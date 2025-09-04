"Люди могут говорить": у Усика ответили на сомнения относительно травмы украинского боксера

Директор команды абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин опроверг обвинения промоутера временного чемпиона по версии WBO Джозефа Паркера Дэвида Хиггинса относительно "фейковости" травмы украинского боксера. Об этом сообщает SecondsOut, информирует УНН.

По словам Лапина, "люди могут говорить", но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на таком уровне.

Мы принимаем решения не ради разговоров, мы принимаем их ради результатов