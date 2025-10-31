Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова

Осень - идеальное время для тарелки горячего супа. Когда за окном холодает, самое время достать любимую кастрюлю и приготовить что-то ароматное, питательное и уютное. Супы из сезонных овощей, бобовых и круп не только согреют, но и наполнят энергией на целый день.

УНН предлагает вниманию читателей пять лучших рецептов супов, которые легко приготовить дома: от классических сливочных вариантов до белковых, сытных блюд, которые отлично подойдут и на обед, и на ужин.

Суп из красной чечевицы и тыквы с лимоном

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла, плюс еще для подачи;

1 большая желтая луковица, нарезанная;

4 зубчика чеснока, мелко нарезанные;

2 чайные ложки мелко нарезанного имбиря (из кусочка размером 2,5 см);

2 чайные ложки хариссы;

1 чайная ложка молотой кинзы;

1 чайная ложка молотого тмина;

1 чайная ложка молотой куркумы;

1 чайная ложка кошерной соли;

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца;

2 литра овощного бульона;

2 стакана нарезанной кубиками мускатной тыквы;

1 ½ стакана сушеной красной чечевицы;

3 средние моркови, нарезанные;

2 столовые ложки свежего лимонного сока (из 1 лимона);

Измельченный жареный миндаль и измельченная петрушка для подачи;

Поджаренная пита и натуральный йогурт для подачи.

Приготовление

Разогрейте масло в большой кастрюле или чугунке на средне-сильном огне. Добавьте лук и чеснок; готовьте, часто помешивая, до готовности и начала подрумянивания, 6-8 минут. Добавьте имбирь, хариссу, специи, соль и перец. Готовьте, постоянно помешивая, до появления аромата, примерно 2 минуты.

Добавьте бульон, кабачок, чечевицу и морковь; доведите до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите на медленном огне, пока чечевица не станет мягкой, примерно 20 минут. Разделите смесь на 2 части и переложите ее в блендер. Снимите центральную часть крышки блендера, чтобы выходил пар. Закройте крышку блендера крышкой и накройте ее чистым полотенцем. Измельчать до однородной массы примерно 1 минуту. (Вы также можете использовать погружной блендер.) Верните суп в кастрюлю и добавьте лимонный сок.

Сбрызните каждую порцию маслом и посыпьте сверху миндалем и петрушкой. Подавайте с поджаренной питой и йогуртом для обмакивания.

Рамен с имбирными фрикадельками, зеленью и зеленым луком

1 ½ фунта свиного фарша;

2 больших яйца;

¾ чайной ложки свежемолотого черного перца;

4 зеленых лука, тонко нарезанных, разделенных, плюс еще немного для подачи;

1 столовая ложка тертого свежего имбиря (из куска длиной 3 дюйма), разделенная;

3 столовые ложки соевого соуса, разделенные;

3 столовые ложки кунжутного масла, разделенные;

2 столовые ложки рапсового масла;

1 литр овощного бульона;

2 столовые ложки мирина;

¼ стакана белого мисо;

85 г лапши быстрого приготовления или 3 упаковки (280 г) свежей - лапши рамен;

6 головок беби бок-чой, обрезанных и разрезанных пополам;

нори, нарезанные полосками, для подачи.

Приготовление

Смешайте свинину, яйца, перец, половину нарезанного зеленого лука, половину имбиря, 1½ столовые ложки соевого соуса и 1½ столовые ложки кунжутного масла в средней миске. Сформируйте из смеси шарики диаметром 1½ дюйма. Разогрейте рапсовое масло в большой кастрюле или жаровне на средне-сильном огне. Готовьте фрикадельки двумя партиями, часто переворачивая, до золотистого цвета и почти полной готовности, примерно 8 минут. Переложите на тарелку; отложите.

Разогрейте оставшиеся 1½ столовых ложек кунжутного масла в кастрюле на среднем огне. Добавьте оставшийся нарезанный зеленый лук и имбирь. Готовьте, часто помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Добавьте бульон, 4 стакана воды, мирин и оставшиеся 1½ столовых ложек соевого соуса; доведите до кипения.

В небольшой миске взбейте половник теплого бульона с мисо до однородной массы; перемешайте в суп. Добавьте лапшу и фрикадельки и доведите до кипения. Варите, пока лапша не станет мягкой, а фрикадельки полностью не приготовятся, примерно 2 минуты. Добавьте бок-чой и тушите, пока он не завянет, примерно 2 минуты. Сверху посыпьте каждую порцию нори и зеленым луком.

Куриный суп с имбирем и овощами

2 столовые ложки оливкового масла;

1 небольшая луковица, нарезанная;

3 столовые ложки тертого свежего имбиря (из куска длиной 12 см);

3 зубчика чеснока, мелко нарезанные (примерно 1 ст. л.);

2 контейнера по 32 унции куриного бульона с низким содержанием натрия (8 стаканов);

2 средних пастернака, очищенных и нарезанных (примерно 2 стакана);

1 средняя репа, очищенная и нарезанная (примерно 1½ стакана);

2 средние моркови, очищенные и нарезанные (примерно 2 стакана);

2 ребра сельдерея, тонко нарезанные (примерно 1 стакан);

3/4 чайной ложки кошерной соли;

4 стакана измельченной вареной курицы (из курицы-гриль весом 2 1/2 фунта);

½ стакана замороженного горошка;

6 зеленых луков, обрезанных и тонко нарезанных (примерно 1 стакан), разделенных.

Приготовление

Разогрейте масло в большой кастрюле или в кастрюле-давальнице на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и имбирь и готовьте, помешивая, до появления аромата, 1-2 минуты.

Добавьте бульон. Добавьте пастернак, морковь, сельдерей, репу и ½ чайной ложки соли. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока овощи не станут мягкими, 15-20 минут.

Добавьте курицу, горошек и 3/4 стакана зеленого лука; готовьте, пока не прогреется, 3-4 минуты.

Разлейте суп по отдельным тарелкам; украсьте оставшимися 1/4 стакана зеленого лука.

Суп с мисо-лапшой и кимчи

8 стаканов куриного бульона или отвара;

3 столовые ложки белой мисо-пасты;

¼ стакана соевого соуса;

1 пучок зеленого лука, очень тонко нарезанного, некоторые зеленые части сохраните для подачи;

14-унцевая упаковка чрезвычайно твердого тофу, нарезанного кубиками по - ½ дюйма;

225 г лапши удон или соба;

2 стакана вареной измельченной курицы;

от 4 до 6 больших яичных желтков;

1 стакан кимчи.

Приготовление

Доведите куриный бульон до кипения в большой кастрюле с крышкой на сильном огне.

В небольшой миске взбейте мисо и 1 столовую ложку соевого соуса. (Это нужно сделать для того, чтобы мисо легко смешалось с бульоном, иначе образуются большие комочки.) Добавьте это в кастрюлю вместе с оставшимися 3 столовыми ложками соевого соуса, зеленым луком и тофу.

Снова доведите до кипения и добавьте лапшу. Варите, пока она едва не станет мягкой, 2-3 минуты. Добавьте курицу и варите, пока лапша не станет аль денте, а курица не станет горячей, еще 2-3 минуты.

Разлейте суп по тарелкам, пока он очень горячий, затем положите в каждую тарелку по яичному желтку. Перемешайте, чтобы желток смешался с супом, и сверху посыпьте кимчи и еще зеленым луком.

Овощное кокосовое рагу по-филиппински

4 средних лука-шалота, обрезанных;

2 ст. л. оливкового масла;

1 кусочек свежего имбиря длиной 5 см, очищенный и мелко нарезанный (около 2 ст. л.);

1 большая сладкая картошка, очищенная и нарезанная кубиками по 2,5 см (примерно 3 стакана);

2 банки несладкого кокосового молока по 13,66 унций;

2 средних кабачка, нарезанные полумесяцами толщиной 1,2 см (около 100 г);

1 упаковка (8 унций) зеленой фасоли (французской зеленой фасоли), нарезанной на кусочки по 2 дюйма (примерно 2 стакана);

1/2 чайной ложки кошерной соли;

1/4 стакана измельченной свежей мяты, плюс еще для украшения;

2 ст. л. свежего сока лайма (из 2 лаймов).

Приготовление

Тонко нарежьте зеленый лук, отделяя белые и светло-зеленые части от темно-зеленых.

Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте имбирь и белую и светло-зеленую части зеленого лука; готовьте, периодически помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Добавьте картофель; готовьте, периодически помешивая, пока он не начнет размягчаться, примерно 5 минут. Влейте кокосовое молоко, используя деревянную ложку, чтобы соскрести любые подрумяненные кусочки со дна кастрюли.

Увеличьте огонь до средне-сильного и доведите до кипения, периодически помешивая. Добавьте кабачки, фасоль и соль. Уменьшите огонь до среднего и накройте крышкой; готовьте, периодически помешивая, до готовности овощей, примерно 12 минут.

Снимите с огня. Добавьте мяту, сок лайма и темно-зеленые части лука. Украсьте мятой.

