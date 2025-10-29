Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек

$42.080.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 232 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5414 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8746 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45702 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41173 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43388 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111612 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58810 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53952 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78440 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Популярные новости
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
публикации
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5430 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9740 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45710 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48471 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111616 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20604 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28803 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28403 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30712 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38170 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек

Киев • УНН

 • 9766 просмотра

Представлено пять рецептов сытных обедов стоимостью до 100 гривен, которые легко приготовить. Среди них: картофель с курицей, макароны с овощами и яйцом, рис с овощами и фасолью, омлет с сыром и зеленью, а также постный борщ с фасолью.

Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек

Когда бюджет ограничен, а цены растут, чтобы приготовить сытный обед, нужна хорошая фантазия. УНН собрал пять рецептов, которые стоят до 100 грн и помогут быстро накормить семью даже тем, кто готовит впервые.

Картофель с курицей и луком в духовке (на 3–4 порции)

Ингредиенты:

  • куриная голень - 500 г;
    • картофель - 5–6 средних клубней;
      • лук - 1 шт;
        • подсолнечное масло - 2 ст. ложки;
          • соль - 1 - 1,5 ч. ложки;
            • черный перец молотый - ½ ч. ложки;
              • сушеные травы (орегано, паприка или специя для курицы) - 1 ч. ложка (по желанию);
                • чеснок (по желанию) - 2 зубчика.

                  Способ приготовления

                  Включаем духовку на 190°C на 10 мин. Помойте курицу и картофель под холодной водой и просушите бумажным полотенцем. Курицу обваляйте в соли, перце и травах. Если есть время - натрите мелко нарезанным или продавленным чесноком. Отложите в миску.

                  Картофель почистите, нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте картофель, лук и курицу, добавьте 2 столовые ложки масла, щепотку соли и перца. Перемешайте руками, чтобы все покрылось маслом. Выложите смесь в форму для запекания одним слоем, накройте фольгой (чтобы не подгорело) или закройте крышкой.

                  Ставьте в разогретую духовку на 40 минут. Через 30–35 мин откройте фольгу и проверьте: картофель должен стать мягким (проткните ножом - должен легко входить), а курица - золотистой. Если хотите румяную корочку - снимите фольгу на последние 10 мин.

                  Общая стоимость: 95-100 грн.

                  Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина06.10.25, 15:01 • 98676 просмотров

                  Макароны с овощами и яйцом (на 2 порции)

                  Ингредиенты:

                  • макароны - 200 г;
                    • морковь - 1 шт;
                      • болгарский перец - 1 шт;
                        • лук - 1 шт;
                          • яйца - 2 шт;
                            • масло - 1–2 ст. ложки;
                              • соль, перец - по вкусу.

                                Способ приготовления

                                Налейте в кастрюлю 2–2,5 л воды, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте 1 ч. ложку соли, всыпьте макароны и варите по инструкции на пачке (обычно 7–10 минут). Периодически помешивайте.

                                Пока варятся макароны - почистите морковь и нарежьте соломкой или натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от серединки и порежьте полосками. Лук нарежьте кубиками или полукольцами.

                                Нагрейте сковороду с 1–2 ложками масла, добавьте лук, обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и перец, жарьте еще 5–7 мин, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца вилкой с щепоткой соли. Влейте яйца на сковороду к овощам и быстро помешайте вилкой, чтобы они свернулись (будет, как яичница с овощами).

                                Слейте воду с макарон через дуршлаг, оставьте немного (1–2 ст. ложки) горячей воды от макарон - это поможет сделать соус более кремовым. Верните макароны в кастрюлю или сразу на сковороду. Добавьте овощи с яйцом, перемешайте 1–2 мин. Если сухо - добавьте воду от макарон. Можно добавить немного сыра сверху или соевого соуса для вкуса.

                                Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов25.09.25, 14:57 • 41077 просмотров

                                Общая стоимость: 70-80 грн.

                                Рис с овощами и фасолью (на 3 порции)

                                Ингредиенты:

                                • рис - 200 г;
                                  • консервированная фасоль - 1 банка или 200 г отварной;
                                    • морковь - 1 шт;
                                      • лук - 1 шт;
                                        • подсолнечное масло - 1–2 ст. ложки;
                                          • соль, перец, паприка или соевый соус - по вкусу.

                                            Способ приготовления

                                            Промойте рис в холодной воде (сливайте воду 2–3 раза - так он станет менее клейким). Насыпьте рис в кастрюлю и добавьте 400 мл воды. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12–15 минут (пока вода не впитается). Снимите с огня и дайте постоять 5 мин под крышкой.

                                            Тем временем нарежьте лук и морковь мелко. На сковороде разогрейте масло, поджарьте лук 2–3 мин, добавьте морковь и жарьте 5–7 мин до мягкости. Откройте банку фасоли, слейте жидкость (но можно оставить немного для сочности). Добавьте фасоль на сковороду, прогрейте 3–4 мин, добавьте специи и немного соевого соуса, если есть.

                                            Соедините рис с овощами и фасолью, прогрейте 2–3 мин, перемешайте, попробуйте на соль/перец. Если хотите более насыщенный вкус, во время жарки добавьте 1 ч. ложку томатной пасты или немного паприки.

                                            Общая стоимость: 70-75 грн.

                                            Омлет с сыром и зеленью (на 2 порции)

                                            Ингредиенты:

                                            • яйца - 4 шт;
                                              • молоко - 50 мл;
                                                • твердый сыр - 50 гр (натертый);
                                                  • зелень (укроп, петрушка) – горсть;
                                                    • масло или масло для сковороды - 1 ст. ложка;
                                                      • соль, перец - по вкусу.

                                                        Способ приготовления

                                                        Разбейте 4 яйца в миску. Добавьте молоко, щепотку соли и перца. Взбейте вилкой или венчиком до однородности, чтобы масса стала немного пенистой. Натрите сыр на крупной терке. Порежьте зелень мелко.

                                                        Разогрейте сковороду с 1 ложкой масла на среднем огне. Вылейте яичную смесь. Когда края омлета начнут схватываться (примерно через 1–2 мин), равномерно посыпьте сыром и зеленью. Накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте еще 3–4 минуты - омлет должен стать похожим на нежный пирог (верх не должен быть жидким). С помощью лопатки сложите омлет пополам или подавайте целым, порежьте на порции.

                                                        Общая стоимость: 60-70 грн.

                                                        Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола26.08.25, 17:05 • 94283 просмотра

                                                        Постный борщ с фасолью (на 4–5 порций)

                                                        Ингредиенты:

                                                        • свекла - 2 шт. (средние);
                                                          • картофель - 3 шт;
                                                            • морковь - 1 шт;
                                                              • лук - 1 шт;
                                                                • капуста - 300 г (примерно 1/4 средней головки);
                                                                  • консервированная фасоль - 200 г отварной;
                                                                    • томатная паста - 2 ст. ложки;
                                                                      • масло - 2 ст. ложки;
                                                                        • соль, перец, лавровый лист, уксус/лимонный сок (чтобы сохранить цвет свеклы) - по вкусу.

                                                                          Способ приготовления

                                                                          Налейте в большую кастрюлю 2,5–3 л воды и доведите до кипения. Почистите картофель и нарежьте кубиками (примерно 2 см). Положите в кипящую воду, после этого она должна закипеть еще раз. Варите 5–7 мин.

                                                                          Тем временем нарежьте капусту тонкими полосками, очистите и натрите свеклу на крупной терке (можно потереть вместе с небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы свекла не потеряла цвет), морковь натрите или нарежьте соломкой, лук мелко порежьте.

                                                                          На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук 2 мин, добавьте морковь и тушите 3–4 мин. Добавьте свеклу и жарьте еще 5–7 мин, затем добавьте томатную пасту и тушите 2 мин. Если свекла очень сухая, добавьте воды.

                                                                          Когда картофель в кастрюле станет почти мягким, добавьте капусту, затем содержимое сковороды (свеклу с морковью и томатом) в кастрюлю. Варите на среднем огне 10–12 мин. Добавьте фасоль (если консервированная - предварительно слейте жидкость), посолите, поперчите, добавьте 1 лавровый лист. Варите еще 5 мин. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте немного уксуса или лимонного сока (0,5 ч. ложки) - это подчеркнет вкус свеклы и ложку сахара для баланса вкуса. Снимите с огня, дайте настояться 10–15 мин. Подавайте горячим, можно с ложкой сметаны или кусочком хлеба.

                                                                          Если хотите более наваристый вкус - добавьте поджаренный до золотистого цвета лук с морковью еще перед подачей.

                                                                          Общая стоимость: 90–95 грн.

                                                                          ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье22.10.25, 13:17 • 35822 просмотра

                                                                          Алена Уткина

                                                                          ЛайфхакипубликацииКулинар