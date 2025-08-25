Олександр Усик серед найбагатших боксерів в історії: український чемпіон увійшов до ТОП-10

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 25097 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 47741 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 51691 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 28918 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 39951 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 52108 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 44802 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39580 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 70400 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 103350 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
34%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 22485 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 20612 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 21971 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 9670 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 25934 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 47750 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 51700 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 70407 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 103359 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 69336 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Європа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 21689 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 59451 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 43727 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 43553 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 45730 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

Олександр Усик серед найбагатших боксерів в історії: український чемпіон увійшов до ТОП-10

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів. Його статки оцінюються в 165 мільйонів доларів.

Олександр Усик серед найбагатших боксерів в історії: український чемпіон увійшов до ТОП-10

Коли Олександр Усик у грудні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули WBA, WBC та WBO у важкій вазі на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, його успіх приніс не лише спортивну славу, а й значний фінансовий прибуток. Завдяки цьому бою та попереднім поєдинкам із Ф’юрі і Ентоні Джошуа український чемпіон увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів. Про це повідомляє портал GiveMeSport, пише УНН.

Деталі

Десятка боксерів-товстосумів

10 місце у рейтингу посів Джейк Пол

Хоча колишній ютубер часто сприймається як сенсація соціальних мереж, його бізнесова хватка принесла йому 100 мільйонів доларів. Перемога над Майком Тайсоном, бої з Нейтом Діасом, Тайроном Вудлі та Андерсоном Сілвою, а також поразка від Томмі Ф’юрі, у поєднанні з власними бізнес-проєктами, включно з букмекерською конторою та брендом догляду, забезпечили Полу місце у ТОП-10.

9 місце займає легендарний Шугар Рей Леонард

Член Зали слави боксу та колишній шестикратний чемпіон світу, Леонард завершив кар’єру з рекордом 36 перемог, 3 поразки і 1 нічию, включно з 25 нокаутами, а також володіє олімпійською золотою медаллю, що підкреслює його спортивну спадщину.

8 місце – Леннокс Льюїс

Британський важковаговик, який тричі був чемпіоном світу у важкій вазі, заробив 120 мільйонів доларів за кар’єру, що тривала з 90-х років і навіть перетнула нове тисячоліття. Його фінансовий успіх підтверджує статус одного з найкращих важковаговиків усіх часів.

7 місце посідає Тайсон Ф’юрі

"Циганський король" хоч і програв два останні поєдинки Усикові, заробив за них колосальні суми, зокрема за останній бій – трохи менше 81 мільйона доларів. Його кар’єра доводить, що навіть поразка може стати прибутковою.

6 місце займає Олександр Усик

Український чемпіон отримав близько 100 мільйонів доларів за другу перемогу над Ф’юрі, а додавши до цього доходи від їхнього першого бою та двох поєдинків проти Ентоні Джошуа, стає зрозуміло, чому Усик увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів усіх часів.

5 місце – Оскар Де Ла Хойя

"Золотий хлопчик" зі статками 200 мільйонів доларів завершив 16-річну кар’єру з рекордом 39-6, отримавши 11 титулів чемпіона світу у шести вагових категоріях. Його успіх у бізнесі, включно з роботою промоутера, додав значних фінансових надбань.

Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені14.08.25, 19:26 • 6018 переглядiв

4 місце посідає Менні Пак’яо

Легенда філіппінського боксу, який виступав протягом чотирьох десятиліть, має рекорд 62-8 та став першим чемпіоном світу у восьми вагових дивізіонах. Зараз Пак’яо поєднує спорт і політику, а його статки оцінюють у 220 мільйонів доларів.

3 місце – Канело Альварес

Мексиканський боксер із статками 250 мільйонів доларів. Близько 20 років професійної кар’єри та 66 боїв, з яких 62 завершились перемогою, зробили його одним із найбільш високооплачуваних боксерів.

2 місце посідає Джордж Форман

Після смерті у березні 2025 року його статки оцінювалися у 300 мільйонів доларів. Частину цих коштів Форман заробив на рингу, здобувши 76 перемог та олімпійське золото, а більшу частину – ставши обличчям комерційних продуктів, зокрема бестселерів-грилів.

1 місце належить Флойду Мейвезеру-молодшому

Він завершив кар’єру з бездоганним рекордом 50-0 і має статки 400 мільйонів доларів. Мейвезер переміг таких зірок, як Менні Пак’яо, Канело Альварес, Конор Макгрегор та інших, а його бізнес і маркетинг зробили його найбагатшим боксером усіх часів.

Статки Олександра Усика, які оцінюють у 165 мільйонів доларів, вражають ще більше, якщо врахувати, що за всю професійну кар’єру він провів у важкій вазі всього сім поєдинків. Зараз, у 38 років, українському чемпіону, можливо, залишилося лише кілька боїв, але кожен його вихід на ринг гарантує високі доходи та підкріплює статус одного з найбільш фінансово успішних боксерів сучасності.

Нагадаємо

Олександр Усик отримав відтермінування від WBO щодо обов'язкового захисту титулу проти Джозефа Паркера. Це дозволяє Усику обрати наступний крок у кар'єрі після виснажливого бою з Дюбуа.

Степан Гафтко

СпортФінанси
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія
Олександр Усик