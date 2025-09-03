$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Тепло и почти без осадков: синоптики дали прогноз на 3 сентября

Киев • УНН

 • 62 просмотра

3 сентября в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Исключение – Закарпатье и Прикарпатье, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Тепло и почти без осадков: синоптики дали прогноз на 3 сентября

В среду, 3 сентября, на большей части территории Украины будет малооблачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°; в южной части 27-32°; на северо-востоке страны 21-26°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 24-26°.

День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, День небоскреба: что еще отмечают 3 сентября03.09.25, 06:47 • 322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев