День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, День небоскреба: что еще отмечают 3 сентября
Киев • УНН
3 сентября отмечаются День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК и День небоскреба. В этот день в 1914 году Карес Кросби получила патент на бюстгальтер, а в 1984 году Алек Джеффрис доказал уникальность ДНК.
Сегодня, 3 сентября, в мире отмечается День открытия уникальности ДНК, День небоскреба, а также День рождения бюстгальтера, пишет УНН.
День рождения бюстгальтера
Именно третьего сентября 1914 года американка Карес Кросби получила патент на свое изобретение - бюстгальтер, который был сделан из носовых платков и цветных лент.
Муж изобретательницы работал в фирме, занимавшейся производством женских корсетов. Он показал первый бюстгальтер своему руководству, которое выкупило патент за 1500 долларов.
Первые бюстгальтеры шили именно из корсетных тканей. В начале 30-х годов ХХ века началось производство бюстгальтеров с чашечками разного размера и эластичными бретельками.
Через несколько лет этот необходимый предмет женского гардероба начали производить также и из синтетических тканей.
Официально самым дорогим бюстгальтером считается продемонстрированный в 2001 году бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Это ярко-красный бюстгальтер, усыпанный редкими тайскими рубинами общим весом 300 карат. Оцененный в 15 миллионов долларов, он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое нижнее белье в мире.
День открытия уникальности ДНК
В 1984 году ученый Алек Джеффрис доказал уникальность и неповторимость спиральной структуры этой молекулы.
Это открытие вывело на новый уровень генетику. В частности, позволило совершить прорыв в исторических исследованиях. С помощью ДНК-анализа ученые могут исследовать происхождение целых народов.
Хотя структура ДНК была расшифрована еще в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном, именно открытие Джеффриса об уникальности ДНК стало началом новой эры в генетике. С тех пор, 3 сентября отмечается как день, когда наука сделала еще один шаг к пониманию тайн жизни.
День небоскреба
Именно в этот день в 1856 году родился известный американский архитектор Луис Генри Салливан, которого считают одним из отцов небоскребов.
После большого пожара в Чикаго Салливан в соавторстве с архитектором Уильямом Ле Барон Дженни в 1885 году построил первый в мире небоскреб - это было 10-этажное здание высотой более 40 метров, которое снесли в 1931 году.
Несмотря на большое количество проектов и урбанистических проектов, Салливан умер в нищете в 1924 году.
Сейчас к категории небоскребов относят здания высотой не менее 150 метров.
Самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурдж Дубай" в ОАЭ: высота – 828 метров, 163 этажа, стоимость строительства – 1,5 миллиарда долларов.
Всемирный день поиска талантов
Первая среда сентября ознаменована празднованием Всемирного дня поиска талантов или Глобального дня поиска талантов, чем и занимаются работники сферы управления персоналом. Другими словами, поиск талантов – это процесс подбора квалифицированных специалистов в различных областях. К работникам, занимающимся таким поиском, относятся рекрутеры, менеджеры по найму, специалисты отделов управления персоналом.
Инициаторами проведения Global Talent Acquisition Day стали маркетинговое агентство KRT, которое предоставляет услуги по подбору персонала, и Ассоциация профессионалов по привлечению талантов (ATAP). Первое мероприятие этого памятного дня состоялось 5 сентября 2018 года. Цель проведения – выразить благодарность тем, кто тяжело работает, без устали ищет таланты и часто остается незамеченным.
