"Люди могут говорить": у Усика ответили на сомнения относительно травмы украинского боксера

3 сентября, 17:28 • 15935 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 25947 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 21985 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 22293 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41813 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22779 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24253 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22565 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24572 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46720 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 14886 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41813 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 32724 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46720 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 43516 просмотра
"Люди могут говорить": у Усика ответили на сомнения относительно травмы украинского боксера

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Директор команды абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин опроверг обвинения промоутера временного чемпиона WBO Джозефа Паркера относительно "фейковости" травмы украинца.

"Люди могут говорить": у Усика ответили на сомнения относительно травмы украинского боксера

Директор команды абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин опроверг обвинения промоутера временного чемпиона по версии WBO Джозефа Паркера Дэвида Хиггинса относительно "фейковости" травмы украинского боксера. Об этом сообщает SecondsOut, информирует УНН.

Детали

По словам Лапина, "люди могут говорить", но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на таком уровне.

Мы принимаем решения не ради разговоров, мы принимаем их ради результатов

- сказал директор команды Усика.

Напомним

WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера. Однако украинец обратился в организацию с просьбой предоставить больше времени на переговоры, объяснив это травмой спины.

Но на прошлой неделе WBO отреагировала на сообщения в социальных сетях, на которых Усик танцует и играет в футбол. Теперь организация требует, чтобы боксер провел повторное обследование.

Александр Усик среди самых богатых боксеров в истории: украинский чемпион вошел в ТОП-1025.08.25, 14:37 • 3400 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Александр Усик