2 вересня, 11:50 • 54294 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 88186 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 124218 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 138530 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 75088 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 137743 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50476 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88485 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53877 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108785 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Тепло і майже без опадів: синоптики дали прогноз на 3 вересня

Київ • УНН

 • 76 перегляди

3 вересня в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Виняток - Закарпаття та Прикарпаття, де можливі короткочасні дощі та грози.

Тепло і майже без опадів: синоптики дали прогноз на 3 вересня

У середу, 3 вересня, на більшості території України буде малохмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29°; у південній частині 27-32°; на північному сході країни 21-26°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 24-26°.

День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса: що ще відзначають 3 вересня03.09.25, 06:47 • 334 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