День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса: що ще відзначають 3 вересня

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 53824 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 87481 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 123689 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 138050 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 74847 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 137521 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50376 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88403 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53864 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108776 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 222631 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 222395 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 211700 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 208331 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 203133 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 53828 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 123692 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 138051 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 79425 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 137521 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 10962 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 25428 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 28697 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 43183 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 88400 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Залізний купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса: що ще відзначають 3 вересня

Київ • УНН

 • 142 перегляди

3 вересня відзначаються День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК та День хмарочоса. Цього дня 1914 року Карес Кросбі отримала патент на бюстгальтер, а 1984 року Алек Джеффріс довів унікальність ДНК.

День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса: що ще відзначають 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, у світі відзначається День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса, а також День народження бюстгальтера, пише УНН

День народження бюстгальтера

Саме третього вересня 1914 року американка Карес Кросбі отримала патент на свій винахід - бюстгалтер, який був зроблений із носових хустинок та кольорових стрічок.

Чоловік винахідниці працював у фірмі, що займалися виробництвом жіночих корсетів. Він показав перший бюстгальтер своєму керівництву, яке викупило патент за 1500 доларів.

Перші бюстгальтери шили саме з корсетних тканин. На початку 30-х років ХХ століття розпочалося виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру те еластичними бретельками.

За декілька років цей необхідний предмет жіночого гардеробу почали виробляти також і з синтетичних тканин.

Офіційно найдорожчим бюстгальтером вважається продемонстрований у 2001 році бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен. Це яскраво-червоний бюстгальтер, який усипаний рідкісними тайськими рубінами загальною вагою 300 карат. Оцінений у 15 мільйонів доларів, він потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найдорожча спідня білизна у світі.

Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі29.08.25, 15:17 • 284447 переглядiв

День відкриття унікальності ДНК

У 1984 році вчений Алек Джефріс довів унікальність та неповторність спіральної структури цієї молекули.

Це відкриття вивело на новий рівень генетику. Зокрема, дозволило зробити прорив в історичних дослідженнях. За допомогою ДНК-аналізу вчені мають змогу досліджувати походження цілих народів.

Хоча структура ДНК була розшифрована ще у 1953 році Френсісом Криком та Джеймсом Уотсоном, саме відкриття Джеффріса про унікальність ДНК стало початком нової ери в генетиці. З того часу, 3 вересня відзначається як день, коли наука зробила ще один крок до розуміння таємниць життя.

Репатріація загиблих бійців: за цей рік повернуто понад 10 тисяч тіл29.08.25, 12:08 • 4874 перегляди

День хмарочоса

Саме цього дня в 1856 році народився відомий американський архітектор Луїс Генрі Салліван, яка вважають одним з батьків хмарочосів.

Після великої пожежі в Чикаго Салліван у співавторстві з архітектором Вільямом Ле Барон Дженні у 1885 році перший у світі хмарочос - це була 10-поверхова будівля висотою понад 40 метрів, яку знесли у 1931 році.

Попри велику кількість проектів та урбаністичних проєктів, Салліван помер у злиднях в 1024 році.

Нині до категорії хмарочосів відносять будівлі з висотою не менше 150 метрів.

Найвищою будівлею у світі є хмарочос "Бурдж Дубай" в ОАЕ: висота – 828 метрів, 163 поверхи, вартість будівництва – 1,5 мільярди доларів.

Трамп погасив 160-мільйонний кредит за хмарочос на Волл-стріт: деталі24.06.25, 09:09 • 4784 перегляди

Всесвітній день пошуку талантів

Перша середа вересня ознаменована відзначенням Всесвітній день пошуку талантів або Глобальний день пошуку талантів, чим і займаються працівники сфери управління персоналом. Іншою мовою, пошук талантів – це процес підбору кваліфікованих спеціалістів в різних галузях. До працівників, які займаються таким пошуком, належать рекрутери, менеджери з найму, спеціалісти відділів управління персоналом.

Ініціаторами проведення Global Talent Acquisition Day стали маркетингове агентство KRT, яке надає послуги з підбору персоналу, та Асоціація професіоналів із залучення талантів (ATAP). Перший захід цього пам’ятного дня відбувся 5 вересня 2018 року. Мета проведення – висловити подяку тим, хто важко працює, без втоми шукає таланти та часто залишається непоміченим.

Уряд запланував майже 60 стипендій для талановитої молоді та освітян20.08.25, 20:38 • 3561 перегляд

Павло Башинський

Суспільство
Об'єднані Арабські Емірати
Чикаго