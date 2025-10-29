Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь

Коли бюджет обмежений, а ціни ростуть, аби приготувати ситний обід потрібна хороша фантазія. УНН зібрав п’ять рецептів, які коштують до 100 грн і допоможуть швидко нагодувати родину навіть тим, хто готує вперше.

Картопля з куркою та цибулею в духовці (на 3–4 порції)

Інгредієнти:

куряча гомілка - 500 г;

картопля - 5–6 середніх бульб;

цибуля - 1 шт;

соняшникова олія - 2 ст. ложки;

сіль - 1 - 1,5 ч. ложки;

чорний перець мелений - ½ ч. ложки;

сушені трави (орегано, паприка або спеція для курки) - 1 ч. ложка (за бажанням);

часник (за бажанням) - 2 зубчики.

Спосіб приготування

Вмикаємо духовку на 190°C на 10 хв. Помийте курку і картоплю під холодною водою та просушіть паперовим рушником. Курку обваляйте у солі, перці та травах. Якщо є час - натріть дрібно нарізаним або продавленим часником. Відкладіть у миску.

Картоплю почистіть, наріжте скибками товщиною 1 см. Цибулю почистіть та наріжте півкільцями. У великій мисці змішайте картоплю, цибулю і курку, додайте 2 столові ложки олії, щіпку солі й перцю. Перемішайте руками, щоб усе покрилося олією. Викладіть суміш у форму для запікання одним шаром, накрийте фольгою (щоб не підгоріло) або закрийте кришкою.

Ставте у розігріту духовку на 40 хвилин. Через 30–35 хв відкрийте фольгу і перевірте: картопля має стати м’якою (проткніть ножем - має легко входити), а курка - золотава. Якщо хочете рум’яну скоринку - зніміть фольгу на останні 10 хв.

Загальна вартість: 95-100 грн.

Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері

Макарони з овочами та яйцем (на 2 порції)

Інгредієнти:

макарони - 200 г;

морква - 1 шт;

болгарський перець - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

яйця - 2 шт;

олія - 1–2 ст. ложки;

сіль, перець - за смаком.

Спосіб приготування

Налийте у каструлю 2–2,5 л води, доведіть до кипіння на сильному вогні. Додайте 1 ч. ложку солі, всипте макарони і варіть за інструкцією на пачці (зазвичай 7–10 хвилин). Періодично помішуйте.

Поки варяться макарони - почистіть моркву і наріжте соломкою або натріть на крупній тертці. Болгарський перець очистіть від серединки і поріжте смужками. Цибулю наріжте кубиками або півкільцями.

Нагрійте сковороду з 1–2 ложками олії, додайте цибулю, обсмажуйте 2–3 хв до прозорості. Додайте моркву і перець, смажте ще 5–7 хв, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими. Посоліть і поперчіть. В окремій мисці збийте яйця виделкою з дрібкою солі. Влийте яйця на сковороду до овочів і швидко помішайте виделкою, щоб вони згорнулися (буде, як яєчня з овочами).

Злийте воду з макаронів через друшляк, залиште трохи (1–2 ст. ложки) гарячої води від макаронів - це допоможе зробити соус більш кремовим. Поверніть макарони в каструлю або відразу на сковороду. Додайте овочі з яйцем, перемішайте 1–2 хв. Якщо сухо - додайте воду від макаронів. Можна додати трохи сиру зверху або соєвого соусу для смаку.

Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів

Загальна вартість: 70-80 грн.

Рис із овочами та квасолею (на 3 порції)

Інгредієнти:

рис - 200 г;

консервована квасоля - 1 банка або 200 г відвареної;

морква - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

соняшникова олія - 1–2 ст. ложки;

сіль, перець, паприка або соєвий соус - за смаком.

Спосіб приготування

Промийте рис у холодній воді (злийте воду 2–3 рази - так він стане менш клейким). Насипте рис у каструлю і додайте 400 мл води. Доведіть до кипіння на сильному вогні, потім зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 12–15 хвилин (поки вода вбереться). Зніміть з вогню і дайте постояти 5 хв під кришкою.

