Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 35829 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 36051 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 38515 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 103935 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 57231 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 52757 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78290 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38686 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28860 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Представлено п'ять рецептів ситних обідів вартістю до 100 гривень, які легко приготувати. Серед них: картопля з куркою, макарони з овочами та яйцем, рис із овочами та квасолею, омлет із сиром та зеленню, а також пісний борщ із квасолею.

Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь

Коли бюджет обмежений, а ціни ростуть, аби приготувати ситний обід потрібна хороша фантазія. УНН зібрав п’ять рецептів, які коштують до 100 грн і допоможуть швидко нагодувати родину навіть тим, хто готує вперше.

Картопля з куркою та цибулею в духовці (на 3–4 порції)

Інгредієнти:

  • куряча гомілка - 500 г;
    • картопля - 5–6 середніх бульб;
      • цибуля - 1 шт;
        • соняшникова олія - 2 ст. ложки;
          • сіль - 1 - 1,5 ч. ложки;
            • чорний перець мелений - ½ ч. ложки;
              • сушені трави (орегано, паприка або спеція для курки) - 1 ч. ложка (за бажанням);
                • часник (за бажанням) - 2 зубчики.

                  Спосіб приготування

                  Вмикаємо духовку на 190°C на 10 хв. Помийте курку і картоплю під холодною водою та просушіть паперовим рушником. Курку обваляйте у солі, перці та травах. Якщо є час - натріть дрібно нарізаним або продавленим часником. Відкладіть у миску.

                  Картоплю почистіть, наріжте скибками товщиною 1 см. Цибулю почистіть та наріжте півкільцями. У великій мисці змішайте картоплю, цибулю і курку, додайте 2 столові ложки олії, щіпку солі й перцю. Перемішайте руками, щоб усе покрилося олією. Викладіть суміш у форму для запікання одним шаром, накрийте фольгою (щоб не підгоріло) або закрийте кришкою.

                  Ставте у розігріту духовку на 40 хвилин. Через 30–35 хв відкрийте фольгу і перевірте: картопля має стати м’якою (проткніть ножем - має легко входити), а курка - золотава. Якщо хочете рум’яну скоринку - зніміть фольгу на останні 10 хв.

                  Загальна вартість: 95-100 грн.

                  Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері06.10.25, 15:01 • 98666 переглядiв

                  Макарони з овочами та яйцем (на 2 порції)

                  Інгредієнти:

                  • макарони - 200 г;
                    • морква - 1 шт;
                      • болгарський перець - 1 шт;
                        • цибуля - 1 шт;
                          • яйця - 2 шт;
                            • олія - 1–2 ст. ложки;
                              • сіль, перець - за смаком.

                                Спосіб приготування

                                Налийте у каструлю 2–2,5 л води, доведіть до кипіння на сильному вогні. Додайте 1 ч. ложку солі, всипте макарони і варіть за інструкцією на пачці (зазвичай 7–10 хвилин). Періодично помішуйте.

                                Поки варяться макарони - почистіть моркву і наріжте соломкою або натріть на крупній тертці. Болгарський перець очистіть від серединки і поріжте смужками. Цибулю наріжте кубиками або півкільцями.

                                Нагрійте сковороду з 1–2 ложками олії, додайте цибулю, обсмажуйте 2–3 хв до прозорості. Додайте моркву і перець, смажте ще 5–7 хв, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими. Посоліть і поперчіть. В окремій мисці збийте яйця виделкою з дрібкою солі. Влийте яйця на сковороду до овочів і швидко помішайте виделкою, щоб вони згорнулися (буде, як яєчня з овочами).

                                Злийте воду з макаронів через друшляк, залиште трохи (1–2 ст. ложки) гарячої води від макаронів - це допоможе зробити соус більш кремовим. Поверніть макарони в каструлю або відразу на сковороду. Додайте овочі з яйцем, перемішайте 1–2 хв. Якщо сухо - додайте воду від макаронів. Можна додати трохи сиру зверху або соєвого соусу для смаку.

                                Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів25.09.25, 14:57 • 41072 перегляди

                                Загальна вартість: 70-80 грн.

                                Рис із овочами та квасолею (на 3 порції)

                                Інгредієнти:

                                • рис - 200 г;
                                  • консервована квасоля - 1 банка або 200 г відвареної;
                                    • морква - 1 шт;
                                      • цибуля - 1 шт;
                                        • соняшникова олія - 1–2 ст. ложки;
                                          • сіль, перець, паприка або соєвий соус - за смаком.

                                            Спосіб приготування

                                            Промийте рис у холодній воді (злийте воду 2–3 рази - так він стане менш клейким). Насипте рис у каструлю і додайте 400 мл води. Доведіть до кипіння на сильному вогні, потім зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 12–15 хвилин (поки вода вбереться). Зніміть з вогню і дайте постояти 5 хв під кришкою.

