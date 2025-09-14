Теренс Кроуфорд здобув абсолютний титул чемпіоном світу з боксу у першій середній вазі, перемігши Сауля Альвареса

Теренс "Бад" Кроуфорд — новий абсолютний чемпіон світу з боксу у надсередній вазі. У неділю ввечері 37-річний американець переміг і скинув з трону 35-річну мексиканську суперзірку Сауля "Канело" Альвареса перед 65 тисячами глядачів на стадіоні "Аллегіант" у Лас-Вегасі, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Після дванадцяти раундів суддя Стів Вайсфельд оцінив Кроуфорда з рахунком 116-112, тоді як Тім Чітем і Макс ДеЛюка дали американцю перевагу 115-113.

Це робить Кроуфорда першим боксером, який об'єднав титули чемпіона світу у трьох різних вагових категоріях. Раніше він вигравав пояси всіх чотирьох основних світових федерацій (IBF, WBA, WBC та WBO) у надсередній вазі у 2017 році. Він також завоював усі титули чемпіона світу у напівсередній вазі у 2023 році.

Для Кроуфорда це була його 42-га перемога у 42 професійних боях.

Його суперник, Альварес, чемпіон світу у чотирьох різних вагових категоріях та один з найкращих боксерів світу протягом десяти років, зазнав третьої поразки у своєму 68-му бою.

Альварес раніше програвав суперзірці Флойду Мейвезеру-молодшому у 2013 році та набагато більшому та сильнішому чемпіону у напівважкій вазі Дмитру Біволу у 2022 році.

Кроуфорд використав свою більшу довжину руки та чудову роботу ніг, щоб тримати Альвареса на відстані. Мексиканець не зміг підрізати суперника, притиснути його до канатів рингу та побити потужними хуками.

Коли Альварес зрозумів, що його звична тактика не працює, він поклавcz на поодинокі, особливо сильні удари, щоб нокаутувати американця. Але Кроуфорд добре ухилявся від атаки та виконав кілька вражаючих власних комбінацій.

У дев'ятому раунді Альварес кинувся головою вперед на свого суперника та завдав йому розсічення біля ока ненавмисним ударом головою, що не завдало великої шкоди Кроуфорду.

З наближенням завершення бою Альварес ризикував більше. В одинадцятому раунді він ненадовго вразив Кроуфорда, але в фінальному раунді саме Кроуфорд знову завдав кращих ударів завдяки вдалим контратакам.

Бій був організований Туркі Аль-Шейхом, головою Генерального управління розваг Саудівської Аравії, у співпраці з босом UFC Даною Вайтом. Очікується, що він стане одним з найбільш перегляданих боксерських поєдинків в історії. Netflix транслював цю подію в рамках своєї стандартної підписки без додаткової плати.

Досі в професійному боксі, особливо в США, було поширеною практикою, коли великі бої чемпіонату світу транслювалися як події з платним переглядом, а телеглядачі мали платити за перегляд трансляції.

Найуспішніші бої з платним переглядом охопили близько чотирьох мільйонів глядачів у США. Завдяки інтеграції в пропозиції Netflix, експерти підрахували, що до 100 мільйонів шанувальників боксу лише в Сполучених Штатах могли бачити перемогу Кроуфорда.

Доповнення

Директор команди абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін спростував звинувачення промоутера тимчасового чемпіона за версією WBO Джозефа Паркера Девіда Гіггінса щодо "фейковості" травми українського боксера.

Промоутери та стрімінговий сервіс зробили багато заздалегідь, щоб привернути увагу до бою. Серед іншого, MrBeast, одна з найбільших зірок YouTube у світі, був присутній на заході та, щоб просувати його, дозволив легенді важковаговика Майку Тайсону вдарити себе в живіт.