2 сентября, 11:50 • 54067 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 87863 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 123965 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 138290 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 74974 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 137619 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 50417 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 88446 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53869 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108779 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, День небоскреба: что еще отмечают 3 сентября

Киев • УНН

 • 224 просмотра

3 сентября отмечаются День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК и День небоскреба. В этот день в 1914 году Карес Кросби получила патент на бюстгальтер, а в 1984 году Алек Джеффрис доказал уникальность ДНК.

День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, День небоскреба: что еще отмечают 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, в мире отмечается День открытия уникальности ДНК, День небоскреба, а также День рождения бюстгальтера, пишет УНН

День рождения бюстгальтера

Именно третьего сентября 1914 года американка Карес Кросби получила патент на свое изобретение - бюстгальтер, который был сделан из носовых платков и цветных лент.

Муж изобретательницы работал в фирме, занимавшейся производством женских корсетов. Он показал первый бюстгальтер своему руководству, которое выкупило патент за 1500 долларов.

Первые бюстгальтеры шили именно из корсетных тканей. В начале 30-х годов ХХ века началось производство бюстгальтеров с чашечками разного размера и эластичными бретельками.

Через несколько лет этот необходимый предмет женского гардероба начали производить также и из синтетических тканей.

Официально самым дорогим бюстгальтером считается продемонстрированный в 2001 году бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Это ярко-красный бюстгальтер, усыпанный редкими тайскими рубинами общим весом 300 карат. Оцененный в 15 миллионов долларов, он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое нижнее белье в мире.

Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже29.08.25, 15:17 • 284449 просмотров

День открытия уникальности ДНК

В 1984 году ученый Алек Джеффрис доказал уникальность и неповторимость спиральной структуры этой молекулы.

Это открытие вывело на новый уровень генетику. В частности, позволило совершить прорыв в исторических исследованиях. С помощью ДНК-анализа ученые могут исследовать происхождение целых народов.

Хотя структура ДНК была расшифрована еще в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном, именно открытие Джеффриса об уникальности ДНК стало началом новой эры в генетике. С тех пор, 3 сентября отмечается как день, когда наука сделала еще один шаг к пониманию тайн жизни.

Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел29.08.25, 12:08 • 4874 просмотра

День небоскреба

Именно в этот день в 1856 году родился известный американский архитектор Луис Генри Салливан, которого считают одним из отцов небоскребов.

После большого пожара в Чикаго Салливан в соавторстве с архитектором Уильямом Ле Барон Дженни в 1885 году построил первый в мире небоскреб - это было 10-этажное здание высотой более 40 метров, которое снесли в 1931 году.

Несмотря на большое количество проектов и урбанистических проектов, Салливан умер в нищете в 1924 году.

Сейчас к категории небоскребов относят здания высотой не менее 150 метров.

Самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурдж Дубай" в ОАЭ: высота – 828 метров, 163 этажа, стоимость строительства – 1,5 миллиарда долларов.

Трамп погасил 160-миллионный кредит за небоскреб на Уолл-стрит: детали24.06.25, 09:09 • 4784 просмотра

Всемирный день поиска талантов

Первая среда сентября ознаменована празднованием Всемирного дня поиска талантов или Глобального дня поиска талантов, чем и занимаются работники сферы управления персоналом. Другими словами, поиск талантов – это процесс подбора квалифицированных специалистов в различных областях. К работникам, занимающимся таким поиском, относятся рекрутеры, менеджеры по найму, специалисты отделов управления персоналом.

Инициаторами проведения Global Talent Acquisition Day стали маркетинговое агентство KRT, которое предоставляет услуги по подбору персонала, и Ассоциация профессионалов по привлечению талантов (ATAP). Первое мероприятие этого памятного дня состоялось 5 сентября 2018 года. Цель проведения – выразить благодарность тем, кто тяжело работает, без устали ищет таланты и часто остается незамеченным.

Правительство запланировало почти 60 стипендий для талантливой молодежи и педагогов20.08.25, 20:38 • 3561 просмотр

