"Люди можуть говорити": у Усика відповіли на сумніви щодо травми українського боксера
Київ • УНН
Директор команди абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін спростував звинувачення промоутера тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера щодо "фейковості" травми українця.
Деталі
За словами Лапіна, "люди можуть говорити", але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на такому рівні.
Ми приймаємо рішення не заради розмов, ми приймаємо їх заради результатів
Нагадаємо
WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до організації з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.
Але минулого тижня WBO відреагувала на дописи у соціальних мережах, на яких Усик танцює і грає в футбол. Тепер організація вимагає, щоб боксер провів повторне обстеження.
