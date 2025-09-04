"Люди можуть говорити": у Усика відповіли на сумніви щодо травми українського боксера

Директор команди абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін спростував звинувачення промоутера тимчасового чемпіона за версією WBO Джозефа Паркера Девіда Гіггінса щодо "фейковості" травми українського боксера. Про це повідомляє SecondsOut, інформує УНН.

За словами Лапіна, "люди можуть говорити", але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на такому рівні.

Ми приймаємо рішення не заради розмов, ми приймаємо їх заради результатів