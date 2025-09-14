Теренс Кроуфорд завоевал абсолютный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе, победив Сауля Альвареса

Теренс "Бад" Кроуфорд — новый абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе. В воскресенье вечером 37-летний американец победил и сверг с трона 35-летнюю мексиканскую суперзвезду Сауля "Канело" Альвареса перед 65 тысячами зрителей на стадионе "Аллегиант" в Лас-Вегасе, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

После двенадцати раундов судья Стив Вайсфельд оценил Кроуфорда со счетом 116-112, тогда как Тим Читем и Макс ДеЛюка дали американцу преимущество 115-113.

Это делает Кроуфорда первым боксером, объединившим титулы чемпиона мира в трех разных весовых категориях. Ранее он выигрывал пояса всех четырех основных мировых федераций (IBF, WBA, WBC и WBO) в среднем весе в 2017 году. Он также завоевал все титулы чемпиона мира в полусреднем весе в 2023 году.

Для Кроуфорда это была его 42-я победа в 42 профессиональных боях.

Его соперник, Альварес, чемпион мира в четырех разных весовых категориях и один из лучших боксеров мира на протяжении десяти лет, потерпел третье поражение в своем 68-м бою.

Альварес ранее проигрывал суперзвезде Флойду Мейвезеру-младшему в 2013 году и гораздо более крупному и сильному чемпиону в полутяжелом весе Дмитрию Биволу в 2022 году.

Кроуфорд использовал свою большую длину руки и превосходную работу ног, чтобы держать Альвареса на расстоянии. Мексиканец не смог подрезать соперника, прижать его к канатам ринга и побить мощными хуками.

Когда Альварес понял, что его привычная тактика не работает, он положился на одиночные, особенно сильные удары, чтобы нокаутировать американца. Но Кроуфорд хорошо уклонялся от атаки и выполнил несколько впечатляющих собственных комбинаций.

В девятом раунде Альварес бросился головой вперед на своего соперника и нанес ему рассечение возле глаза непреднамеренным ударом головой, что не нанесло большого вреда Кроуфорду.

С приближением завершения боя Альварес рисковал больше. В одиннадцатом раунде он ненадолго поразил Кроуфорда, но в финальном раунде именно Кроуфорд снова нанес лучшие удары благодаря удачным контратакам.

Бой был организован Турки Аль-Шейхом, главой Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, в сотрудничестве с боссом UFC Даной Уайтом. Ожидается, что он станет одним из самых просматриваемых боксерских поединков в истории. Netflix транслировал это событие в рамках своей стандартной подписки без дополнительной платы.

До сих пор в профессиональном боксе, особенно в США, было распространенной практикой, когда крупные бои чемпионата мира транслировались как события с платным просмотром, а телезрители должны были платить за просмотр трансляции.

Самые успешные бои с платным просмотром охватили около четырех миллионов зрителей в США. Благодаря интеграции в предложения Netflix, эксперты подсчитали, что до 100 миллионов поклонников бокса только в Соединенных Штатах могли видеть победу Кроуфорда.

Промоутеры и стриминговый сервис сделали много заранее, чтобы привлечь внимание к бою. Среди прочего, MrBeast, одна из крупнейших звезд YouTube в мире, присутствовал на мероприятии и, чтобы продвигать его, позволил легенде тяжеловеса Майку Тайсону ударить себя в живот.