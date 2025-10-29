Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
Киев • УНН
Представлено пять рецептов сытных обедов стоимостью до 100 гривен, которые легко приготовить. Среди них: картофель с курицей, макароны с овощами и яйцом, рис с овощами и фасолью, омлет с сыром и зеленью, а также постный борщ с фасолью.
Когда бюджет ограничен, а цены растут, чтобы приготовить сытный обед, нужна хорошая фантазия. УНН собрал пять рецептов, которые стоят до 100 грн и помогут быстро накормить семью даже тем, кто готовит впервые.
Картофель с курицей и луком в духовке (на 3–4 порции)
Ингредиенты:
- куриная голень - 500 г;
- картофель - 5–6 средних клубней;
- лук - 1 шт;
- подсолнечное масло - 2 ст. ложки;
- соль - 1 - 1,5 ч. ложки;
- черный перец молотый - ½ ч. ложки;
- сушеные травы (орегано, паприка или специя для курицы) - 1 ч. ложка (по желанию);
- чеснок (по желанию) - 2 зубчика.
Способ приготовления
Включаем духовку на 190°C на 10 мин. Помойте курицу и картофель под холодной водой и просушите бумажным полотенцем. Курицу обваляйте в соли, перце и травах. Если есть время - натрите мелко нарезанным или продавленным чесноком. Отложите в миску.
Картофель почистите, нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте картофель, лук и курицу, добавьте 2 столовые ложки масла, щепотку соли и перца. Перемешайте руками, чтобы все покрылось маслом. Выложите смесь в форму для запекания одним слоем, накройте фольгой (чтобы не подгорело) или закройте крышкой.
Ставьте в разогретую духовку на 40 минут. Через 30–35 мин откройте фольгу и проверьте: картофель должен стать мягким (проткните ножом - должен легко входить), а курица - золотистой. Если хотите румяную корочку - снимите фольгу на последние 10 мин.
Общая стоимость: 95-100 грн.
Макароны с овощами и яйцом (на 2 порции)
Ингредиенты:
- макароны - 200 г;
- морковь - 1 шт;
- болгарский перец - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- яйца - 2 шт;
- масло - 1–2 ст. ложки;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Налейте в кастрюлю 2–2,5 л воды, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте 1 ч. ложку соли, всыпьте макароны и варите по инструкции на пачке (обычно 7–10 минут). Периодически помешивайте.
Пока варятся макароны - почистите морковь и нарежьте соломкой или натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от серединки и порежьте полосками. Лук нарежьте кубиками или полукольцами.
Нагрейте сковороду с 1–2 ложками масла, добавьте лук, обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и перец, жарьте еще 5–7 мин, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца вилкой с щепоткой соли. Влейте яйца на сковороду к овощам и быстро помешайте вилкой, чтобы они свернулись (будет, как яичница с овощами).
Слейте воду с макарон через дуршлаг, оставьте немного (1–2 ст. ложки) горячей воды от макарон - это поможет сделать соус более кремовым. Верните макароны в кастрюлю или сразу на сковороду. Добавьте овощи с яйцом, перемешайте 1–2 мин. Если сухо - добавьте воду от макарон. Можно добавить немного сыра сверху или соевого соуса для вкуса.
Общая стоимость: 70-80 грн.
Рис с овощами и фасолью (на 3 порции)
Ингредиенты:
- рис - 200 г;
- консервированная фасоль - 1 банка или 200 г отварной;
- морковь - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- подсолнечное масло - 1–2 ст. ложки;
- соль, перец, паприка или соевый соус - по вкусу.
Способ приготовления
Промойте рис в холодной воде (сливайте воду 2–3 раза - так он станет менее клейким). Насыпьте рис в кастрюлю и добавьте 400 мл воды. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12–15 минут (пока вода не впитается). Снимите с огня и дайте постоять 5 мин под крышкой.
Тем временем нарежьте лук и морковь мелко. На сковороде разогрейте масло, поджарьте лук 2–3 мин, добавьте морковь и жарьте 5–7 мин до мягкости. Откройте банку фасоли, слейте жидкость (но можно оставить немного для сочности). Добавьте фасоль на сковороду, прогрейте 3–4 мин, добавьте специи и немного соевого соуса, если есть.
Соедините рис с овощами и фасолью, прогрейте 2–3 мин, перемешайте, попробуйте на соль/перец. Если хотите более насыщенный вкус, во время жарки добавьте 1 ч. ложку томатной пасты или немного паприки.
Общая стоимость: 70-75 грн.
Омлет с сыром и зеленью (на 2 порции)
Ингредиенты:
- яйца - 4 шт;
- молоко - 50 мл;
- твердый сыр - 50 гр (натертый);
- зелень (укроп, петрушка) – горсть;
- масло или масло для сковороды - 1 ст. ложка;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Разбейте 4 яйца в миску. Добавьте молоко, щепотку соли и перца. Взбейте вилкой или венчиком до однородности, чтобы масса стала немного пенистой. Натрите сыр на крупной терке. Порежьте зелень мелко.
Разогрейте сковороду с 1 ложкой масла на среднем огне. Вылейте яичную смесь. Когда края омлета начнут схватываться (примерно через 1–2 мин), равномерно посыпьте сыром и зеленью. Накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте еще 3–4 минуты - омлет должен стать похожим на нежный пирог (верх не должен быть жидким). С помощью лопатки сложите омлет пополам или подавайте целым, порежьте на порции.
Общая стоимость: 60-70 грн.
Постный борщ с фасолью (на 4–5 порций)
Ингредиенты:
- свекла - 2 шт. (средние);
- картофель - 3 шт;
- морковь - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- капуста - 300 г (примерно 1/4 средней головки);
- консервированная фасоль - 200 г отварной;
- томатная паста - 2 ст. ложки;
- масло - 2 ст. ложки;
- соль, перец, лавровый лист, уксус/лимонный сок (чтобы сохранить цвет свеклы) - по вкусу.
Способ приготовления
Налейте в большую кастрюлю 2,5–3 л воды и доведите до кипения. Почистите картофель и нарежьте кубиками (примерно 2 см). Положите в кипящую воду, после этого она должна закипеть еще раз. Варите 5–7 мин.
Тем временем нарежьте капусту тонкими полосками, очистите и натрите свеклу на крупной терке (можно потереть вместе с небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы свекла не потеряла цвет), морковь натрите или нарежьте соломкой, лук мелко порежьте.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук 2 мин, добавьте морковь и тушите 3–4 мин. Добавьте свеклу и жарьте еще 5–7 мин, затем добавьте томатную пасту и тушите 2 мин. Если свекла очень сухая, добавьте воды.
Когда картофель в кастрюле станет почти мягким, добавьте капусту, затем содержимое сковороды (свеклу с морковью и томатом) в кастрюлю. Варите на среднем огне 10–12 мин. Добавьте фасоль (если консервированная - предварительно слейте жидкость), посолите, поперчите, добавьте 1 лавровый лист. Варите еще 5 мин. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте немного уксуса или лимонного сока (0,5 ч. ложки) - это подчеркнет вкус свеклы и ложку сахара для баланса вкуса. Снимите с огня, дайте настояться 10–15 мин. Подавайте горячим, можно с ложкой сметаны или кусочком хлеба.
Если хотите более наваристый вкус - добавьте поджаренный до золотистого цвета лук с морковью еще перед подачей.
Общая стоимость: 90–95 грн.
