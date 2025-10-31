Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Киев • УНН
УНН предлагает пять рецептов супов, которые идеально подходят для осеннего сезона. Среди них: суп из красной чечевицы и тыквы, рамен с имбирными фрикадельками, куриный суп с имбирем и овощами, мисо-лапша с кимчи и овощное кокосовое рагу по-филиппински.
Осень - идеальное время для тарелки горячего супа. Когда за окном холодает, самое время достать любимую кастрюлю и приготовить что-то ароматное, питательное и уютное. Супы из сезонных овощей, бобовых и круп не только согреют, но и наполнят энергией на целый день.
УНН предлагает вниманию читателей пять лучших рецептов супов, которые легко приготовить дома: от классических сливочных вариантов до белковых, сытных блюд, которые отлично подойдут и на обед, и на ужин.
Суп из красной чечевицы и тыквы с лимоном
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки оливкового масла, плюс еще для подачи;
- 1 большая желтая луковица, нарезанная;
- 4 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
- 2 чайные ложки мелко нарезанного имбиря (из кусочка размером 2,5 см);
- 2 чайные ложки хариссы;
- 1 чайная ложка молотой кинзы;
- 1 чайная ложка молотого тмина;
- 1 чайная ложка молотой куркумы;
- 1 чайная ложка кошерной соли;
- ¼ чайной ложки свежемолотого черного перца;
- 2 литра овощного бульона;
- 2 стакана нарезанной кубиками мускатной тыквы;
- 1 ½ стакана сушеной красной чечевицы;
- 3 средние моркови, нарезанные;
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока (из 1 лимона);
- Измельченный жареный миндаль и измельченная петрушка для подачи;
- Поджаренная пита и натуральный йогурт для подачи.
Приготовление
Разогрейте масло в большой кастрюле или чугунке на средне-сильном огне. Добавьте лук и чеснок; готовьте, часто помешивая, до готовности и начала подрумянивания, 6-8 минут. Добавьте имбирь, хариссу, специи, соль и перец. Готовьте, постоянно помешивая, до появления аромата, примерно 2 минуты.
Добавьте бульон, кабачок, чечевицу и морковь; доведите до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите на медленном огне, пока чечевица не станет мягкой, примерно 20 минут. Разделите смесь на 2 части и переложите ее в блендер. Снимите центральную часть крышки блендера, чтобы выходил пар. Закройте крышку блендера крышкой и накройте ее чистым полотенцем. Измельчать до однородной массы примерно 1 минуту. (Вы также можете использовать погружной блендер.) Верните суп в кастрюлю и добавьте лимонный сок.
Сбрызните каждую порцию маслом и посыпьте сверху миндалем и петрушкой. Подавайте с поджаренной питой и йогуртом для обмакивания.
Рамен с имбирными фрикадельками, зеленью и зеленым луком
- 1 ½ фунта свиного фарша;
- 2 больших яйца;
- ¾ чайной ложки свежемолотого черного перца;
- 4 зеленых лука, тонко нарезанных, разделенных, плюс еще немного для подачи;
- 1 столовая ложка тертого свежего имбиря (из куска длиной 3 дюйма), разделенная;
- 3 столовые ложки соевого соуса, разделенные;
- 3 столовые ложки кунжутного масла, разделенные;
- 2 столовые ложки рапсового масла;
- 1 литр овощного бульона;
- 2 столовые ложки мирина;
- ¼ стакана белого мисо;
- 85 г лапши быстрого приготовления или 3 упаковки (280 г) свежей - лапши рамен;
- 6 головок беби бок-чой, обрезанных и разрезанных пополам;
- нори, нарезанные полосками, для подачи.
Приготовление
Смешайте свинину, яйца, перец, половину нарезанного зеленого лука, половину имбиря, 1½ столовые ложки соевого соуса и 1½ столовые ложки кунжутного масла в средней миске. Сформируйте из смеси шарики диаметром 1½ дюйма. Разогрейте рапсовое масло в большой кастрюле или жаровне на средне-сильном огне. Готовьте фрикадельки двумя партиями, часто переворачивая, до золотистого цвета и почти полной готовности, примерно 8 минут. Переложите на тарелку; отложите.
Разогрейте оставшиеся 1½ столовых ложек кунжутного масла в кастрюле на среднем огне. Добавьте оставшийся нарезанный зеленый лук и имбирь. Готовьте, часто помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Добавьте бульон, 4 стакана воды, мирин и оставшиеся 1½ столовых ложек соевого соуса; доведите до кипения.
В небольшой миске взбейте половник теплого бульона с мисо до однородной массы; перемешайте в суп. Добавьте лапшу и фрикадельки и доведите до кипения. Варите, пока лапша не станет мягкой, а фрикадельки полностью не приготовятся, примерно 2 минуты. Добавьте бок-чой и тушите, пока он не завянет, примерно 2 минуты. Сверху посыпьте каждую порцию нори и зеленым луком.
