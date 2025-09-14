Теренс Кроуфорд завоевал абсолютный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе, победив Сауля Альвареса

$41.310.10
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 30406 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 65954 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 67472 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 56606 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 67438 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 38567 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 66638 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 63675 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38715 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37773 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
35%
759мм
Популярные новости
В Польше повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви13 сентября, 22:20 • 10570 просмотра
Украина планирует создать Kill Zone с линиями дронов до 30 км на фронте - ШмыгальPhoto13 сентября, 23:50 • 8676 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg14 сентября, 00:23 • 26700 просмотра
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины02:31 • 13921 просмотра
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo04:31 • 5834 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 67476 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 42575 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 42584 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 66642 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 40330 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 17610 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 63675 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 50615 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 98536 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 58641 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Бильд
E-6 Mercury
Детонатор

Теренс Кроуфорд завоевал абсолютный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе, победив Сауля Альвареса

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе, победив Сауля Альвареса. Это сделало его первым боксером, объединившим титулы чемпиона мира в трех разных весовых категориях.

Теренс Кроуфорд завоевал абсолютный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе, победив Сауля Альвареса

Теренс "Бад" Кроуфорд — новый абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе. В воскресенье вечером 37-летний американец победил и сверг с трона 35-летнюю мексиканскую суперзвезду Сауля "Канело" Альвареса перед 65 тысячами зрителей на стадионе "Аллегиант" в Лас-Вегасе, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

После двенадцати раундов судья Стив Вайсфельд оценил Кроуфорда со счетом 116-112, тогда как Тим Читем и Макс ДеЛюка дали американцу преимущество 115-113.

Это делает Кроуфорда первым боксером, объединившим титулы чемпиона мира в трех разных весовых категориях. Ранее он выигрывал пояса всех четырех основных мировых федераций (IBF, WBA, WBC и WBO) в среднем весе в 2017 году. Он также завоевал все титулы чемпиона мира в полусреднем весе в 2023 году.

Для Кроуфорда это была его 42-я победа в 42 профессиональных боях.

Его соперник, Альварес, чемпион мира в четырех разных весовых категориях и один из лучших боксеров мира на протяжении десяти лет, потерпел третье поражение в своем 68-м бою.

Альварес ранее проигрывал суперзвезде Флойду Мейвезеру-младшему в 2013 году и гораздо более крупному и сильному чемпиону в полутяжелом весе Дмитрию Биволу в 2022 году.

Кроуфорд использовал свою большую длину руки и превосходную работу ног, чтобы держать Альвареса на расстоянии. Мексиканец не смог подрезать соперника, прижать его к канатам ринга и побить мощными хуками.

Когда Альварес понял, что его привычная тактика не работает, он положился на одиночные, особенно сильные удары, чтобы нокаутировать американца. Но Кроуфорд хорошо уклонялся от атаки и выполнил несколько впечатляющих собственных комбинаций.

В девятом раунде Альварес бросился головой вперед на своего соперника и нанес ему рассечение возле глаза непреднамеренным ударом головой, что не нанесло большого вреда Кроуфорду.

С приближением завершения боя Альварес рисковал больше. В одиннадцатом раунде он ненадолго поразил Кроуфорда, но в финальном раунде именно Кроуфорд снова нанес лучшие удары благодаря удачным контратакам.

Бой был организован Турки Аль-Шейхом, главой Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, в сотрудничестве с боссом UFC Даной Уайтом. Ожидается, что он станет одним из самых просматриваемых боксерских поединков в истории. Netflix транслировал это событие в рамках своей стандартной подписки без дополнительной платы.

До сих пор в профессиональном боксе, особенно в США, было распространенной практикой, когда крупные бои чемпионата мира транслировались как события с платным просмотром, а телезрители должны были платить за просмотр трансляции.

Самые успешные бои с платным просмотром охватили около четырех миллионов зрителей в США. Благодаря интеграции в предложения Netflix, эксперты подсчитали, что до 100 миллионов поклонников бокса только в Соединенных Штатах могли видеть победу Кроуфорда.

Дополнение

Директор команды абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин опроверг обвинения промоутера временного чемпиона по версии WBO Джозефа Паркера Дэвида Хиггинса относительно "фейковости" травмы украинского боксера.

Промоутеры и стриминговый сервис сделали много заранее, чтобы привлечь внимание к бою. Среди прочего, MrBeast, одна из крупнейших звезд YouTube в мире, присутствовал на мероприятии и, чтобы продвигать его, позволил легенде тяжеловеса Майку Тайсону ударить себя в живот.  

Павел Зинченко

Спорт
Лас-Вегас
Соединённые Штаты
Netflix
Александр Усик