                                            Тим часом наріжте цибулю і моркву дрібно. На сковороді розігрійте олію, підсмажте цибулю 2–3 хв, додайте моркву і смажте 5–7 хв до м’якості. Відкрийте банку квасолі, злийте рідину (але можна залишити трохи для соковитості). Додайте квасолю на сковороду, прогрійте 3–4 хв, додайте спеції і трохи соєвого соусу, якщо є.

                                            З’єднайте рис із овочами і квасолею, прогрійте 2–3 хв, перемішайте, спробуйте на сіль/перець. Якщо хочете більш насичений смак, під час смаження додайте 1 ч. ложку томатної пасти або трохи паприки.

                                            Загальна вартість: 70-75 грн.

                                            Омлет із сиром і зеленню (на 2 порції)

                                            Інгредієнти:

                                            • яйця - 4 шт;
                                              • молоко - 50 мл;
                                                • твердий сир - 50 гр (натертий);
                                                  • зелень (кріп, петрушка) – жменя;
                                                    • олія або масло для сковороди - 1 ст. ложка;
                                                      • сіль, перець - за смаком.

                                                        Спосіб приготування

                                                        Розбийте 4 яйця в миску. Додайте молоко, щіпку солі і перцю. Збийте виделкою або вінчиком до однорідності, щоб маса стала трохи пінистою. Натеріть сир на крупній тертці. Поріжте зелень дрібно.

                                                        Розігрійте сковороду з 1 ложкою олії на середньому вогні. Вилийте яєчну суміш. Коли краї омлету почнуть схоплюватись (приблизно через 1–2 хв), рівномірно посипте сиром і зеленню. Накрийте кришкою і зменшіть вогонь до мінімуму. Готуйте ще 3–4 хвилини - омлет має стати схожим на ніжний пиріг (верх не повинен бути рідким). За допомогою лопатки складіть омлет навпіл або подавайте цілим, поріжте на порції.

                                                        Загальна вартість: 60-70 грн.

                                                        Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу26.08.25, 17:05 • 94270 переглядiв

                                                        Пісний борщ із квасолею (на 4–5 порцій)

                                                        Інгредієнти:

                                                        • буряк - 2 шт. (середні);
                                                          • картопля - 3 шт;
                                                            • морква - 1 шт;
                                                              • цибуля - 1 шт;
                                                                • капуста - 300 г (приблизно 1/4 середньої головки);
                                                                  • консервована квасоля - 200 г відвареної;
                                                                    • томатна паста - 2 ст. ложки;
                                                                      • олія - 2 ст. ложки;
                                                                        • сіль, перець, лавровий лист, оцет/лимонний сік (щоб зберегти колір буряка) - за смаком.

                                                                          Спосіб приготування

                                                                          Налийте у велику каструлю 2,5–3 л води і доведіть до кипіння. Почистіть картоплю і наріжте кубиками (приблизно 2 см). Покладіть у киплячу воду, після цього вона має закипіти ще раз. Варіть 5–7 хв.

                                                                          Тим часом наріжте капусту тонкими смужками, очистіть і натріть буряк на великій тертці (можна потерти разом з невеликою кількістю оцту або лимонного соку, щоб буряк не втратив колір), моркву натріть або наріжте соломкою, цибулю дрібно поріжте.

                                                                          На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю 2 хв, додайте моркву і тушкуйте 3–4 хв. Додайте буряк і смажте ще 5–7 хв, потім додайте томатну пасту і тушкуйте 2 хв. Якщо буряк дуже сухий, додайте води.

                                                                          Коли картопля в каструлі стане майже м’якою, додайте капусту, потім вміст сковороди (буряк із морквою і томатом) у каструлю. Варіть на середньому вогні 10–12 хв. Додайте квасолю (якщо консервована - попередньо злийте рідину), посоліть, поперчіть, додайте 1 лавровий лист. Варіть ще 5 хв. Спробуйте на сіль, за потреби додайте трохи оцту або лимонного соку (0,5 ч. ложки) - це підкреслить смак буряка та ложку цукру для балансу смаку. Зніміть з вогню, дайте настоятися 10–15 хв. Подавайте гарячим, можна з ложкою сметани або шматочком хліба.

                                                                          Якщо хочете наваристіший смак - додайте підсмажену до золотистого кольору цибулю з морквою ще перед подачею.

                                                                          Загальна вартість: 90–95 грн.

                                                                          ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині22.10.25, 13:17 • 35809 переглядiв

                                                                          Альона Уткіна

                                                                          ЛайфхакиПублікаціїКулінар