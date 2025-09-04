"Люди могут говорить": у Усика ответили на сомнения относительно травмы украинского боксера
Киев • УНН
Директор команды абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин опроверг обвинения промоутера временного чемпиона по версии WBO Джозефа Паркера Дэвида Хиггинса относительно "фейковости" травмы украинского боксера. Об этом сообщает SecondsOut, информирует УНН.
Детали
По словам Лапина, "люди могут говорить", но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на таком уровне.
Мы принимаем решения не ради разговоров, мы принимаем их ради результатов
Напомним
WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера. Однако украинец обратился в организацию с просьбой предоставить больше времени на переговоры, объяснив это травмой спины.
Но на прошлой неделе WBO отреагировала на сообщения в социальных сетях, на которых Усик танцует и играет в футбол. Теперь организация требует, чтобы боксер провел повторное обследование.
