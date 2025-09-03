Тепло і майже без опадів: синоптики дали прогноз на 3 вересня
Київ • УНН
3 вересня в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Виняток - Закарпаття та Прикарпаття, де можливі короткочасні дощі та грози.
У середу, 3 вересня, на більшості території України буде малохмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29°; у південній частині 27-32°; на північному сході країни 21-26°
У Києві та області у середу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 24-26°.
