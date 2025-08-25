Олександр Усик серед найбагатших боксерів в історії: український чемпіон увійшов до ТОП-10

Коли Олександр Усик у грудні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули WBA, WBC та WBO у важкій вазі на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, його успіх приніс не лише спортивну славу, а й значний фінансовий прибуток. Завдяки цьому бою та попереднім поєдинкам із Ф’юрі і Ентоні Джошуа український чемпіон увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів. Про це повідомляє портал GiveMeSport, пише УНН.

Десятка боксерів-товстосумів

10 місце у рейтингу посів Джейк Пол

Хоча колишній ютубер часто сприймається як сенсація соціальних мереж, його бізнесова хватка принесла йому 100 мільйонів доларів. Перемога над Майком Тайсоном, бої з Нейтом Діасом, Тайроном Вудлі та Андерсоном Сілвою, а також поразка від Томмі Ф’юрі, у поєднанні з власними бізнес-проєктами, включно з букмекерською конторою та брендом догляду, забезпечили Полу місце у ТОП-10.

9 місце займає легендарний Шугар Рей Леонард

Член Зали слави боксу та колишній шестикратний чемпіон світу, Леонард завершив кар’єру з рекордом 36 перемог, 3 поразки і 1 нічию, включно з 25 нокаутами, а також володіє олімпійською золотою медаллю, що підкреслює його спортивну спадщину.

8 місце – Леннокс Льюїс

Британський важковаговик, який тричі був чемпіоном світу у важкій вазі, заробив 120 мільйонів доларів за кар’єру, що тривала з 90-х років і навіть перетнула нове тисячоліття. Його фінансовий успіх підтверджує статус одного з найкращих важковаговиків усіх часів.

7 місце посідає Тайсон Ф’юрі

"Циганський король" хоч і програв два останні поєдинки Усикові, заробив за них колосальні суми, зокрема за останній бій – трохи менше 81 мільйона доларів. Його кар’єра доводить, що навіть поразка може стати прибутковою.

6 місце займає Олександр Усик

Український чемпіон отримав близько 100 мільйонів доларів за другу перемогу над Ф’юрі, а додавши до цього доходи від їхнього першого бою та двох поєдинків проти Ентоні Джошуа, стає зрозуміло, чому Усик увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів усіх часів.

5 місце – Оскар Де Ла Хойя

"Золотий хлопчик" зі статками 200 мільйонів доларів завершив 16-річну кар’єру з рекордом 39-6, отримавши 11 титулів чемпіона світу у шести вагових категоріях. Його успіх у бізнесі, включно з роботою промоутера, додав значних фінансових надбань.

Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені

4 місце посідає Менні Пак’яо

Легенда філіппінського боксу, який виступав протягом чотирьох десятиліть, має рекорд 62-8 та став першим чемпіоном світу у восьми вагових дивізіонах. Зараз Пак’яо поєднує спорт і політику, а його статки оцінюють у 220 мільйонів доларів.

3 місце – Канело Альварес

Мексиканський боксер із статками 250 мільйонів доларів. Близько 20 років професійної кар’єри та 66 боїв, з яких 62 завершились перемогою, зробили його одним із найбільш високооплачуваних боксерів.

2 місце посідає Джордж Форман

Після смерті у березні 2025 року його статки оцінювалися у 300 мільйонів доларів. Частину цих коштів Форман заробив на рингу, здобувши 76 перемог та олімпійське золото, а більшу частину – ставши обличчям комерційних продуктів, зокрема бестселерів-грилів.

1 місце належить Флойду Мейвезеру-молодшому

Він завершив кар’єру з бездоганним рекордом 50-0 і має статки 400 мільйонів доларів. Мейвезер переміг таких зірок, як Менні Пак’яо, Канело Альварес, Конор Макгрегор та інших, а його бізнес і маркетинг зробили його найбагатшим боксером усіх часів.

Статки Олександра Усика, які оцінюють у 165 мільйонів доларів, вражають ще більше, якщо врахувати, що за всю професійну кар’єру він провів у важкій вазі всього сім поєдинків. Зараз, у 38 років, українському чемпіону, можливо, залишилося лише кілька боїв, але кожен його вихід на ринг гарантує високі доходи та підкріплює статус одного з найбільш фінансово успішних боксерів сучасності.

