Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек

Когда бюджет ограничен, а цены растут, чтобы приготовить сытный обед, нужна хорошая фантазия. УНН собрал пять рецептов, которые стоят до 100 грн и помогут быстро накормить семью даже тем, кто готовит впервые.

Картофель с курицей и луком в духовке (на 3–4 порции)

Ингредиенты:

куриная голень - 500 г;

картофель - 5–6 средних клубней;

лук - 1 шт;

подсолнечное масло - 2 ст. ложки;

соль - 1 - 1,5 ч. ложки;

черный перец молотый - ½ ч. ложки;

сушеные травы (орегано, паприка или специя для курицы) - 1 ч. ложка (по желанию);

чеснок (по желанию) - 2 зубчика.

Способ приготовления

Включаем духовку на 190°C на 10 мин. Помойте курицу и картофель под холодной водой и просушите бумажным полотенцем. Курицу обваляйте в соли, перце и травах. Если есть время - натрите мелко нарезанным или продавленным чесноком. Отложите в миску.

Картофель почистите, нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте картофель, лук и курицу, добавьте 2 столовые ложки масла, щепотку соли и перца. Перемешайте руками, чтобы все покрылось маслом. Выложите смесь в форму для запекания одним слоем, накройте фольгой (чтобы не подгорело) или закройте крышкой.

Ставьте в разогретую духовку на 40 минут. Через 30–35 мин откройте фольгу и проверьте: картофель должен стать мягким (проткните ножом - должен легко входить), а курица - золотистой. Если хотите румяную корочку - снимите фольгу на последние 10 мин.

Общая стоимость: 95-100 грн.

Макароны с овощами и яйцом (на 2 порции)

Ингредиенты:

макароны - 200 г;

морковь - 1 шт;

болгарский перец - 1 шт;

лук - 1 шт;

яйца - 2 шт;

масло - 1–2 ст. ложки;

соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Налейте в кастрюлю 2–2,5 л воды, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте 1 ч. ложку соли, всыпьте макароны и варите по инструкции на пачке (обычно 7–10 минут). Периодически помешивайте.

Пока варятся макароны - почистите морковь и нарежьте соломкой или натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от серединки и порежьте полосками. Лук нарежьте кубиками или полукольцами.

Нагрейте сковороду с 1–2 ложками масла, добавьте лук, обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и перец, жарьте еще 5–7 мин, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца вилкой с щепоткой соли. Влейте яйца на сковороду к овощам и быстро помешайте вилкой, чтобы они свернулись (будет, как яичница с овощами).

Слейте воду с макарон через дуршлаг, оставьте немного (1–2 ст. ложки) горячей воды от макарон - это поможет сделать соус более кремовым. Верните макароны в кастрюлю или сразу на сковороду. Добавьте овощи с яйцом, перемешайте 1–2 мин. Если сухо - добавьте воду от макарон. Можно добавить немного сыра сверху или соевого соуса для вкуса.

Общая стоимость: 70-80 грн.

Рис с овощами и фасолью (на 3 порции)

Ингредиенты:

рис - 200 г;

консервированная фасоль - 1 банка или 200 г отварной;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

подсолнечное масло - 1–2 ст. ложки;

соль, перец, паприка или соевый соус - по вкусу.

Способ приготовления

Промойте рис в холодной воде (сливайте воду 2–3 раза - так он станет менее клейким). Насыпьте рис в кастрюлю и добавьте 400 мл воды. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12–15 минут (пока вода не впитается). Снимите с огня и дайте постоять 5 мин под крышкой.

Тем временем нарежьте лук и морковь мелко. На сковороде разогрейте масло, поджарьте лук 2–3 мин, добавьте морковь и жарьте 5–7 мин до мягкости. Откройте банку фасоли, слейте жидкость (но можно оставить немного для сочности). Добавьте фасоль на сковороду, прогрейте 3–4 мин, добавьте специи и немного соевого соуса, если есть.

Соедините рис с овощами и фасолью, прогрейте 2–3 мин, перемешайте, попробуйте на соль/перец. Если хотите более насыщенный вкус, во время жарки добавьте 1 ч. ложку томатной пасты или немного паприки.

Общая стоимость: 70-75 грн.

Омлет с сыром и зеленью (на 2 порции)

Ингредиенты:

яйца - 4 шт;

молоко - 50 мл;

твердый сыр - 50 гр (натертый);

зелень (укроп, петрушка) – горсть;

масло или масло для сковороды - 1 ст. ложка;

соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Разбейте 4 яйца в миску. Добавьте молоко, щепотку соли и перца. Взбейте вилкой или венчиком до однородности, чтобы масса стала немного пенистой. Натрите сыр на крупной терке. Порежьте зелень мелко.

Разогрейте сковороду с 1 ложкой масла на среднем огне. Вылейте яичную смесь. Когда края омлета начнут схватываться (примерно через 1–2 мин), равномерно посыпьте сыром и зеленью. Накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте еще 3–4 минуты - омлет должен стать похожим на нежный пирог (верх не должен быть жидким). С помощью лопатки сложите омлет пополам или подавайте целым, порежьте на порции.

Общая стоимость: 60-70 грн.

Постный борщ с фасолью (на 4–5 порций)

Ингредиенты:

свекла - 2 шт. (средние);

картофель - 3 шт;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

капуста - 300 г (примерно 1/4 средней головки);

консервированная фасоль - 200 г отварной;

томатная паста - 2 ст. ложки;

масло - 2 ст. ложки;

соль, перец, лавровый лист, уксус/лимонный сок (чтобы сохранить цвет свеклы) - по вкусу.

Способ приготовления

Налейте в большую кастрюлю 2,5–3 л воды и доведите до кипения. Почистите картофель и нарежьте кубиками (примерно 2 см). Положите в кипящую воду, после этого она должна закипеть еще раз. Варите 5–7 мин.

Тем временем нарежьте капусту тонкими полосками, очистите и натрите свеклу на крупной терке (можно потереть вместе с небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы свекла не потеряла цвет), морковь натрите или нарежьте соломкой, лук мелко порежьте.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук 2 мин, добавьте морковь и тушите 3–4 мин. Добавьте свеклу и жарьте еще 5–7 мин, затем добавьте томатную пасту и тушите 2 мин. Если свекла очень сухая, добавьте воды.

Когда картофель в кастрюле станет почти мягким, добавьте капусту, затем содержимое сковороды (свеклу с морковью и томатом) в кастрюлю. Варите на среднем огне 10–12 мин. Добавьте фасоль (если консервированная - предварительно слейте жидкость), посолите, поперчите, добавьте 1 лавровый лист. Варите еще 5 мин. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте немного уксуса или лимонного сока (0,5 ч. ложки) - это подчеркнет вкус свеклы и ложку сахара для баланса вкуса. Снимите с огня, дайте настояться 10–15 мин. Подавайте горячим, можно с ложкой сметаны или кусочком хлеба.

Если хотите более наваристый вкус - добавьте поджаренный до золотистого цвета лук с морковью еще перед подачей.

Общая стоимость: 90–95 грн.

