Тепло и почти без осадков: синоптики дали прогноз на 3 сентября
Киев • УНН
3 сентября в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Исключение – Закарпатье и Прикарпатье, где возможны кратковременные дожди и грозы.
В среду, 3 сентября, на большей части территории Украины будет малооблачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°; в южной части 27-32°; на северо-востоке страны 21-26°
В Киеве и области в среду будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 24-26°.