Тим часом наріжте цибулю і моркву дрібно. На сковороді розігрійте олію, підсмажте цибулю 2–3 хв, додайте моркву і смажте 5–7 хв до м’якості. Відкрийте банку квасолі, злийте рідину (але можна залишити трохи для соковитості). Додайте квасолю на сковороду, прогрійте 3–4 хв, додайте спеції і трохи соєвого соусу, якщо є.

З’єднайте рис із овочами і квасолею, прогрійте 2–3 хв, перемішайте, спробуйте на сіль/перець. Якщо хочете більш насичений смак, під час смаження додайте 1 ч. ложку томатної пасти або трохи паприки.

Загальна вартість: 70-75 грн.

Омлет із сиром і зеленню (на 2 порції)

Інгредієнти:

яйця - 4 шт;

молоко - 50 мл;

твердий сир - 50 гр (натертий);

зелень (кріп, петрушка) – жменя;

олія або масло для сковороди - 1 ст. ложка;

сіль, перець - за смаком.

Спосіб приготування

Розбийте 4 яйця в миску. Додайте молоко, щіпку солі і перцю. Збийте виделкою або вінчиком до однорідності, щоб маса стала трохи пінистою. Натеріть сир на крупній тертці. Поріжте зелень дрібно.

Розігрійте сковороду з 1 ложкою олії на середньому вогні. Вилийте яєчну суміш. Коли краї омлету почнуть схоплюватись (приблизно через 1–2 хв), рівномірно посипте сиром і зеленню. Накрийте кришкою і зменшіть вогонь до мінімуму. Готуйте ще 3–4 хвилини - омлет має стати схожим на ніжний пиріг (верх не повинен бути рідким). За допомогою лопатки складіть омлет навпіл або подавайте цілим, поріжте на порції.

Загальна вартість: 60-70 грн.

Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу

Пісний борщ із квасолею (на 4–5 порцій)

Інгредієнти:

буряк - 2 шт. (середні);

картопля - 3 шт;

морква - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

капуста - 300 г (приблизно 1/4 середньої головки);

консервована квасоля - 200 г відвареної;

томатна паста - 2 ст. ложки;

олія - 2 ст. ложки;

сіль, перець, лавровий лист, оцет/лимонний сік (щоб зберегти колір буряка) - за смаком.

Спосіб приготування

Налийте у велику каструлю 2,5–3 л води і доведіть до кипіння. Почистіть картоплю і наріжте кубиками (приблизно 2 см). Покладіть у киплячу воду, після цього вона має закипіти ще раз. Варіть 5–7 хв.

Тим часом наріжте капусту тонкими смужками, очистіть і натріть буряк на великій тертці (можна потерти разом з невеликою кількістю оцту або лимонного соку, щоб буряк не втратив колір), моркву натріть або наріжте соломкою, цибулю дрібно поріжте.

На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю 2 хв, додайте моркву і тушкуйте 3–4 хв. Додайте буряк і смажте ще 5–7 хв, потім додайте томатну пасту і тушкуйте 2 хв. Якщо буряк дуже сухий, додайте води.

Коли картопля в каструлі стане майже м’якою, додайте капусту, потім вміст сковороди (буряк із морквою і томатом) у каструлю. Варіть на середньому вогні 10–12 хв. Додайте квасолю (якщо консервована - попередньо злийте рідину), посоліть, поперчіть, додайте 1 лавровий лист. Варіть ще 5 хв. Спробуйте на сіль, за потреби додайте трохи оцту або лимонного соку (0,5 ч. ложки) - це підкреслить смак буряка та ложку цукру для балансу смаку. Зніміть з вогню, дайте настоятися 10–15 хв. Подавайте гарячим, можна з ложкою сметани або шматочком хліба.

Якщо хочете наваристіший смак - додайте підсмажену до золотистого кольору цибулю з морквою ще перед подачею.

Загальна вартість: 90–95 грн.

ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині