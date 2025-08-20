$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Уряд запланував майже 60 стипендій для талановитої молоді та освітян

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Кабмін затвердив 39 стипендій для переможців міжнародного конкурсу . Також передбачено 17 дворічних стипендій для видатних освітян.

Уряд запланував майже 60 стипендій для талановитої молоді та освітян

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила ухвалене урядом ріешння щодо стипендій для талановитої молоді та освітян. Для школярів та студентів, які перемогли на міжнародному конкурсі пердбачено загалом близько 1 млн грн на рік. Також повідомляються, які суми прийнято Кабміном для талановитих освітян.

Передає УНН із посиланням на TG-сторінку глави українського уряду.

Деталі

Стипендії для талановитої молоді та освітян.

Передбачили 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Загалом — близько 1 млн грн на рік.

Розмір стипендій:

  • для учнів шкіл — 1420 грн/міс;
    • для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2870 грн/міс;
      • для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 3800 грн/міс.

        Також затвердили 17 дворічних стипендій для видатних освітян.

        Нагадаємо

        Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир та добудову укриттів у Київській області. Це дозволить відновити 988 квартир та забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах.

        Ігор Тележніков

        Політика Освіта
        Тарас Шевченко
        Освіта
        Київська область
        Юлія Свириденко
        Україна