Уряд запланував майже 60 стипендій для талановитої молоді та освітян
Київ • УНН
Кабмін затвердив 39 стипендій для переможців міжнародного конкурсу . Також передбачено 17 дворічних стипендій для видатних освітян.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила ухвалене урядом ріешння щодо стипендій для талановитої молоді та освітян. Для школярів та студентів, які перемогли на міжнародному конкурсі пердбачено загалом близько 1 млн грн на рік. Також повідомляються, які суми прийнято Кабміном для талановитих освітян.
Передає УНН із посиланням на TG-сторінку глави українського уряду.
Деталі
Стипендії для талановитої молоді та освітян.
Передбачили 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Загалом — близько 1 млн грн на рік.
Розмір стипендій:
- для учнів шкіл — 1420 грн/міс;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2870 грн/міс;
- для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 3800 грн/міс.
Також затвердили 17 дворічних стипендій для видатних освітян.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир та добудову укриттів у Київській області. Це дозволить відновити 988 квартир та забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах.
