День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса: що ще відзначають 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, у світі відзначається День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса, а також День народження бюстгальтера, пише УНН.

День народження бюстгальтера

Саме третього вересня 1914 року американка Карес Кросбі отримала патент на свій винахід - бюстгалтер, який був зроблений із носових хустинок та кольорових стрічок.

Чоловік винахідниці працював у фірмі, що займалися виробництвом жіночих корсетів. Він показав перший бюстгальтер своєму керівництву, яке викупило патент за 1500 доларів.

Перші бюстгальтери шили саме з корсетних тканин. На початку 30-х років ХХ століття розпочалося виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру те еластичними бретельками.

За декілька років цей необхідний предмет жіночого гардеробу почали виробляти також і з синтетичних тканин.

Офіційно найдорожчим бюстгальтером вважається продемонстрований у 2001 році бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен. Це яскраво-червоний бюстгальтер, який усипаний рідкісними тайськими рубінами загальною вагою 300 карат. Оцінений у 15 мільйонів доларів, він потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найдорожча спідня білизна у світі.

День відкриття унікальності ДНК

У 1984 році вчений Алек Джефріс довів унікальність та неповторність спіральної структури цієї молекули.

Це відкриття вивело на новий рівень генетику. Зокрема, дозволило зробити прорив в історичних дослідженнях. За допомогою ДНК-аналізу вчені мають змогу досліджувати походження цілих народів.

Хоча структура ДНК була розшифрована ще у 1953 році Френсісом Криком та Джеймсом Уотсоном, саме відкриття Джеффріса про унікальність ДНК стало початком нової ери в генетиці. З того часу, 3 вересня відзначається як день, коли наука зробила ще один крок до розуміння таємниць життя.

День хмарочоса

Саме цього дня в 1856 році народився відомий американський архітектор Луїс Генрі Салліван, яка вважають одним з батьків хмарочосів.

Після великої пожежі в Чикаго Салліван у співавторстві з архітектором Вільямом Ле Барон Дженні у 1885 році перший у світі хмарочос - це була 10-поверхова будівля висотою понад 40 метрів, яку знесли у 1931 році.

Попри велику кількість проектів та урбаністичних проєктів, Салліван помер у злиднях в 1024 році.

Нині до категорії хмарочосів відносять будівлі з висотою не менше 150 метрів.

Найвищою будівлею у світі є хмарочос "Бурдж Дубай" в ОАЕ: висота – 828 метрів, 163 поверхи, вартість будівництва – 1,5 мільярди доларів.

Всесвітній день пошуку талантів

Перша середа вересня ознаменована відзначенням Всесвітній день пошуку талантів або Глобальний день пошуку талантів, чим і займаються працівники сфери управління персоналом. Іншою мовою, пошук талантів – це процес підбору кваліфікованих спеціалістів в різних галузях. До працівників, які займаються таким пошуком, належать рекрутери, менеджери з найму, спеціалісти відділів управління персоналом.

Ініціаторами проведення Global Talent Acquisition Day стали маркетингове агентство KRT, яке надає послуги з підбору персоналу, та Асоціація професіоналів із залучення талантів (ATAP). Перший захід цього пам’ятного дня відбувся 5 вересня 2018 року. Мета проведення – висловити подяку тим, хто важко працює, без втоми шукає таланти та часто залишається непоміченим.