Куриный суп с имбирем и овощами
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 небольшая луковица, нарезанная;
- 3 столовые ложки тертого свежего имбиря (из куска длиной 12 см);
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные (примерно 1 ст. л.);
- 2 контейнера по 32 унции куриного бульона с низким содержанием натрия (8 стаканов);
- 2 средних пастернака, очищенных и нарезанных (примерно 2 стакана);
- 1 средняя репа, очищенная и нарезанная (примерно 1½ стакана);
- 2 средние моркови, очищенные и нарезанные (примерно 2 стакана);
- 2 ребра сельдерея, тонко нарезанные (примерно 1 стакан);
- 3/4 чайной ложки кошерной соли;
- 4 стакана измельченной вареной курицы (из курицы-гриль весом 2 1/2 фунта);
- ½ стакана замороженного горошка;
- 6 зеленых луков, обрезанных и тонко нарезанных (примерно 1 стакан), разделенных.
Приготовление
Разогрейте масло в большой кастрюле или в кастрюле-давальнице на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и имбирь и готовьте, помешивая, до появления аромата, 1-2 минуты.
Добавьте бульон. Добавьте пастернак, морковь, сельдерей, репу и ½ чайной ложки соли. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока овощи не станут мягкими, 15-20 минут.
Добавьте курицу, горошек и 3/4 стакана зеленого лука; готовьте, пока не прогреется, 3-4 минуты.
Разлейте суп по отдельным тарелкам; украсьте оставшимися 1/4 стакана зеленого лука.
Суп с мисо-лапшой и кимчи
- 8 стаканов куриного бульона или отвара;
- 3 столовые ложки белой мисо-пасты;
- ¼ стакана соевого соуса;
- 1 пучок зеленого лука, очень тонко нарезанного, некоторые зеленые части сохраните для подачи;
- 14-унцевая упаковка чрезвычайно твердого тофу, нарезанного кубиками по - ½ дюйма;
- 225 г лапши удон или соба;
- 2 стакана вареной измельченной курицы;
- от 4 до 6 больших яичных желтков;
- 1 стакан кимчи.
Приготовление
Доведите куриный бульон до кипения в большой кастрюле с крышкой на сильном огне.
В небольшой миске взбейте мисо и 1 столовую ложку соевого соуса. (Это нужно сделать для того, чтобы мисо легко смешалось с бульоном, иначе образуются большие комочки.) Добавьте это в кастрюлю вместе с оставшимися 3 столовыми ложками соевого соуса, зеленым луком и тофу.
Снова доведите до кипения и добавьте лапшу. Варите, пока она едва не станет мягкой, 2-3 минуты. Добавьте курицу и варите, пока лапша не станет аль денте, а курица не станет горячей, еще 2-3 минуты.
Разлейте суп по тарелкам, пока он очень горячий, затем положите в каждую тарелку по яичному желтку. Перемешайте, чтобы желток смешался с супом, и сверху посыпьте кимчи и еще зеленым луком.
Овощное кокосовое рагу по-филиппински
- 4 средних лука-шалота, обрезанных;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 кусочек свежего имбиря длиной 5 см, очищенный и мелко нарезанный (около 2 ст. л.);
- 1 большая сладкая картошка, очищенная и нарезанная кубиками по 2,5 см (примерно 3 стакана);
- 2 банки несладкого кокосового молока по 13,66 унций;
- 2 средних кабачка, нарезанные полумесяцами толщиной 1,2 см (около 100 г);
- 1 упаковка (8 унций) зеленой фасоли (французской зеленой фасоли), нарезанной на кусочки по 2 дюйма (примерно 2 стакана);
- 1/2 чайной ложки кошерной соли;
- 1/4 стакана измельченной свежей мяты, плюс еще для украшения;
- 2 ст. л. свежего сока лайма (из 2 лаймов).
Приготовление
Тонко нарежьте зеленый лук, отделяя белые и светло-зеленые части от темно-зеленых.
Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте имбирь и белую и светло-зеленую части зеленого лука; готовьте, периодически помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Добавьте картофель; готовьте, периодически помешивая, пока он не начнет размягчаться, примерно 5 минут. Влейте кокосовое молоко, используя деревянную ложку, чтобы соскрести любые подрумяненные кусочки со дна кастрюли.
Увеличьте огонь до средне-сильного и доведите до кипения, периодически помешивая. Добавьте кабачки, фасоль и соль. Уменьшите огонь до среднего и накройте крышкой; готовьте, периодически помешивая, до готовности овощей, примерно 12 минут.
Снимите с огня. Добавьте мяту, сок лайма и темно-зеленые части лука. Украсьте мятой.
