

                                                                                                            • 4 середні цибулі-шалот, обрізані;
                                                                                                              • 2 ст. л. оливкової олії;
                                                                                                                • 1 шматочок свіжого імбиру довжиною 5 см , очищений та дрібно нарізаний (близько 2 ст. л.);
                                                                                                                  • 1 велика солодка картопля, очищена та нарізана кубиками по 2,5 см (приблизно 3 склянки);
                                                                                                                    • 2 банки несолодкого кокосового молока по 13,66 унцій;
                                                                                                                      • 2 середніх кабачки, нарізані півмісяцями товщиною 1,2 см (близько 100 г);
                                                                                                                        • 1 упаковка (8 унцій) зеленої квасолі (французької зеленої квасолі), нарізаної на шматочки по 2 дюйми (приблизно 2 склянки);
                                                                                                                          • 1/2 чайної ложки кошерної солі;
                                                                                                                            • 1/4 склянки подрібненої свіжої м'яти, плюс ще для прикраси;
                                                                                                                              • 2 ст. л. свіжого соку лайма (з 2 лаймів).

                                                                                                                                Приготування

                                                                                                                                Тонко наріжте зелену цибулю, відокремлюючи білі та світло-зелені частини від темно-зелених.

                                                                                                                                Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні. Додайте імбир та білу й світло-зелену частини зеленої цибулі; готуйте, періодично помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте картоплю; готуйте, періодично помішуючи, доки вона не почне розм’якшуватися, приблизно 5 хвилин. Влийте кокосове молоко, використовуючи дерев’яну ложку, щоб зішкребти будь-які підрум’янені шматочки з дна каструлі.

                                                                                                                                Збільште вогонь до середньо-сильного та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Додайте кабачки, квасолю та сіль. Зменште вогонь до середнього та накрийте кришкою; готуйте, періодично помішуючи, до готовності овочів, приблизно 12 хвилин.

                                                                                                                                Зніміть з вогню. Додайте м’яту, сік лайма та темно-зелені частини цибулі. Прикрасьте м’ятою.

                                                                                                                                ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині22.10.25, 13:17 • 36006 переглядiв

                                                                                                                                Лілія Подоляк

                                                                                                                                УНН LiteЛайфхакиПублікаціїКулінар