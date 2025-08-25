Александр Усик среди самых богатых боксеров в истории: украинский чемпион вошел в ТОП-10

Когда Александр Усик в декабре 2024 года победил Тайсона Фьюри и защитил титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, его успех принес не только спортивную славу, но и значительную финансовую прибыль. Благодаря этому бою и предыдущим поединкам с Фьюри и Энтони Джошуа украинский чемпион вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен. Об этом сообщает портал GiveMeSport, пишет УНН.

Десятка боксеров-толстосумов

10 место в рейтинге занял Джейк Пол

Хотя бывший ютубер часто воспринимается как сенсация социальных сетей, его деловая хватка принесла ему 100 миллионов долларов. Победа над Майком Тайсоном, бои с Нейтом Диасом, Тайроном Вудли и Андерсоном Силвой, а также поражение от Томми Фьюри, в сочетании с собственными бизнес-проектами, включая букмекерскую контору и бренд по уходу, обеспечили Полу место в ТОП-10.

9 место занимает легендарный Шугар Рэй Леонард

Член Зала славы бокса и бывший шестикратный чемпион мира, Леонард завершил карьеру с рекордом 36 побед, 3 поражения и 1 ничью, включая 25 нокаутов, а также обладает олимпийской золотой медалью, что подчеркивает его спортивное наследие.

8 место – Леннокс Льюис

Британский тяжеловес, который трижды был чемпионом мира в тяжелом весе, заработал 120 миллионов долларов за карьеру, которая длилась с 90-х годов и даже пересекла новое тысячелетие. Его финансовый успех подтверждает статус одного из лучших тяжеловесов всех времен.

7 место занимает Тайсон Фьюри

"Цыганский король" хоть и проиграл два последних поединка Усику, заработал за них колоссальные суммы, в частности за последний бой – чуть меньше 81 миллиона долларов. Его карьера доказывает, что даже поражение может стать прибыльным.

6 место занимает Александр Усик

Украинский чемпион получил около 100 миллионов долларов за вторую победу над Фьюри, а добавив к этому доходы от их первого боя и двух поединков против Энтони Джошуа, становится понятно, почему Усик вошел в ТОП-10 самых богатых боксеров всех времен.

5 место – Оскар Де Ла Хойя

"Золотой мальчик" с состоянием 200 миллионов долларов завершил 16-летнюю карьеру с рекордом 39-6, получив 11 титулов чемпиона мира в шести весовых категориях. Его успех в бизнесе, включая работу промоутера, принес значительные финансовые доходы.

4 место занимает Мэнни Пакьяо

Легенда филиппинского бокса, выступавший на протяжении четырех десятилетий, имеет рекорд 62-8 и стал первым чемпионом мира в восьми весовых дивизионах. Сейчас Пакьяо совмещает спорт и политику, а его состояние оценивается в 220 миллионов долларов.

3 место – Канело Альварес

Мексиканский боксер с состоянием 250 миллионов долларов. Около 20 лет профессиональной карьеры и 66 боев, из которых 62 завершились победой, сделали его одним из самых высокооплачиваемых боксеров.

2 место занимает Джордж Форман

После смерти в марте 2025 года его состояние оценивалось в 300 миллионов долларов. Часть этих средств Форман заработал на ринге, одержав 76 побед и олимпийское золото, а большую часть – став лицом коммерческих продуктов, в частности бестселлеров-грилей.

1 место принадлежит Флойду Мейвезеру-младшему

Он завершил карьеру с безупречным рекордом 50-0 и имеет состояние 400 миллионов долларов. Мейвезер победил таких звезд, как Мэнни Пакьяо, Канело Альварес, Конор Макгрегор и других, а его бизнес и маркетинг сделали его самым богатым боксером всех времен.

Состояние Александра Усика, которое оценивается в 165 миллионов долларов, впечатляет еще больше, если учесть, что за всю профессиональную карьеру он провел в тяжелом весе всего семь поединков. Сейчас, в 38 лет, украинскому чемпиону, возможно, осталось лишь несколько боев, но каждый его выход на ринг гарантирует высокие доходы и подкрепляет статус одного из самых финансово успешных боксеров современности.

