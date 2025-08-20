Правительство запланировало почти 60 стипендий для талантливой молодежи и педагогов
Кабмин утвердил 39 стипендий для победителей международного конкурса. Также предусмотрено 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятом правительством решении относительно стипендий для талантливой молодежи и педагогов. Для школьников и студентов, победивших на международном конкурсе, предусмотрено в общей сложности около 1 млн грн в год. Также сообщается, какие суммы приняты Кабмином для талантливых педагогов.
Стипендии для талантливой молодежи и педагогов.
Предусмотрено 39 стипендий для школьников и студентов, победивших на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко. В общей сложности — около 1 млн грн в год.
Размер стипендий:
- для учащихся школ — 1420 грн/мес;
- для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 2870 грн/мес;
- для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений – 3800 грн/мес.
Также утвердили 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Это позволит восстановить 988 квартир и обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах.
